DXC, '엑스포넨셜' 공개...엔터프라이즈 AI 성과 가속화를 위한 새로운 청사진

글로벌 주요 기업들 , 이미 엑스포넨셜을 활용해 실제 비즈니스 성과 창출

AI를 속도·품질·규모 측면에서 신속히 도입할 수 있도록 지원

애쉬번, 버지니아, 2025년 10월 29일 /PRNewswire/ -- 포춘 500대 글로벌 기술 서비스 선도기업 DXC 테크놀로지(DXC Technology, NYSE: DXC)가 차세대 AI 오케스트레이션 청사진인 '엑스포넨셜(Xponential)'을 공식 발표했다. 엑스포넨셜은 이미 다수의 글로벌 선도 기업이 활용 중인 검증된 프레임워크로, 대규모 AI 도입을 가로막는 복잡성을 단순화한다. 이 아키텍처는 사람, 프로세스, 기술을 유기적으로 통합해 측정 가능한 결과를 제공하고, 현대화를 가속화하며, 기업이 AI를 안전하고 책임 있게 운영할 수 있도록 지원한다.

라울 페르난데스 (Raul Fernandez) DXC 테크놀로지 사장 겸 최고경영자(CEO)는 "비즈니스 리더들은 AI의 가능성을 실현하고자 하지만, 파일럿 단계에서 멈추거나 확장에 어려움을 겪는 경우가 많다"며 "DXC는 깊이 있는 산업 전문성, 검증된 AI 역량, 그리고 복잡한 운영 환경을 혁신한 경험을 바탕으로 그 문제를 해결할 수 있는 독보적인 위치에 있다. 엑스포넨셜은 인간의 전문성과 AI를 결합한 청사진으로, 처음부터 거버넌스와 보안을 내재화하고 AI가 성숙함에 따라 지속적으로 진화한다. 이를 통해 기업은 '비전에서 가치로(Vision to Value)' 빠르고 자신감 있게 전환할 수 있다"라고 말했다.

기업들이 과도기적 AI 시대를 헤쳐나가고 있지만, 여전히 인력과 프로세스를 AI 전략과 연결하는 통합적 접근이 부족한 실정이다. 엑스포넨셜은 기술 전반에 걸쳐 AI를 조율하고, 처음부터 거버넌스를 내재화하며, 초기 성과를 통해 조직이 신속하고 자신 있게 확장할 수 있도록 돕는 구조적이고 반복 가능한 청사진을 제공한다. 엑스포넨셜의 핵심은 상호 연계된 다섯 개의 축으로 구성된다.

인사이트 – 책임 있는 AI 구현을 위한 내재화된 거버넌스, 컴플라이언스, 관찰 가능성

책임 있는 AI 구현을 위한 내재화된 거버넌스, 컴플라이언스, 관찰 가능성 액셀러레이터 – 배포 속도를 높이고 효율성을 높이는 독점 및 파트너 구축 도구 활용

배포 속도를 높이고 효율성을 높이는 독점 및 파트너 구축 도구 활용 자동화 – 프로세스 전반에 걸쳐 AI를 최적화하는 에이전트 프레임워크 및 프로토콜 적용

프로세스 전반에 걸쳐 AI를 최적화하는 에이전트 프레임워크 및 프로토콜 적용 접근 방식 – 숙련된 전문가와 AI를 결합하여 결과를 증폭시키는 인간+ 협업 추구

숙련된 전문가와 AI를 결합하여 결과를 증폭시키는 인간+ 협업 추구 프로세스 – 작게 시작해 조기 성공을 달성하고, 전사적으로 빠르게 확장할 수 있는 유연성을 갖춘 실행 방법론 제공

DXC 테크놀로지는 엑스포넨셜 프레임워크를 통해 다양한 산업군의 글로벌 기업들이 AI를 구축, 배포, 확장하도록 지원하고 있다.

텍스트론 (Textron) — 다각화된 산업 기업인 텍스트론에서 DXC는 AI 기반 자동화 및 워크플로우 최적화를 구현하여 서비스 데스크 티켓을 20% 감소시켰으며, 32000명의 직원을 위한 네트워크 문제를 사전에 해결했다.

