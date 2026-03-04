HONOR تعزز رؤيتها للذكاء الاصطناعي في MWC 2026 من خلال روبوت فون والروبوت البشري و Magic V6

من ابتكارات الروبوتات إلى الأجهزة الرائدة، HONOR توسع منظومة أجهزتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي في MWC 2026

برشلونة، إسبانيا, 4 مارس / آذار 2026 /PRNewswire/ -- في MWC 2026، عززت HONOR رؤيتها لمفهوم الذكاء البشري المعزز (AHI) وسرعت تنفيذ خطة ALPHA PLAN من خلال ثلاث ركائز مترابطة: Alpha Phone و Alpha Store و Alpha Lab. واستنادا إلى التزامها طويل الأمد بتطوير ذكاء اصطناعي يضع الإنسان في مركز اهتمامه، قدمت HONOR لمحة عن هاتف «روبوت فون» (Robot Phone)، وهو استكشاف جريء للذكاء المجسد وفئة جديدة من الهواتف الذكية تعيد تصور كيفية قدرة أجهزة الذكاء الاصطناعي المستقبلية على دمج الحركة والوعي المكاني.

image1 image2

إلى جانب هذا الابتكار المستقبلي، كشفت HONOR النقاب عن Magic V6، قمة ابتكاراتها في مجال الهواتف القابلة للطي، الذي يجمع بين تقنية بطارية السيليكون الكربون الرائدة، وهندسة العرض المتقدمة، والإنتاجية المعززة بالذكاء الاصطناعي في أكثر تصميماتها القابلة للطي تطورا حتى الآن. ومع الأجهزة الجديدة ضمن منظومتها، HONOR MagicPad 4 و MagicBook Pro 14، تعزز هذه الإعلانات خارطة طريق HONOR لدمج الأجهزة والبرمجيات الذكية حول احتياجات الإنسان الحقيقية.

قال جيمس لي، الرئيس التنفيذي لشركة HONOR: "انطلاقا من مبدأ "الإنسان أولا" الذي يمثل منارتنا، نوجه نمو الذكاء الاصطناعي عبر محورين هما الذكاء العقلي (IQ) والذكاء العاطفي (EQ)، جامعَيْن بذلك ثلاثة أشكال من الذكاء معا. نحن نستكشف النموذج الجديد لأجهزة الذكاء الاصطناعي مع Alpha Phone؛ ونستضيف النموذج الجديد لمنظومة الذكاء الاصطناعي مع Alpha Store؛ ونبني النموذج الجديد لحضارة السيليكون الكربون مع Alpha Lab. ومع ثلاث موجات من خطة ALPHA PLAN، لدينا الآن جميع المكونات في مكانها الصحيح، ونحن نقود هذه الرحلة بأقصى سرعة."

:HONOR Magic V6 معيار جديد للهواتف القابلة للطي

بينما يستكشف «روبوت فون» مستقبل الذكاء المجسد، يمثل Magic V6 الابتكار الرائد المتطور في فئة الهواتف القابلة للطي. وبالاستفادة من ريادة HONOR في تصميم هذه الفئة من الهواتف، يقدم Magic V6 جهازا مصمما لتحقيق المتانة والأداء والإنتاجية الذكية.

يجمع الجهاز بين تصميم فائق الرقة بسماكة لا تتجاوز 8.75 ملم[1] عند الإغلاق، وسلامة هيكلية معززة وبنية مفصلية متقدمة، حيث جرى تصميم Magic V6 لضمان موثوقية طويلة الأمد مع الحفاظ على نحافة استثنائية. الجهاز حاصل على تصنيف IP68 و IP69[2] لمقاومة الماء والغبار، مما يعزز قدرته على التحمل في البيئات اليومية. وضمن هذا التصميم القابل للطي فائق النحافة، تدمج HONOR تقنيتها من الجيل التالي لبطارية السيليكون الكربون.

وبفضل الشراكة مع ATL، يحصل Magic V6 على الجيل الخامس من مواد السيليكون الكربون من HONOR، مما يعالج تحدي الموازنة بين النحافة والكثافة العالية للطاقة. يمكّن هذا الابتكار HONOR Magic V6 من تحقيق محتوى سيليكون رائد في الصناعة بنسبة 25%، مما يدعم كثافة طاقة أعلى في تصميم قابل للطي فائق النحافة. والنتيجة هي بطارية بسعة 6,660 مللي أمبير في الساعة[3] مدمجة في أحد أنحف الهواتف القابلة للطي في السوق، مما يعيد تعريف التوقعات بشأن القدرة على التحمل في هذه الفئة دون المساومة على التصميم.

