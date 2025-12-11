프론트라인 퍼포먼스 그룹(Frontline Performance Group), F&B 수익 극대화를 위한 AI 인사이트 탑재 CheckMax 출시

더 큰 수익, 더 나은 서비스: CheckMax, 레스토랑의 주요 과제 해결

올랜도, 플로리다주, 2025년 12월 11일 /PRNewswire/ -- 추가 수익 창출 분야의 글로벌 리더인 프론트라인 퍼포먼스 그룹(Frontline Performance Group, 이하 FPG)은 객단가를 극대화해 레스토랑 수익을 최대 두 배까지 늘릴 수 있는 AI 기반 인사이트를 갖춘 성과 향상 소프트웨어 CheckMax를 출시했다.

미국, 카리브해 및 유럽 전역의 3개 글로벌 호텔 브랜드 및 주요 경영•소유 그룹과 협력해 개발된 CheckMax는 서빙 직원을 단순 주문 접수자에서 수익 창출 주역으로 탈바꿈시킨다. 서비스 기반 세일즈 프로그램을 설치하고 AI 기반 코칭을 제공함으로써 솔루션은 직원들이 마진율 높은 품목을 꾸준히 추천하고 탁월한 서비스를 제공하도록 지원한다.

CheckMax는 제안 판매(suggestive selling) 기법을 교육하고, 자동화된 분석을 활용해 트렌드를 파악하고 성과를 예측하며 팀 전체에 일관된 서비스 품질을 유도함으로써 고객당 수익을 5~15% 높이고 잠재적으로 순이익을 두 배로 늘리는 데 도움을 준다. FPG는 서빙 직원과 매장 수준에서 판매 품질을 측정하는 독자적 지표를 도입해 포트폴리오 전반에 걸친 명확한 인사이트와 벤치마크를 제공한다.

제프리 토페티(Geoffrey Toffetti) FPG CEO는 "지난 30년간 FPG는 호텔 및 렌터카 브랜드와 협력해 수익을 극대화해 왔다. 우리는 그와 똑같은 전문성을 레스토랑에 도입해 체계적인 세일즈 및 서비스 교육의 부족했던 부분을 보완하고 있다. 서빙 직원들은 판촉 기술, 고객 웅대법, 불만 해소법을 제대로 습득하지 못한 상황에서 고객의 사고방식을 배우지 못한 채 메뉴만 숙지한다. CheckMax는 이를 변화시킨다"고 말했다.

이어 "객실 요금은 하락하고, 인플레이션으로 소비 심리가 위축되는 상황에서 가장 확실한 기회는 기존 고객으로부터 수익을 극대화하는 것이다. CheckMax와 우리의 프론트 데스크 프로그램을 통해 우리는 총 객실 수익(TRevPAR) 향상을 견인하는 데 업계를 선도할 완벽한 준비를 갖췄다"고 덧붙였다.

슬론 딘(Sloan Dean) 전 레밍턴(Remington) CEO 겸 낫 던(Not Done) 팟캐스트 호스트는 "내가 레밍턴에 재직할 당시 FPG의 프론트 데스크 솔루션을 모든 호텔에 도입했다. 그들의 F&B 역량은 놀라울 뿐 아니라 설득력 있고 매우 혁신적"이라고 평가했다.

폴 맥러플린(Paul McLoughlin) FPG 인터내셔널 사장은 "서빙 직원들이 진정성 있게 추천하고 개인화된 서비스를 제공할 때 고객 경험이 향상된다. 완벽한 음료 페어링을 제안하는 것과 같은 자신감 있고 맞춤화된 서비스는 호스피탈리티 수준을 높이고 자칫 놓칠 수 있는 수익까지 확보해 준다"고 말했다.

CheckMax는 이러닝 및 짧은 동영상 교육을 FPG의 독자 소프트웨어 플랫폼인 IN-Gauge 기반의 실시간 목표 관리 기능과 결합했다. 서빙 직원들은 수익 목표를 설정하고 판매 진행 상황을 모니터링하며, 고객당 평균 수익 및 잠재 수입 같은 주요 지표를 보여주는 리더보드를 통해 성과를 인정받는다.

CheckMax는 Oracle Micros Simphony, Toast, Square 및 Infrasys와 연동되며 TouchBistro, Upserve 및 기타 통합 기능도 곧 추가될 예정이다. 관리자는 매일 단 몇 분의 투자만으로도 한 분기 안에 서빙 직원들의 수익 창출과 고객 만족도, 업무 성과를 향상시킬 수 있다. 대기 리스트 등록(Join the wait list).

FPG 소개

FPG는 성과 향상 소프트웨어인 IN-Gauge를 통해 호스피탈리티 기업이 추가 수익을 극대화하고 고객 서비스를 강화하며 직원의 업무 몰입도를 높이도록 지원한다. 첨단 기술과 서비스 우선 교육을 결합해 FPG는 현장 직원이 수익 성장을 주도하도록 돕는다. 120개국 2500개가 넘는 호텔에 진출해 있는 FPG는 수익성과 고객 만족도 최적화를 추구하는 기업들의 신뢰받는 파트너다.

