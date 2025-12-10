Frontline Performance Group、AIインサイト搭載のCheckMaxを発表、飲食店の利益最大化を実現

より大きな利益、より良いサービス：CheckMaxがレストランの主要課題を解決

フロリダ州オーランド, 2025年12月10日 /PRNewswire/ -- 増収促進の世界的リーダーであるFrontline Performance Group（FPG）は、AIを活用した分析機能を備えた業績向上ソフトウェア「CheckMax」を発表しました。これにより客単価を最大化し、レストランの利益を最大2倍に拡大する可能性があります。

米国、カリブ海、ヨーロッパの3つのグローバルホテルブランドおよび主要な経営・所有グループと提携して開発されたCheckMaxは、サーバーを単なる注文受付係から収益創出の担い手へと変革します。サービスベースの販売プログラムを導入し、AIを活用したコーチングを提供することで、このソリューションはスタッフが常に利益率の高い商品を提案し、卓越したサービスを提供できるよう支援します。

CheckMaxは、提案型販売手法の指導、自動分析によるトレンドの特定、業績予測、チーム間での一貫性確保を通じて、顧客1人あたりの収益を5%～15%増加させ、最終利益を最大2倍に拡大する可能性を提供します。FPGは、サーバーレベルと店舗レベルの両方で販売品質を測定する独自の指標を導入し、ポートフォリオ全体にわたる明確な洞察とベンチマークを提供します。

FPGのCEOであるGeoffrey Toffettiは次のように述べています。「FPGは30年にわたり、ホテルおよびレンタカーブランドと提携し、収益の最大化を図ってきました。私たちは同じ専門知識をレストラン業界にも提供し、体系化された販売・サービス研修における大きなギャップを解消します。サーバーは、販売方法や影響力の行使、不満の緩和を教わることはほとんどありません。メニューは覚えますが、ゲストの心理は理解しないのです。CheckMaxがそれを変えます。」

「宿泊料金は下落傾向にあり、インフレが支出を抑制しています。最も確実な機会は、既存の顧客からの収益を最大化することです。CheckMaxと私たちのフロントデスクプログラムにより、私たちは業界をリードし、TRevPARの向上を推進する態勢が整っています。」

Sloan Dean（元RemingtonのCEO、ポッドキャスト「Not Done」ホスト）は次のように付け加えました。「Remington在籍時、私はFPGのフロントデスクソリューションを全ホテルに導入しました。彼らの飲食サービスは驚くべきだけでなく、魅力的で真に革新的です。」

「サーバーが本心からおすすめし、パーソナライズしたサービスを提供すれば、ゲスト体験は向上します。自信に満ちた、お客様に合わせたサービス（最適なドリンクのペアリングを提案するなど）は、ホスピタリティの水準を高め、さもなくば取りこぼす収益を確実に獲得します」とFPG International社長のPaul McLoughlinは述べています。

CheckMaxは、eラーニングと短編動画トレーニングを、FPGの独自開発ソフトウェアプラットフォーム「IN-Gauge」によるリアルタイム目標追跡機能と統合しています。サーバーは収益目標を設定し、売上進捗を監視し、顧客一人当たりの平均収益や収益可能性といった主要指標を表示するリーダーボードを通じて評価を獲得します。

CheckMaxはOracle Micros Simphony、Toast、Square、Infrasysと統合されており、TouchBistro、Upserveなどとの統合も近日中に提供予定です。毎日数分間投資することで、管理者はサーバーの能力を高め、四半期以内に収益、顧客満足度、パフォーマンスを向上させることができます。ウェイティングリストに登録してください。

FPGについて

FPGは、ホスピタリティ業界向けに提供するパフォーマンス向上ソフトウェア「IN-Gauge」を通じて、増分収益の最大化、顧客サービスの向上、従業員エンゲージメントの向上を実現します。FPGは先進技術とサービス重視の研修を組み合わせることで、現場従業員が収益成長を推進できるよう支援します。120か国以上、2,500軒以上のホテルに拠点を置くFPGは、収益性と顧客満足度の最適化を目指す企業にとって信頼できるパートナーです。

