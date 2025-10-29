DXC presenta Xponential, un modelo repetible para acelerar los resultados de la IA empresarial

Las principales empresas mundiales ya utilizan Xponential para impulsar un impacto empresarial real

ASHBURN, Virginia, 29 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), proveedor líder mundial de servicios tecnológicos incluido en la lista Fortune 500, presentó hoy Xponential, un modelo de coordinación de IA de última generación. Xponential, un marco ya probado y utilizado por empresas líderes a nivel mundial, simplifica la complejidad que a menudo frena la adopción de la IA a gran escala. La arquitectura integra a la perfección a las personas, los procesos y la tecnología para ofrecer resultados medibles, acelerar la modernización y ayudar a las empresas a poner en práctica la IA de forma segura y responsable.

"Los líderes empresariales están ansiosos por aprovechar el potencial de la IA, pero con demasiada frecuencia se quedan estancados en proyectos piloto o tienen dificultades para escalar", afirma Raúl Fernández, presidente y director ejecutivo de DXC. "DXC se encuentra en una posición única para ayudar, gracias a su profunda experiencia en el sector, sus capacidades probadas en IA y su historial de transformación de operaciones complejas. Xponential proporciona un plan que combina la experiencia humana con la IA, integra la gobernanza y la seguridad desde el primer día y evoluciona continuamente a medida que la IA madura, lo que ayuda a las empresas a pasar de la visión al valor con rapidez y confianza".

Mientras las empresas navegan por una era de transición hacia la IA, muchas carecen de una estrategia cohesionada que conecte la IA con su personal y sus procesos. Xponential proporciona un plan estructurado y repetible para orquestar la IA en toda la tecnología, integrar la gobernanza desde el primer día y ofrecer beneficios tempranos que ayuden a las organizaciones a escalar con rapidez y confianza. En el corazón de Xponential hay cinco pilares interdependientes:

Perspectiva: gobernanza, cumplimiento y observabilidad integrados para garantizar una IA responsable.

gobernanza, cumplimiento y observabilidad integrados para garantizar una IA responsable. Aceleradores: herramientas propias y creadas por socios que aceleran la implementación y aumentan la eficiencia.

herramientas propias y creadas por socios que aceleran la implementación y aumentan la eficiencia. Automatización: marcos y protocolos agénticos que optimizan la IA en todos los procesos.

marcos y protocolos agénticos que optimizan la IA en todos los procesos. Enfoque: colaboración humana+ que combina profesionales calificados e IA para amplificar los resultados.

colaboración humana+ que combina profesionales calificados e IA para amplificar los resultados. Proceso: una metodología de entrega con la flexibilidad necesaria para empezar poco a poco, lograr resultados positivos desde el principio y escalar rápidamente en toda la empresa.

DXC ayuda a empresas mundiales a crear, implementar y ampliar la IA con el marco Xponential en todos los sectores:

En Textron, una empresa multisectorial, DXC implementó la automatización impulsada por IA y la optimización del flujo de trabajo, lo que redujo las solicitudes de asistencia técnica en un 20 % y resolvió de forma proactiva los problemas de red de 32.000 empleados.

una empresa multisectorial, DXC implementó la automatización impulsada por IA y la optimización del flujo de trabajo, lo que redujo las solicitudes de asistencia técnica en un 20 % y resolvió de forma proactiva los problemas de red de 32.000 empleados. La Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés), una organización intergubernamental que colabora a nivel internacional y apoya a la industria y la economía europeas mediante la tecnología y la investigación espaciales, trabajan con DXC para implementar ASK ESA, una plataforma impulsada por IA que unifica los datos, acelera la investigación y mejora la colaboración en toda la agencia.

una organización intergubernamental que colabora a nivel internacional y apoya a la industria y la economía europeas mediante la tecnología y la investigación espaciales, trabajan con DXC para implementar ASK ESA, una plataforma impulsada por IA que unifica los datos, acelera la investigación y mejora la colaboración en toda la agencia. El Hospital General de Singapur, el hospital terciario más grande de Singapur y uno de los mejores del mundo, se asoció con DXC para desarrollar la solución Augmented Intelligence in Infectious Diseases (AI2D) o Inteligencia Aumentada en Enfermedades Infecciosas, que utiliza conocimientos basados en la inteligencia artificial y la toma de decisiones colaborativa entre humanos y la inteligencia artificial para orientar la elección de antibióticos para las infecciones del tracto respiratorio inferior con una precisión del 90 % y mejorar la atención al paciente, al tiempo que se combate la resistencia a los antimicrobianos.

el hospital terciario más grande de Singapur y uno de los mejores del mundo, se asoció con DXC para desarrollar la solución Augmented Intelligence in Infectious Diseases (AI2D) o Inteligencia Aumentada en Enfermedades Infecciosas, que utiliza conocimientos basados en la inteligencia artificial y la toma de decisiones colaborativa entre humanos y la inteligencia artificial para orientar la elección de antibióticos para las infecciones del tracto respiratorio inferior con una precisión del 90 % y mejorar la atención al paciente, al tiempo que se combate la resistencia a los antimicrobianos. Ferrovial, una empresa mundial de infraestructuras, trabaja con DXC para desarrollar AI Workbench, una oferta de IA generativa que combina consultoría, ingeniería y servicios empresariales seguros. Gracias a que aprovecha más de 30 agentes de IA que toman decisiones en tiempo real, Ferrovial ya utiliza AI Workbench para mejorar las operaciones de más de 25.500 empleados.

Para ampliar estos resultados comprobados, DXC aprovecha su equipo mundial de 50.000 ingenieros full-stack y sus instalaciones dedicadas a la IA, que incluyen centros de innovación, centros de competencia y centros de excelencia en seis continentes. Esta red mundial permite a DXC acelerar la adopción responsable de la IA, ofrecer un impacto empresarial cuantificable y ayudar a las empresas a poner en práctica la IA a gran escala en todos los sectores y regiones.

Para más información acerca de la IA en DXC, visite nuestro sitio web.

Acerca de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) es un proveedor líder mundial de servicios de tecnología de la información. Somos un socio operativo de confianza para muchas de las organizaciones más innovadoras del mundo, que crea soluciones que impulsan el avance de los sectores y las empresas. Nuestros expertos en ingeniería, consultoría y tecnología ayudan a los clientes a simplificar, optimizar y modernizar sus sistemas y procesos, gestionar sus cargas de trabajo más críticas, integrar a sus operaciones inteligencia impulsada por IA, y poner la seguridad y la confianza en primer plano. Encuentre más información en dxc.com.

