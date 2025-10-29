DXC 推出 Xponential－加速企業人工智能成果的可重複藍本

隨着企業確定過渡人工智能時代的方向，許多企業仍缺乏連結人工智能與員工和過程的凝聚力策略。Xponential 提供一個結構化兼可重複的藍本，可跨科技編排人工智能，首日便嵌入管治，並帶來協助組織迅速兼自信地擴展規模的早期勝利。在 Xponential 的核心，五大互相依靠的支柱：

洞察力 — 嵌入管治、合規與可觀察，確保負責任人工智能。

加速器 — 專利兼合作夥伴建立的工具，加速部署和提升效率。

自動化 — 跨流程最佳化人工智能的代理框架與協定。

方法 — 結合熟練的專業人員和人工智能的人機協作，擴大效果。

流程 — 靈活交付方法，從小處開始，取得早期勝利，並於整個企業內迅速擴展。

DXC 正在於各行各業利用 Xponential 框架，協助全球企業建設、部署和擴展人工智能：

DXC 在跨產業公司 Textron 實施人工智能驅動自動化和工作流程最佳化，減少服務台工作單 20%，並主動為 32,000 名員工解決網絡問題。

歐洲太空總署 (ESA) 是多個政府組成的組織， 透過太空科技與研究，進行國際合作和支持歐洲工業與經濟。該組織正在與 DXC 合作實行 ASK ESA，這是統一數據、加速研究和加強整個機構協作的人工智能驅動平台。

新加坡中央醫院 是新加坡最大的三級醫院，名列世界前茅。該醫院與 DXC 合作發展傳染病增強智能 (AI2D) 解決方案，利用人工智能驅動洞察與人機協作決策，並以 90% 準確率來指導下呼吸道感染的抗生素選擇。這對付抗菌素抗藥性，同時改善病人治療。

Ferrovial 是全球基礎設施公司，正在與 DXC 合作發展 AI Workbench。這是集諮詢、工程與安全企業服務於一身的生成式人工智能產品。Ferrovial 利用超過 30 個人工智能代理程式作即時決策，並已使用 AI Workbench 來增強超過 25,500 名員工的營運。

DXC 為了擴大這些經驗證的成果，而利用自身的全球團隊。該全球團隊由遍佈六大洲的 50,000 名全端工程師，以及人工智能優先設施（包括創新中心、能力中心和卓越中心）組成。這全球網絡授權 DXC 加速負責任的人工智能應用，帶來可衡量的業務影響，並協助企業跨行業和跨地區大規模實施人工智能。

如欲更了解 DXC 的人工智能，請瀏覽我們的網站。

關於 DXC Technology

DXC Technology（紐約證券交易所代碼：DXC）是領先的全球資訊科技服務供應商。我們是全球眾多最具創新精神機構的可靠營運合作夥伴，致力建構推動產業和企業發展的解決方案。我們的工程、顧問與科技專家致力協助客戶簡化、最佳化和現代化系統和過程，管理最關鍵工作負載，整合人工智能驅動人工智能至運營，並以安全與信任為首位。如欲了解更多，請瀏覽 dxc.com。

