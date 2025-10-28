DXC تكشف عن Xponential - مخطط قابل للتكرار لتسريع نتائج الذكاء الاصطناعي في المؤسسات

أكبر المؤسسات العالمية الرائدة تستخدم بالفعل Xponential لتحقيق تأثير فعلي في أعمالها

تمكّن القادة من نشر حلول الذكاء الاصطناعي بسرعة وجودة وعلى نطاق واسع

آشبورن، فيرجينيا، 28 أكتوبر 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة DXC Technology (المُدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: DXC)، وهي من أبرز مزوّدي خدمات التكنولوجيا عالميًا والمُدرجة ضمن قائمة Fortune 500، اليوم عن إطلاق Xponential، وهو مخطط متطور للجيل القادم من أنظمة تنسيق حلول الذكاء الاصطناعي. وبصفته إطار عمل مُثبت الفاعلية تستخدمه بالفعل أبرز المؤسسات العالمية، يُبسِّط Xponential التعقيدات التي غالبًا ما تُعيق تبنّي الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع. تعمل البنية المعمارية على دمج الأفراد والعمليات والتقنيات بسلاسة، لتقديم نتائج قابلة للقياس، وتسريع وتيرة التحديث والتطوير، كما تُساعد المؤسسات على تطبيق الذكاء الاصطناعي بطريقة آمنة ومسؤولة.

قال Raul Fernandez، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة DXC: "يتطلع قادة الأعمال حول العالم إلى اغتنام الفرص الهائلة التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، إلا أن الكثير منهم يعلقون في مرحلة التجارب الأولية أو يواجهون تحديات عند محاولة التوسُّع". "تتمتع DXC بموقع استثنائي يتيح لها تقديم الدعم الحقيقي، بفضل خبرتها العميقة في مختلف القطاعات، وقدراتها المثبتة في مجال الذكاء الاصطناعي، وسجلها القوي في تحويل العمليات المعقدة إلى منظومات فعَّالة. يقدِّم Xponential مخططًا متكاملاً يجمع بين خبرة الإنسان والذكاء الاصطناعي، ويُرسّخ أسس الحوكمة والأمان منذ اللحظة الأولى، مع قدرة مستمرة على التطور والتكيّف مع نضج تقنيات الذكاء الاصطناعي -- وبذلك يساعد المؤسسات على التحوّل من الرؤية إلى القيمة بسرعة وثقة".

بينما تخوض المؤسسات مرحلة انتقالية في تبنّي الذكاء الاصطناعي، لا يزال العديد منها يفتقر إلى استراتيجية متكاملة تربط بين الذكاء الاصطناعي والعنصر البشري والعمليات التشغيلية يوفر Xponential مخططًا منظّمًا وقابلاً للتكرار لتنسيق حلول الذكاء الاصطناعي عبر مختلف التقنيات، مع ترسيخ مبادئ الحوكمة والأمان منذ اللحظة الأولى، وتحقيق نتائج مبكرة وملموسة تساعد المؤسسات على التوسع بسرعة وثقة. يقع في صميم Xponential خمس ركائز مترابطة تعتمد كلٍ منها على الأخرى، وهي:

الرؤية – ترسيخ مبادئ الحوكمة والامتثال والمراقبة ضمن المنظومة لضمان استخدام الذكاء الاصطناعي بمسؤولية.

المسرَّعات – أدوات وتقنيات طُوّرت داخليًا وبالشراكة مع شركاء DXC لتسريع نشر حلول الذكاء الاصطناعي وزيادة الكفاءة التشغيلية.

الأتمتة – أطر عمل وبروتوكولات ذكية قائمة على الوكلاء تهدف إلى تحسين أداء الذكاء الاصطناعي عبر مختلف العمليات.

النهج – تعاون بين الإنسان والذكاء الاصطناعي يجمع بين خبرات المتخصصين المهرة وقدرات أنظمة الذكاء الاصطناعي لتعظيم النتائج.

