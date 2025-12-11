Frontline Performance Group lanza CheckMax con IA para maximizar las ganancias de alimentos y bebidas

Mayores ganancias, mejor servicio: CheckMax aborda los principales desafíos de los restaurantes

ORLANDO, Fla., 11 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Frontline Performance Group (FPG), líder mundial en el impulso de ingresos incrementales, ha lanzado CheckMax, un software de mejora del rendimiento con información impulsada por inteligencia artificial, para maximizar los promedios de los cheques y duplicar potencialmente las ganancias de los restaurantes.

Geoffrey Toffetti, CEO, Frontline Performance Group Paul McLoughlin, President - International, Frontline Performance Group

Desarrollada en colaboración con tres marcas hoteleras globales y grupos líderes de gestión y propiedad en EE.UU., el Caribe y Europa, CheckMax transforma a los camareros de simples tomadores de pedidos en generadores de ingresos. Mediante la implementación de un programa de ventas basado en servicios y la formación basada en IA, la solución permite al personal recomendar constantemente artículos con mayor margen de beneficio y brindar un servicio excepcional.

CheckMax ayuda a aumentar los ingresos por cliente entre un 5 y un 15 %, duplicando potencialmente los resultados, mediante la enseñanza de técnicas de venta sugestiva y el uso de análisis automatizados para identificar tendencias, predecir el rendimiento e impulsar la consistencia entre los equipos. FPG está introduciendo una métrica propia para medir la calidad de las ventas, tanto a nivel de camarero como de punto de venta, ofreciendo información y puntos de referencia claros para toda la cartera.

Geoffrey Toffetti, consejero delegado de FPG, afirmó: "Durante 30 años, FPG se ha asociado con hoteles y marcas de alquiler de coches para maximizar sus ingresos. Estamos trasladando esa misma experiencia a los restaurantes, solucionando una importante deficiencia en la formación estructurada en ventas y servicio. A los camareros rara vez se les enseña a vender, influir o aliviar la frustración; aprenden el menú, pero no la mentalidad del cliente. CheckMax cambia eso".

"Las tarifas de las habitaciones están bajando y la inflación está limitando el gasto. La oportunidad más segura es maximizar los ingresos de los huéspedes que ya tiene. Con CheckMax y nuestro programa de recepción, estamos perfectamente alineados para liderar la industria en el impulso del TRevPAR".

Sloan Dean, exconsejero delegado de Remington y presentador del podcast Not Done, añadió: "Cuando estaba en Remington, implementé la solución de recepción de FPG en todos los hoteles. Sus capacidades de restauración no solo son increíbles, sino también atractivas y verdaderamente innovadoras".

"Cuando los camareros recomiendan y personalizan con autenticidad, mejoran la experiencia de los huéspedes. Un servicio seguro y personalizado, como sugerir el maridaje perfecto de bebidas, eleva los estándares de hospitalidad y genera ingresos que, de otro modo, se perderían", afirmó Paul McLoughlin, presidente internacional de FPG.

CheckMax combina aprendizaje electrónico y videoconferencias con seguimiento de objetivos en tiempo real, gracias a la plataforma de software IN-Gauge, propiedad de FPG. Los camareros establecen objetivos de ingresos, supervisan el progreso de las ventas y obtienen reconocimiento mediante una tabla de clasificación que muestra métricas clave como el ingreso promedio por cliente y el potencial de ganancias.

CheckMax se integra con Oracle Micros Simphony, Toast, Square e Infrasys con TouchBistro, Upserve y otras integraciones próximamente. Al invertir minutos diarios, los gerentes pueden capacitar a los camareros para aumentar los ingresos, la satisfacción de los clientes y el rendimiento en un trimestre. Únase a la lista de espera.

Acerca de FPG

FPG permite a las empresas hoteleras maximizar sus ingresos incrementales, optimizar el servicio al cliente y aumentar la participación de sus empleados a través de IN-Gauge, su software de optimización del rendimiento. Al combinar tecnología avanzada con formación centrada en el servicio, FPG capacita a sus empleados de primera línea para impulsar el crecimiento de sus ingresos. Con presencia en más de 2.500 hoteles en 120 países, FPG es un socio de confianza para las empresas que buscan optimizar la rentabilidad y la satisfacción de sus huéspedes.

