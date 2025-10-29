DXC stellt Xponential vor - einen wiederholbaren Entwurf zur Beschleunigung der Ergebnisse von Unternehmens-KI

Führende globale Unternehmen nutzen Xponential bereits, um echte geschäftliche Auswirkungen zu erzielen

Ermöglicht Führungskräften eine schnelle, hochwertige und skalierbare Bereitstellung von KI

ASHBURN, Va., 29. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), ein führender globaler Technologie-Dienstleister aus den Fortune 500, hat heute Xponential vorgestellt, einen Entwurf für die KI-Orchestrierung der nächsten Generation. Xponential ist ein bewährtes Framework, das von weltweit führenden Unternehmen eingesetzt wird und die Komplexität vereinfacht, die häufig die Einführung von KI in großem Maßstab behindert. Die Architektur integriert nahtlos Menschen, Prozesse und Technologien, um messbare Ergebnisse zu erzielen, die Modernisierung zu beschleunigen und Unternehmen dabei zu unterstützen, KI sicher und verantwortungsbewusst einzusetzen.

DXC Unveils Xponential – A Repeatable Blueprint to Accelerate Enterprise AI Outcomes (CNW Group/DXC Technology Company)

„Führungskräfte in der Wirtschaft sind bestrebt, das Potenzial der KI zu nutzen, jedoch bleiben sie häufig in Pilotprojekten stecken oder haben Schwierigkeiten bei der Skalierung", erklärte Raul Fernandez, President und CEO von DXC. „DXC ist dank seiner umfassenden Branchenexpertise, bewährten KI-Kompetenzen und langjährigen Erfahrung in der Transformation komplexer Betriebsabläufe in einer einzigartigen Position, um Unterstützung zu bieten. Xponential bietet einen Entwurf, der menschliches Fachwissen mit KI kombiniert, Governance und Sicherheit vom ersten Tag an integriert und sich mit der Weiterentwicklung der KI kontinuierlich weiterentwickelt – und so Unternehmen dabei unterstützt, ihre Vision schnell und sicher in Wert umzusetzen."

Während Unternehmen sich in einer Übergangsphase der KI-Ära befinden, fehlt vielen noch eine kohärente Strategie, um KI mit ihren Mitarbeitern und Prozessen zu verbinden. Xponential bietet einen strukturierten, wiederholbaren Entwurf für die Orchestrierung von KI über verschiedene Technologien hinweg, die Einbettung von Governance vom ersten Tag an und die Erzielung schneller Erfolge, die Unternehmen dabei unterstützen, schnell und sicher zu skalieren. Das Herzstück von Xponential sind fünf voneinander abhängige Säulen:

Insight – Integrierte Governance, Compliance und Beobachtbarkeit zur Gewährleistung einer verantwortungsvollen KI.

Integrierte Governance, Compliance und Beobachtbarkeit zur Gewährleistung einer verantwortungsvollen KI. Accelerators – Eigene und von Partnern entwickelte Tools, die die Bereitstellung beschleunigen und die Effizienz steigern.

Eigene und von Partnern entwickelte Tools, die die Bereitstellung beschleunigen und die Effizienz steigern. Automation – Agentische Frameworks und Protokolle, die KI prozessübergreifend optimieren.

Agentische Frameworks und Protokolle, die KI prozessübergreifend optimieren. Approach – Menschliche Zusammenarbeit, die qualifizierte Fachkräfte und KI kombiniert, um die Ergebnisse zu verbessern.

Menschliche Zusammenarbeit, die qualifizierte Fachkräfte und KI kombiniert, um die Ergebnisse zu verbessern. Process – Eine Bereitstellungsmethodik, die die Flexibilität bietet, klein anzufangen, frühzeitig Erfolge zu erzielen und schnell im gesamten Unternehmen zu skalieren.

DXC unterstützt globale Unternehmen bei der Entwicklung, Bereitstellung und Skalierung von KI mit dem Xponential-Framework in verschiedenen Branchen:

Bei Textron , einem branchenübergreifenden Unternehmen, implementierte DXC eine KI-gestützte Automatisierung und Workflow-Optimierung, wodurch die Anzahl der Service-Desk-Tickets um 20 % reduziert und Netzwerkprobleme für 32.000 Mitarbeiter proaktiv gelöst werden konnten.