في MWC 2026، عرضت HONOR أيضا ابتكار الجيل التالي للبطاريات مع بطارية HONOR Silicon-carbon Blade الجديدة كليا، التي تتميز بمحتوى سيليكون يبلغ 32% وكثافة طاقة تتجاوز 900 واط ساعة/لتر. وقد تم تصميمها لتمكين الهواتف القابلة للطي من دخول عصر بطاريات بسعة 7000 مللي أمبير في الساعة، مما يشير إلى قفزة أخرى في تكنولوجيا البطاريات فائقة النحافة وعالية الكثافة الطاقية.

يضع Magic V6 أيضا معيارا جديدا في ابتكار شاشات الهواتف القابلة للطي. توفر الشاشتان الرائدتان المزدوجتان بتقنية LTPO 2.0، بقياس 6.52 بوصة خارجيا و 7.95 بوصة[4] عند الفتح، معدلات تحديث قابلة للتكيف تتراوح من 1 إلى 120 هرتز، وذروة سطوع تصل إلى 6000 شمعة و 5000 شمعة على التوالي لمحتوى HDR. تتميز الشاشة الداخلية بزجاج مرن فائق النحافة مع شهادة SGS لتقليل التجعد، وانخفاض بنسبة 44% في عمق التجعد مقارنة بالجيل السابق، مما يخلق لوحة أكثر استواء وغامرة. كما تقلل طبقة مقاومة للانعكاس معتمدة على نيتريد السيليكون من الانعكاس إلى 1.5% فقط، بينما تعزز تقنية التعتيم PWM بتردد 4320 هرتز[5] وتقنية AI Defocus Display راحة العين أثناء الاستخدام المطول. معا، تجعل هذه الابتكارات Magic V6 أكثر تطورا ومتانة في التفاعلات اليومية.

عند استخدام الشاشة الداخلية الواسعة عند الفتح، تعمل ميزات الإنتاجية المعززة بالذكاء الاصطناعي على تحسين تعدد المهام، وإنشاء المحتوى، والاتصال. وتعزز الأدوات المتصلة بين الأجهزة مرونة الاستخدام، مما يجعل Magic V6 جهازا مصاحبا قويا، يعمل بسلاسة جنبا إلى جنب مع نظام Apple البيئي.

بصفته أول هاتف قابل للطي يعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5[6]، والمزود بنظام تبريد متقدم بالغرفة البخارية للحفاظ على الأداء، يقدم Magic V6 أداء فائق السلاسة في الألعاب، والمهام المتعددة، وأعباء العمل الكبيرة، مما يجعله التجسيد الأصدق للهاتف القابل للطي في عصر الذكاء الاصطناعي، والمصمم ليدوم ويوفر دعما موثوقا للمستخدم.

منظومة HONOR للذكاء الاصطناعي: MagicPad 4 و MagicBook Pro 14

لتوسيع محفظتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي بما يتجاوز الهواتف الذكية، قدمت HONOR أيضا MagicPad 4 و MagicBook Pro 14 ضمن منظومتها الرائدة في MWC 2026.

يوفر HONOR MagicPad 4، المدعوم بمنصة Snapdragon 8 Gen 5 للهواتف المحمولة[6]، أداء من الفئة الرائدة ضمن جهاز لوحي فائق النحافة بسماكة 4.8 ملم فقط. تتميز شاشة OLED بدقة 3K والرائدة في فئتها بمعدل تحديث 165 هرتز، ومع أدوات المهام المتعددة المعززة بالذكاء الاصطناعي، تم تصميم MagicPad 4 لدعم الإنتاجية السلسة وإنشاء المحتوى عبر شاشته مقاس 12.3 بوصة. وكما هو الحال مع Magic V6، يتيح التعاون عبر الأجهزة التفاعل السلس جنبا إلى جنب مع الهواتف الذكية والبيئات متعددة المنصات، بما في ذلك نظام Apple البيئي. علاوة على ذلك، وبالاستناد إلى Linux Lab الجديد في خيارات المطورين، يمكن نشر وتشغيل مساعد الذكاء الاصطناعي OpenClaw[7] بنجاح على HONOR MagicPad 4، مما يوفر بيئة أكثر ملاءمة وإمكانيات أوسع لفتح المزيد من أدوات الكفاءة وسيناريوهات الإنتاجية في المستقبل.