العملية – منهجية تنفيذ مرنة تُمكِّن المؤسسات من البدء بخطوات صغيرة، وتحقيق نجاحات مبكرة، ثم التوسُّع بسرعة على مستوى المؤسسة بأكملها.

تُساعد شركة DXC المؤسسات العالمية على تصميم وتنفيذ وتوسيع نطاق حلول الذكاء الاصطناعي باستخدام إطار عمل Xponential عبر مختلف القطاعات الصناعية:

في Textron، شركة متعددة القطاعات، قامت DXC بتنفيذ حلول الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتحسين سير العمل، مما أدى إلى خفض طلبات دعم الخدمة بنسبة 20%، إضافةً إلى حل مشكلات الشبكة بشكلٍ استباقي لخدمة 32,000 موظف.

تتعاون وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، وهي منظمة حكومية دولية معنية بتعزيز التعاون الدولي ودعم الصناعة والاقتصاد الأوروبي من خلال تكنولوجيا الفضاء والبحث العلمي، مع شركة DXC لتنفيذ منصة ASK ESA، وهي منصَّة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل على توحيد البيانات، وتسريع وتيرة الأبحاث، وتعزيز التعاون بين مختلف إدارات الوكالة.

تعاون مستشفى سنغافورة العام، وهو أكبر مستشفى تخصصي في سنغافورة وأحد أفضل المستشفيات في العالم، مع شركة DXC لتطوير حل الذكاء المعزَّز في الأمراض المعدية (AI2D)، الذي يعتمد على تحليلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ونهج التكامل بين الإنسان والذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات الطبية، مما يساعد في توجيه اختيار المضادات الحيوية لعلاج التهابات الجهاز التنفسي السفلي بدقة تصل إلى 90%، ويُسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية للمرضى ومكافحة مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية بفعالية أكبر.

تتعاون Ferrovial، وهي شركة عالمية متخصصة في البنية التحتية، مع DXC لتطوير منصَّة AI Workbench، وهي حل متكامل قائم على الذكاء الاصطناعي التوليدي يجمع بين الاستشارات والأعمال الهندسية والخدمات المؤسسية الآمنة. باستخدام أكثر من 30 وكيلاً مدعومًا بالذكاء الاصطناعي قادرين على اتخاذ قرارات فورية، بدأت شركة Ferrovial بالفعل في الاستفادة من منصَّة AI Workbench لتعزيز كفاءة عملياتها التشغيلية عبر شبكة تضم أكثر من 25,500 موظف.

ولضمان توسيع نطاق هذه النتائج المثبَّتة، تعتمد شركة DXC على فريقها العالمي المكوَّن من 50,000 مهندس متكامل المهارات، إضافةً إلى شبكة من المرافق التي تعتمد في المقام الأول على الذكاء الاصطناعي بما في ذلك مراكز الابتكار ومراكز الكفاءة ومراكز التميُّز المنتشرة عبر ست قارات. تُمكِّن هذه الشبكة العالمية شركة DXC من تسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي المسؤول، وتحقيق تأثيرات أعمال ملموسة وقابلة للقياس، ودعم المؤسسات في تطبيق الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع عبر مختلف القطاعات والمناطق.

نبذة عن DXC Technology

DXC Technology (المُدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: DXC) هي مزود عالمي رائد لخدمات تكنولوجيا المعلومات. نحن شريك تشغيلي موثوق للعديد من المؤسسات الأكثر ابتكارًا في العالم، حيث نبني حلولاً تدفع الصناعات والشركات إلى الأمام. يساعد خبراؤنا في الهندسة والاستشارات والتكنولوجيا العملاء على تبسيط أنظمتهم وعملياتهم وتحسينها وتحديثها، وإدارة أعباء العمل الأكثر أهمية، ودمج الذكاء القائم على الذكاء الاصطناعي في عملياتهم، ووضع الأمن والثقة في مقدمة أولوياتهم. اعرف المزيد على dxc.com .

