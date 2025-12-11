Frontline Performance Group تطلق CheckMax المدعوم برؤى بالذكاء الاصطناعي لتعزيز الأرباح في قطاع الأغذية والمشروبات (F&B)

زيادة الأرباح وتحسين الخدمة: CheckMax يتصدى لأهم تحديات المطاعم

أورلاندو، فلوريدا, 11 ديسمبر / كانون أول 2025 /PRNewswire/ -- كشفت Frontline Performance Group (FPG)، الرائدة عالميًا في زيادة الإيرادات، عن برنامج CheckMax، وهو برنامج لتحسين الأداء مدعوم برؤى بالذكاء الاصطناعي، يهدف إلى زيادة متوسط قيمة الفاتورة وقد يضاعف أرباح المطاعم.

Geoffrey Toffetti, CEO, Frontline Performance Group Paul McLoughlin, President - International, Frontline Performance Group

تم تطوير CheckMax بالشراكة مع ثلاث علامات فندقية عالمية وأبرز مجموعات الإدارة والملكية في الولايات المتحدة والكاريبي وأوروبا، ليحوّل العاملين في المطاعم من مجرد استقبال الطلبات إلى قوة دافعة للإيرادات. باستخدام برنامج مبيعات يرتكز على الخدمة وتقديم التدريب المدعوم بالذكاء الاصطناعي، يمنح الحلّ الموظفين القدرة على التوصية باستمرار بالمنتجات عالية الهامش وتقديم خدمة استثنائية للعملاء.

يساعد CheckMax على زيادة الإيرادات لكل ضيف بنسبة 5% - 15%، مع إمكانية مضاعفة الأرباح الصافية، من خلال تعليم تقنيات البيع الاسترشادي، واستخدام التحليلات الآلية لتحديد الاتجاهات، والتنبؤ بالأداء، وتعزيز الاتساق بين الفرق. تقدّم FPG مقياسًا حصريًا لقياس جودة المبيعات على مستوى العاملين في الخدمة والمطاعم، موفرةً رؤىً ومعايير واضحة على مستوى المحفظة بالكامل.

قال Geoffrey Toffetti، الرئيس التنفيذي لشركة FPG: "على مدار 30 عامًا، تعاونت FPG مع علامات الفنادق التجارية وشركات تأجير السيارات لتعظيم الإيرادات. والآن، نحن نجلب نفس الخبرة إلى المطاعم — معالجة فجوة كبيرة في التدريب المنهجي على المبيعات والخدمة. عادةً لا يتعلم العاملون في الخدمة كيفية البيع، أو التأثير، أو التخفيف من حدة الإحباط؛ فهم يتعرفون على القائمة فقط وليس على طريقة تفكير الضيف. CheckMax يغيِّر هذا الواقع".

"أسعار الغرف في تراجع والتضخم يقيِّد مستويات الإنفاق. تكمن أفضل الفرص في تعظيم الإيرادات من الضيوف الحاليين. بفضل CheckMax وبرنامج مكتب الاستقبال لدينا، نحن في أفضل وضع لقيادة القطاع وزيادة إجمالي الإيرادات لكل غرفة متاحة (TRevPAR)".

أضاف Sloan Dean، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Remington ومقدم بودكاست Not Done: "أثناء عملي في Remington، قمت بتطبيق حل مكتب الاستقبال من FPG في جميع الفنادق. قدراتهم في قطاع الأغذية والمشروبات (F&B) ليست رائعة فحسب، بل مثيرة للاهتمام ومبتكرة بشكلٍ حقيقي".

"عندما يقدّم العاملون في الخدمة توصيات شخصية وأصيلة، فإنهم يعززون تجربة الضيف. الخدمة الواثقة والمفصّلة — مثل اقتراح المشروب المثالي للمرافقة — ترتقي بمعايير الضيافة وتضمن تحقيق إيرادات كانت ستُفقد لولا ذلك"، حسبما صرَّح Paul McLoughlin، الرئيس الدولي لشركة FPG.

يجمع CheckMax بين التعلُّم الإلكتروني والتدريب عبر مقاطع الفيديو القصيرة مع تتبع الأهداف في الوقت الفعلي باستخدام منصَّة البرمجيات IN-Gauge، المملوكة لشركة FPG. يقوم العاملون في الخدمة بتحديد أهداف الإيرادات، ومراقبة تقدم المبيعات، والحصول على التقدير من خلال لوحة المتصدرين التي تعرض مؤشرات رئيسية مثل متوسط الإيرادات لكل ضيف وإمكانات الأرباح.

يتكامل CheckMax مع Oracle Micros Simphony وToast وSquare وInfrasys، مع إضافة TouchBistro وUpserve وواجهات تكامل أخرى قريبًا. باستثمار بضع دقائق يوميًا، يمكن للمديرين تمكين العاملين في الخدمة من تعزيز الإيرادات، ورفع مستوى رضا الضيوف، وتحسين الأداء خلال ربع سنة واحد فقط. الانضمام إلى قائمة الانتظار.

نبذة عن FPG

تساعد FPG شركات الضيافة على زيادة الإيرادات الإضافية، ورفع مستوى خدمة العملاء، وتعزيز تفاعل الموظفين عبر برنامجها IN-Gauge لتعزيز الأداء. من خلال دمج التكنولوجيا المتقدمة مع التدريب القائم على الخدمة أولاً، تمكّن FPG الموظفين في الصفوف الأمامية من دفع نمو الإيرادات. مع وجودها في أكثر من 2,500 فندق في 120 دولة، تُعد FPG شريكًا موثوقًا للشركات التي تسعى لتعظيم الربحية ورضا الضيوف.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2841448/Paul_McLoughlin_President.jpg

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2841449/Geoffrey_Toffetti.jpg

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/2841447/CheckMax_Logo.jpg