يعزز HONOR MagicBook Pro 14 عروض HONOR لأجهزة الكمبيوتر المحمولة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مع أداء مدفوع بمعالجات Intel Core Ultra Series 3[8]. صمم للتعامل مع أعباء العمل المستمرة، والمهام الإبداعية، والكفاءة اليومية، حيث يجمع بين شاشة OLED مقاس 14.6 بوصة دقيقة الألوان، وأداء بطارية رائد في فئته، وإدارة ذكية للأداء، وتصميم خفيف الوزن للغاية لتحسين قابلية الحمل.

معا، يعزز كل من MagicPad 4 و MagicBook Pro 14 استراتيجية HONOR لدمج الذكاء الاصطناعي عبر فئات الأجهزة، لتقديم تجارب ذكية ومتصلة تتجاوز الهاتف الذكي.

تطوير الأجهزة الذكية والروبوتات لعصر الذكاء الاصطناعي

في حدث إطلاقها، كشفت HONOR أيضا عن أول روبوت بشري لديها، مما يشير إلى خطوة استراتيجية أوسع للاستفادة من خبرتها في تكنولوجيا الهاتف المحمول لإنشاء روبوتات موجهة للمستهلكين. ستركز روبوتات HONOR على ثلاثة سيناريوهات أساسية: المساعدة أثناء التسوق، وتفتيش أماكن العمل، والرفقة الداعمة على وجه الخصوص. وعلى عكس شركات الروبوتات التقليدية، تمتلك HONOR فهما عميقا للمستخدمين طورته من خلال هواتفها الذكية وأجهزتها المتصلة. يتيح استمرار هذه المنظومة لأجهزة الذكاء الاصطناعي المجسد المستقبلية التعرف على المستخدمين، وفهم احتياجاتهم، وتقديم مساعدة جسدية مخصصة من أول تفاعل.

معا، يوضح كل من «روبوت فون»، والروبوت البشري، و HONOR Magic V6، و MagicPad 4، و MagicBook Pro 14 كيف توسع HONOR الذكاء البشري المعزز (AHI) عبر التجارب الرقمية والمادية. من استكشاف الذكاء المجسد إلى هندسة الهواتف الرائدة القابلة للطي والإنتاجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يعكس كل إعلان تكاملا أعمق للذكاء عبر الأجهزة والبرمجيات.

التوفر والأسعار

سيتوفر HONOR Magic V6 في أسواق مختارة في النصف الثاني من هذا العام (H2)، وسيتم تأكيد التوفر الإقليمي لاحقا. وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول التكوينات وخيارات الألوان والأسعار محليا.

سيتوفر HONOR MagicPad 4 باللونين الرمادي والأبيض، ويبدأ سعره من 699 يورو. قد يختلف التوفر، والتكوينات، والحزم الترويجية حسب المنطقة.

نبذة عن HONOR

HONOR هي شركة رائدة عالميًا في مجال أنظمة أجهزة الذكاء الاصطناعي. تلتزم الشركة التزامًا راسخًا بإحداث ثورة في تفاعلات الإنسان مع الأجهزة لربط منظومة الذكاء الاصطناعي بجميع المستهلكين في عصر الذكاء الاصطناعي الوكيل وما بعده.

[1] يشير 8.75 ملم إلى سمك الجهاز في حالته المطوية. لا يشمل السمك الأغشية الواقية أو وحدة الكاميرا البارزة. [2] تم اختبار تصنيفات IP68 و IP69 في ظل ظروف معملية محكمة. قد تنخفض مقاومة الماء والغبار بسبب التآكل اليومي. [3] السعة النموذجية للبطارية هي 6,660 مللي أمبير في الساعة، وسعة البطارية المقدرة هي 6,510 مللي أمبير في الساعة. [4] مع تصميم شاشة بزوايا مستديرة، تقاس الأطوال القطرية للشاشات الداخلية والخارجية كمستطيلات قياسية. قد تكون المساحة الفعلية القابلة للعرض أصغر قليلا. [5] تقنية التعتيم PWM بتردد 4320 هرتز ليست ميزة طبية ولا ينبغي استخدامها لأغراض العلاج. [6] Qualcomm و Snapdragon هما علامتان تجاريتان لشركة Qualcomm Incorporated، مسجلتان في الولايات المتحدة وبلدان أخرى. [7] هذه الميزة هي للإشارة فقط. تتطلب إمكانيات الذكاء الاصطناعي الفعلية من المستخدمين إكمال التثبيت والنشر؛ ومدعومة على MagicPad 4 Commercial Edition وما فوقه. [8] Intel وشعار Intel علامتان تجاريتان لشركة Intel Corporation أو الشركات التابعة لها.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2923360/image1.jpg

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2923361/image2.jpg