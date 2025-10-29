DXC 推出 Xponential－加速企業人工智能成果的可重複藍本
29 10月, 2025, 21:18 CST
全球領先企業已準備使用 Xponential，推動實際業務影響
協助領袖迅速、優質兼大規模部署人工智能
維珍尼亞州阿什本 2025年10月29日 /美通社/ -- DXC Technology（紐約證券交易所代碼：DXC）是《財富》美國 500 強的全球領先科技服務供應商，今天宣佈推出新一代人工智能編排藍本 Xponential。Xponential 是一個已獲全球領先企業採用的成熟框架，簡化通常阻礙大規模人工智能採用的複雜性。該架構無縫整合人員、過程與科技，而提供可衡量的成果、加速現代化，並協助企業安全兼負責任地經營人工智能。
DXC 主席兼行政總裁 Raul Fernandez 表示：「雖然企業領袖渴望把握人工智能機遇，但通常受困於試驗階段或難以擴大規模。DXC 擁有深厚業界專業知識、成熟人工智能能力和良好改變複雜運營記錄，而具備獨特協助能力。Xponential 提供結合人類專業知識與人工智能的藍本，從第一天嵌入管治與安全，並隨着人工智能成熟而不斷發展——協助企業迅速兼自信地將願景轉為價值。」
隨着企業確定過渡人工智能時代的方向，許多企業仍缺乏連結人工智能與員工和過程的凝聚力策略。Xponential 提供一個結構化兼可重複的藍本，可跨科技編排人工智能，首日便嵌入管治，並帶來協助組織迅速兼自信地擴展規模的早期勝利。在 Xponential 的核心，五大互相依靠的支柱：
- 洞察力 — 嵌入管治、合規與可觀察，確保負責任人工智能。
- 加速器 — 專利兼合作夥伴建立的工具，加速部署和提升效率。
- 自動化 — 跨流程最佳化人工智能的代理框架與協定。
- 方法 — 結合熟練的專業人員和人工智能的人機協作，擴大效果。
- 流程 — 靈活交付方法，從小處開始，取得早期勝利，並於整個企業內迅速擴展。
DXC 正在於各行各業利用 Xponential 框架，協助全球企業建設、部署和擴展人工智能：
- DXC 在跨產業公司 Textron 實施人工智能驅動自動化和工作流程最佳化，減少服務台工作單 20%，並主動為 32,000 名員工解決網絡問題。
- 歐洲太空總署 (ESA) 是多個政府組成的組織， 透過太空科技與研究，進行國際合作和支持歐洲工業與經濟。該組織正在與 DXC 合作實行 ASK ESA，這是統一數據、加速研究和加強整個機構協作的人工智能驅動平台。
- 新加坡中央醫院是新加坡最大的三級醫院，名列世界前茅。該醫院與 DXC 合作發展傳染病增強智能 (AI2D) 解決方案，利用人工智能驅動洞察與人機協作決策，並以 90% 準確率來指導下呼吸道感染的抗生素選擇。這對付抗菌素抗藥性，同時改善病人治療。
- Ferrovial 是全球基礎設施公司，正在與 DXC 合作發展 AI Workbench。這是集諮詢、工程與安全企業服務於一身的生成式人工智能產品。Ferrovial 利用超過 30 個人工智能代理程式作即時決策，並已使用 AI Workbench 來增強超過 25,500 名員工的營運。
DXC 為了擴大這些經驗證的成果，而利用自身的全球團隊。該全球團隊由遍佈六大洲的 50,000 名全端工程師，以及人工智能優先設施（包括創新中心、能力中心和卓越中心）組成。這全球網絡授權 DXC 加速負責任的人工智能應用，帶來可衡量的業務影響，並協助企業跨行業和跨地區大規模實施人工智能。
關於 DXC Technology
DXC Technology（紐約證券交易所代碼：DXC）是領先的全球資訊科技服務供應商。我們是全球眾多最具創新精神機構的可靠營運合作夥伴，致力建構推動產業和企業發展的解決方案。我們的工程、顧問與科技專家致力協助客戶簡化、最佳化和現代化系統和過程，管理最關鍵工作負載，整合人工智能驅動人工智能至運營，並以安全與信任為首位。如欲了解更多，請瀏覽 dxc.com。