— 다각화된 산업 기업인 텍스트론에서 DXC는 AI 기반 자동화 및 워크플로우 최적화를 구현하여 서비스 데스크 티켓을 20% 감소시켰으며, 32000명의 직원을 위한 네트워크 문제를 사전에 해결했다. 유럽우주국 (ESA, European Space Agency) — 국제 협력 기구인 ESA는 DXC와 함께 ASK ESA라는 AI 기반 플랫폼을 구축하고 있다. 이 플랫폼은 데이터를 통합하고 연구 속도를 높이며, 기관 전반의 협업을 강화해 유럽 산업과 경제를 우주 기술을 통해 지원하는 역할을 수행한다.

— 국제 협력 기구인 ESA는 DXC와 함께 ASK ESA라는 AI 기반 플랫폼을 구축하고 있다. 이 플랫폼은 데이터를 통합하고 연구 속도를 높이며, 기관 전반의 협업을 강화해 유럽 산업과 경제를 우주 기술을 통해 지원하는 역할을 수행한다. 싱가포르 종합병원 (Singapore General Hospital) — 세계 최고 수준의 3차 의료기관이자 싱가포르 최대 병원인 싱가포르 종합병원은 DXC와 협력해 감염병 증강 지능(AI2D, Augmented Intelligence in Infectious Diseases) 솔루션을 개발했다. 이 솔루션은 AI 기반 데이터 분석과 인간+AI 협업 의사결정(Human+ Decision-Making)을 통해 하기도 감염(Lower Respiratory Tract Infections) 환자의 항생제 처방을 90% 정확도로 지원하며, 항생제 내성 문제를 완화하고 환자 치료의 질을 향상시켰다.

— 세계 최고 수준의 3차 의료기관이자 싱가포르 최대 병원인 싱가포르 종합병원은 DXC와 협력해 감염병 증강 지능(AI2D, Augmented Intelligence in Infectious Diseases) 솔루션을 개발했다. 이 솔루션은 AI 기반 데이터 분석과 인간+AI 협업 의사결정(Human+ Decision-Making)을 통해 하기도 감염(Lower Respiratory Tract Infections) 환자의 항생제 처방을 90% 정확도로 지원하며, 항생제 내성 문제를 완화하고 환자 치료의 질을 향상시켰다. 페로비알 (Ferrovial) — 글로벌 인프라 기업인 페로비알은 DXC와 협력해 컨설팅, 엔지니어링, 보안형 엔터프라이즈 서비스를 결합한 생성형 AI 솔루션 'AI 워크벤치(AI Workbench)'를 개발 중이다. 이 솔루션은 30개 이상의 AI 에이전트(AI Agents)가 실시간으로 의사결정을 수행하며, 이미 25500여 명의 직원을 대상으로 운영 효율성을 높이고 있다.

DXC는 이러한 검증된 성과를 확장하기 위해, 전 세계 6개 대륙에 걸쳐 운영되는 혁신센터(Innovation Centers), 역량센터(Centers of Competency), 우수센터(Centers of Excellence)를 포함한 AI 전용 시설과 5만 명 규모의 풀스택(full-stack) 엔지니어 팀을 기반으로 글로벌 지원 네트워크를 구축했다. 이를 통해 DXC는 책임 있는 AI 도입 가속화, 측정 가능한 비즈니스 임팩트 실현, 산업과 지역을 아우르는 AI 운영화를 지원하고 있다.

DXC의 AI 솔루션에 대한 자세한 정보는 공식 웹사이트에서 확인할 수 있다.

DXC 테크놀로지 소개

DXC 테크놀로지(NYSE: DXC)는 정보 기술 서비스를 제공하는 글로벌 선도기업이다. 세계에서 가장 혁신적인 여러 기업의 신뢰받는 운영 파트너로서, 산업과 기업의 발전에 이상적인 솔루션을 개발하고 있다. DXC의 엔지니어링, 컨설팅 및 기술 전문가의 지원을 받는 고객은 시스템과 프로세스를 간소화, 최적화, 현대화하고, 자사의 가장 중요한 워크로드를 관리하며, AI 기반 지능을 운영에 통합하며, 보안과 신뢰를 가장 중시하고 있다. 자세한 내용은 dxc.com에서 확인할 수 있다.