, einem branchenübergreifenden Unternehmen, implementierte DXC eine KI-gestützte Automatisierung und Workflow-Optimierung, wodurch die Anzahl der Service-Desk-Tickets um 20 % reduziert und Netzwerkprobleme für 32.000 Mitarbeiter proaktiv gelöst werden konnten. Die Europäische Weltraumorganisation (ESA) , eine zwischenstaatliche Organisation, die international kooperiert und die europäische Industrie und Wirtschaft durch Weltraumtechnologie und -forschung unterstützt, arbeitet mit DXC zusammen, um ASK ESA zu implementieren, eine KI-gestützte Plattform, die Daten vereinheitlicht, die Forschung beschleunigt und die Zusammenarbeit innerhalb der Organisation verbessert.

, eine zwischenstaatliche Organisation, die international kooperiert und die europäische Industrie und Wirtschaft durch Weltraumtechnologie und -forschung unterstützt, arbeitet mit DXC zusammen, um ASK ESA zu implementieren, eine KI-gestützte Plattform, die Daten vereinheitlicht, die Forschung beschleunigt und die Zusammenarbeit innerhalb der Organisation verbessert. Das Singapore General Hospital , Singapurs größtes Tertiary Care-Krankenhaus, das zu den besten der Welt zählt, hat in Zusammenarbeit mit DXC die Lösung „Augmented Intelligence in Infectious Diseases" (AI2D) entwickelt. Diese nutzt KI-gestützte Erkenntnisse und kollaborative Entscheidungen von Mensch und KI, um die Auswahl von Antibiotika für Infektionen der unteren Atemwege mit einer Genauigkeit von 90 % zu steuern und die Patientenversorgung zu verbessern, während gleichzeitig die Antibiotikaresistenz bekämpft wird.

, Singapurs größtes Tertiary Care-Krankenhaus, das zu den besten der Welt zählt, hat in Zusammenarbeit mit DXC die Lösung „Augmented Intelligence in Infectious Diseases" (AI2D) entwickelt. Diese nutzt KI-gestützte Erkenntnisse und kollaborative Entscheidungen von Mensch und KI, um die Auswahl von Antibiotika für Infektionen der unteren Atemwege mit einer Genauigkeit von 90 % zu steuern und die Patientenversorgung zu verbessern, während gleichzeitig die Antibiotikaresistenz bekämpft wird. Ferrovial, ein weltweit tätiges Infrastrukturunternehmen, arbeitet mit DXC zusammen, um AI Workbench zu entwickeln, ein generatives KI-Angebot, das Beratung, Engineering und sichere Unternehmensdienstleistungen vereint. Mit mehr als 30 KI-Agenten, die Entscheidungen in Echtzeit treffen, nutzt Ferrovial bereits AI Workbench, um die Arbeitsabläufe für mehr als 25.500 Mitarbeiter zu optimieren.

Um diese bewährten Ergebnisse zu skalieren, nutzt DXC sein globales Team von 50.000 Full-Stack-Ingenieuren und AI-first-Einrichtungen, darunter Innovationszentren, Kompetenzzentren und Exzellenzzentren auf sechs Kontinenten. Dieses weltweite Netzwerk ermöglicht es DXC, die verantwortungsvolle Einführung von KI zu beschleunigen, messbare geschäftliche Auswirkungen zu erzielen und Unternehmen dabei zu unterstützen, KI branchen- und regionenübergreifend in großem Maßstab zu operationalisieren.

Um mehr über KI bei DXC zu erfahren, besuchen Sie unsere Website.

Informationen zu DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) ist ein weltweit führender Anbieter von Informationstechnologiedienstleistungen. Wir sind ein zuverlässiger Partner vieler der innovativsten Unternehmen weltweit und entwickeln Lösungen, die Branchen und Unternehmen voranbringen. Unsere Experten für Technik, Beratung und Technologie helfen Kunden dabei, ihre Systeme und Prozesse zu vereinfachen, zu optimieren und zu modernisieren, ihre wichtigsten Arbeitslasten zu verwalten, KI-gestützte Intelligenz in ihre Abläufe zu integrieren und Sicherheit und Vertrauen in den Vordergrund zu stellen. Erfahren Sie mehr auf dxc.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2806322/DXC_Technology_Company_DXC_Unveils_Xponential___A_Repeatable_Blu.jpg