DXC presenta Xponential - Un plan repetible para acelerar los resultados de la IA empresarial

Empresas líderes globales ya utilizan Xponential para generar un impacto real en el negocio.

Permite a los líderes implementar la IA con rapidez, calidad y escalabilidad.

ASHBURN, Va., 29 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), un proveedor líder de servicios tecnológicos globales de la lista Fortune 500, anunció hoy Xponential, un modelo de orquestación de IA de última generación. Xponential, un marco de trabajo probado y utilizado por empresas líderes globales, simplifica la complejidad que a menudo frena la adopción de IA a gran escala. La arquitectura integra a la perfección personas, procesos y tecnología para ofrecer resultados medibles, acelerar la modernización y ayudar a las empresas a implementar la IA de forma segura y responsable.

DXC Unveils Xponential – A Repeatable Blueprint to Accelerate Enterprise AI Outcomes (CNW Group/DXC Technology Company)

"Los líderes empresariales están ansiosos por aprovechar la promesa de la IA, pero con demasiada frecuencia se quedan estancados en pruebas piloto o tienen dificultades para escalar", afirmó Raúl Fernández, presidente y consejero delegado de DXC. "DXC se encuentra en una posición privilegiada para ayudar, gracias a su profundo conocimiento del sector, sus probadas capacidades de IA y su trayectoria en la transformación de operaciones complejas. Xponential ofrece un modelo que combina la experiencia humana con la IA, integra gobernanza y seguridad desde el primer día y evoluciona continuamente a medida que la IA madura, ayudando a las empresas a pasar de la visión al valor con rapidez y confianza".

Mientras las empresas transitan por una era de transición hacia la IA, muchas aún carecen de una estrategia cohesiva que conecte la IA con sus empleados y procesos. Xponential ofrece un modelo estructurado y repetible para orquestar la IA en todas las tecnologías, integrando la gobernanza desde el primer día y logrando resultados tempranos que ayudan a las organizaciones a escalar con rapidez y confianza. En el corazón de Xponential se encuentran cinco pilares interdependientes:

Perspectiva: Gobernanza, cumplimiento y observabilidad integrados para garantizar una IA responsable.

Gobernanza, cumplimiento y observabilidad integrados para garantizar una IA responsable. Aceleradores: Herramientas propias y desarrolladas por socios que aceleran la implementación y aumentan la eficiencia.

Herramientas propias y desarrolladas por socios que aceleran la implementación y aumentan la eficiencia. Automatización: Marcos y protocolos de agentes que optimizan la IA en todos los procesos.

Marcos y protocolos de agentes que optimizan la IA en todos los procesos. Enfoque: Colaboración humana que combina profesionales cualificados e IA para optimizar los resultados.

Colaboración humana que combina profesionales cualificados e IA para optimizar los resultados. Proceso: Una metodología de entrega con la flexibilidad de comenzar con poco, lograr resultados rápidos y escalar rápidamente en toda la empresa.

DXC está ayudando a empresas globales a construir, implementar y escalar IA con el marco Xponential en todas las industrias.

En Textron, una empresa multisectorial, implementó la automatización impulsada por IA y la optimización del flujo de trabajo, reduciendo los tickets del servicio de asistencia en un 20 % y resolviendo de manera proactiva los problemas de red para 32.000 empleados.

una empresa multisectorial, implementó la automatización impulsada por IA y la optimización del flujo de trabajo, reduciendo los tickets del servicio de asistencia en un 20 % y resolviendo de manera proactiva los problemas de red para 32.000 empleados. La European Space Agency (ESA), una organización intergubernamental que colabora internacionalmente y apoya a la industria y la economía europeas a través de la tecnología y la investigación espacial, está trabajando con DXC para implementar ASK ESA, una plataforma impulsada por IA que unifica datos, acelera la investigación y mejora la colaboración en toda la agencia.

una organización intergubernamental que colabora internacionalmente y apoya a la industria y la economía europeas a través de la tecnología y la investigación espacial, está trabajando con DXC para implementar ASK ESA, una plataforma impulsada por IA que unifica datos, acelera la investigación y mejora la colaboración en toda la agencia. Singapore General Hospital, el hospital terciario más grande de Singapur y clasificado entre los mejores del mundo, se asoció con DXC para desarrollar la solución de Inteligencia Aumentada en Enfermedades Infecciosas (AI2D), utilizando información impulsada por IA y toma de decisiones colaborativa entre humanos e IA para guiar las opciones de antibióticos para infecciones del tracto respiratorio inferior con un 90% de precisión y mejorar la atención al paciente mientras se combate la resistencia a los antimicrobianos.

el hospital terciario más grande de Singapur y clasificado entre los mejores del mundo, se asoció con DXC para desarrollar la solución de Inteligencia Aumentada en Enfermedades Infecciosas (AI2D), utilizando información impulsada por IA y toma de decisiones colaborativa entre humanos e IA para guiar las opciones de antibióticos para infecciones del tracto respiratorio inferior con un 90% de precisión y mejorar la atención al paciente mientras se combate la resistencia a los antimicrobianos. Ferrovial, una empresa global de infraestructuras, colabora con DXC para desarrollar AI Workbench, una solución de IA generativa que combina consultoría, ingeniería y servicios empresariales seguros. Con más de 30 agentes de IA que toman decisiones en tiempo real, Ferrovial ya utiliza AI Workbench para optimizar las operaciones de más de 25.500 empleados.

Para ampliar estos resultados comprobados, DXC aprovecha su equipo global de 50.000 ingenieros integrales e instalaciones centradas en la IA, que incluyen Centros de Innovación, Centros de Competencia y Centros de Excelencia en seis continentes. Esta red mundial permite a DXC acelerar la adopción responsable de la IA, generar un impacto empresarial medible y ayudar a las empresas a implementar la IA a escala en todos los sectores y regiones.

Para obtener más información sobre la IA en DXC, visite nuestro sitio web.

Acerca de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) es un proveedor líder mundial de servicios de tecnología de la información. Somos un socio operativo de confianza para muchas de las organizaciones más innovadoras del mundo, creando soluciones que impulsan el progreso de industrias y empresas. Nuestros expertos en ingeniería, consultoría y tecnología ayudan a los clientes a simplificar, optimizar y modernizar sus sistemas y procesos, gestionar sus cargas de trabajo más críticas, integrar inteligencia artificial en sus operaciones y priorizar la seguridad y la confianza. Más información en dxc.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2806322/DXC_Technology_Company_DXC_Unveils_Xponential___A_Repeatable_Blu.jpg