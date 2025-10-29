DXC dévoile Xponential - un schéma directeur reproductible pour accélérer les résultats de l'IA d'entreprise

Les plus grandes entreprises mondiales utilisent déjà Xponential pour obtenir un impact commercial réel

Il permet aux dirigeants de déployer l'IA avec rapidité, qualité et à grande échelle

ASHBURN, Va., 29 octobre 2025 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE : DXC), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services technologiques figurant au classement Fortune 500, a présenté aujourd'hui Xponential, un modèle d'orchestration de l'IA de nouvelle génération. Xponential, qui a déjà fait ses preuves auprès d'entreprises internationales de premier plan, simplifie la complexité qui freine souvent l'adoption de l'IA à grande échelle. L'architecture intègre de manière transparente les personnes, les processus et la technologie afin d'obtenir des résultats mesurables, d'accélérer la modernisation et de permettre aux entreprises d'opérationnaliser l'IA de manière sûre et responsable.

DXC Unveils Xponential – A Repeatable Blueprint to Accelerate Enterprise AI Outcomes (CNW Group/DXC Technology Company)

« Les chefs d'entreprise sont impatients de saisir la promesse de l'IA, mais sont trop souvent bloqués dans des projets pilotes ou luttent pour passer à l'échelle supérieure », a déclaré Raul Fernandez, président et PDG de DXC. « DXC est idéalement positionnée pour apporter son aide, grâce à son expertise sectorielle approfondie, des capacités d'IA éprouvées et son expérience reconnue dans la transformation d'opérations complexes. Xponential offre un modèle alliant expertise humaine et intelligence artificielle, intègre la gouvernance et la sécurité dès le premier jour, et évolue en continu à mesure que l'IA progresse, aidant ainsi les entreprises à passer rapidement et en toute confiance de la vision à la création de valeur. »

Alors que les entreprises naviguent dans une ère de transition de l'IA, nombre d'entre elles manquent encore d'une stratégie cohérente reliant l'IA à leur personnel et à leurs processus. Xponential fournit un plan structuré et reproductible pour orchestrer l'IA à travers la technologie, intégrer la gouvernance dès le premier jour, et obtenir des résultats préliminaires qui aident les organisations à évoluer rapidement et en toute confiance. Au cœur de Xponential se trouvent cinq piliers interdépendants :

Informations : gouvernance, conformité et observabilité intégrées pour garantir une IA responsable.

gouvernance, conformité et observabilité intégrées pour garantir une IA responsable. Accélérateurs : outils exclusifs et conçus par des partenaires qui accélèrent le déploiement et augmentent l'efficacité.

outils exclusifs et conçus par des partenaires qui accélèrent le déploiement et augmentent l'efficacité. Automatisation : cadres et protocoles agentiques qui optimisent l'IA dans l'ensemble des processus.

cadres et protocoles agentiques qui optimisent l'IA dans l'ensemble des processus. Approche : collaboration Human+ qui associe des professionnels qualifiés et l'IA pour amplifier les résultats.

collaboration Human+ qui associe des professionnels qualifiés et l'IA pour amplifier les résultats. Processus : une méthodologie de livraison avec la flexibilité nécessaire pour commencer à petite échelle, obtenir des résultats rapides et s'étendre rapidement à l'ensemble de l'entreprise.

DXC aide les entreprises mondiales à construire, déployer et mettre à l'échelle l'IA avec le cadre Xponential dans tous les secteurs :

Chez Textron, une entreprise multi-industrielle, DXC a mis en œuvre l'automatisation et l'optimisation des flux de travail alimentées par l'IA, réduisant les tickets du service desk de 20 % et résolvant de manière proactive les problèmes de réseau pour 32 000 employés.

une entreprise multi-industrielle, DXC a mis en œuvre l'automatisation et l'optimisation des flux de travail alimentées par l'IA, réduisant les tickets du service desk de 20 % et résolvant de manière proactive les problèmes de réseau pour 32 000 employés. L'Agence spatiale européenne (ESA), une organisation intergouvernementale qui collabore au niveau international et soutient l'industrie et l'économie européennes par le biais de la technologie et de la recherche spatiales, travaille avec DXC pour mettre en œuvre ASK ESA, une plateforme alimentée par l'IA qui unifie les données, accélère la recherche et améliore la collaboration au sein de l'agence.

une organisation intergouvernementale qui collabore au niveau international et soutient l'industrie et l'économie européennes par le biais de la technologie et de la recherche spatiales, travaille avec DXC pour mettre en œuvre ASK ESA, une plateforme alimentée par l'IA qui unifie les données, accélère la recherche et améliore la collaboration au sein de l'agence. L'hôpital général de Singapour, le plus grand hôpital tertiaire de Singapour et classé parmi les meilleurs au monde, s'est associé à DXC pour développer la solution Augmented Intelligence in Infectious Diseases (AI2D), en utilisant des informations basées sur l'IA et la prise de décision collaborative homme+AI pour guider les choix d'antibiotiques pour les infections des voies respiratoires inférieures avec une précision de 90 % et améliorer les soins aux patients tout en luttant contre la résistance aux antimicrobiens.

le plus grand hôpital tertiaire de Singapour et classé parmi les meilleurs au monde, s'est associé à DXC pour développer la solution Augmented Intelligence in Infectious Diseases (AI2D), en utilisant des informations basées sur l'IA et la prise de décision collaborative homme+AI pour guider les choix d'antibiotiques pour les infections des voies respiratoires inférieures avec une précision de 90 % et améliorer les soins aux patients tout en luttant contre la résistance aux antimicrobiens. Ferrovial, une société d'infrastructure mondiale, travaille avec DXC pour développer AI Workbench, une offre d'IA générative qui combine des services de conseil, d'ingénierie et d'entreprise sécurisée. S'appuyant sur plus de 30 agents d'IA prenant des décisions en temps réel, Ferrovial utilise déjà AI Workbench pour améliorer les opérations de plus de 25 500 employés.

Pour mettre à l'échelle ces résultats éprouvés, DXC s'appuie sur son équipe mondiale de 50 000 ingénieurs full-stack et sur des installations à la pointe de l'IA, notamment des centres d'innovation, des centres de compétences et des centres d'excellence localisés sur six continents. Ce réseau mondial permet à DXC d'accélérer l'adoption responsable de l'IA, de fournir un impact commercial mesurable et d'aider les entreprises à opérationnaliser l'IA à l'échelle des industries et des régions.

Pour en savoir plus sur l'IA chez DXC, visitez notre site web.

À propos de DXC Technology

DXC Technology (NYSE : DXC) est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services de technologie de l'information. Nous sommes un partenaire opérationnel de confiance pour de nombreuses organisations figurant parmi les plus innovantes au monde, développant des solutions qui propulsent les industries et les entreprises vers l'avenir. Nos experts en ingénierie, en conseil et en technologie aident les clients à simplifier, optimiser et moderniser leurs systèmes et processus, à gérer leurs charges de travail les plus critiques, à intégrer l'intelligence alimentée par l'IA dans leurs opérations et à mettre la sécurité et la confiance au premier plan. Pour en savoir plus, rendez-vous sur dxc.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2806322/DXC_Technology_Company_DXC_Unveils_Xponential___A_Repeatable_Blu.jpg