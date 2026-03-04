HONOR تعزز رؤيتها للذكاء الاصطناعي في MWC 2026 من خلال روبوت فون والروبوت البشري و Magic V6

من ابتكارات الروبوتات إلى الأجهزة الرائدة، HONOR توسع منظومة أجهزتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي في MWC 2026

برشلونة، إسبانيا, 4 مارس 2026 /PRNewswire/ -- في MWC 2026، عززت HONOR رؤيتها لمفهوم الذكاء البشري المعزز (AHI) وسرعت تنفيذ خطة ALPHA PLAN من خلال ثلاث ركائز مترابطة: Alpha Phone و Alpha Store و Alpha Lab. واستنادا إلى التزامها طويل الأمد بتطوير ذكاء اصطناعي يضع الإنسان في مركز اهتمامه، قدمت HONOR لمحة عن هاتف «روبوت فون» (Robot Phone)، وهو استكشاف جريء للذكاء المجسد وفئة جديدة من الهواتف الذكية تعيد تصور كيفية قدرة أجهزة الذكاء الاصطناعي المستقبلية على دمج الحركة والوعي المكاني.

image1 image2

إلى جانب هذا الابتكار المستقبلي، كشفت HONOR النقاب عن Magic V6، قمة ابتكاراتها في مجال الهواتف القابلة للطي، الذي يجمع بين تقنية بطارية السيليكون الكربون الرائدة، وهندسة العرض المتقدمة، والإنتاجية المعززة بالذكاء الاصطناعي في أكثر تصميماتها القابلة للطي تطورا حتى الآن. ومع الأجهزة الجديدة ضمن منظومتها، HONOR MagicPad 4 و MagicBook Pro 14، تعزز هذه الإعلانات خارطة طريق HONOR لدمج الأجهزة والبرمجيات الذكية حول احتياجات الإنسان الحقيقية.

قال جيمس لي، الرئيس التنفيذي لشركة HONOR: "انطلاقا من مبدأ "الإنسان أولا" الذي يمثل منارتنا، نوجه نمو الذكاء الاصطناعي عبر محورين هما الذكاء العقلي (IQ) والذكاء العاطفي (EQ)، جامعَيْن بذلك ثلاثة أشكال من الذكاء معا. نحن نستكشف النموذج الجديد لأجهزة الذكاء الاصطناعي مع Alpha Phone؛ ونستضيف النموذج الجديد لمنظومة الذكاء الاصطناعي مع Alpha Store؛ ونبني النموذج الجديد لحضارة السيليكون الكربون مع Alpha Lab. ومع ثلاث موجات من خطة ALPHA PLAN، لدينا الآن جميع المكونات في مكانها الصحيح، ونحن نقود هذه الرحلة بأقصى سرعة."

نظرة خاطفة على هاتف HONOR روبوت فون: فئة جديدة من الهواتف الذكية

يمثّل هاتف «روبوت فون» فئة جديدة من الهواتف الذكية، إذ يجمع بين تفاعل الذكاء الاصطناعي المتجسَّد وقدرات تحكّم حركي بمستوى الروبوتات وإمكانات تصوير سينمائي متقدمة. وبدلًا من الاكتفاء بالاستجابة عبر الشاشة والأوامر الصوتية، تمنح HONOR، بصورة مجازية، الجيل القادم من أجهزتها عقلاً وأيدياً وأقداماً، من خلال دمج الذكاء الاصطناعي مع تفاعل جسدي أكثر حيوية وتعبيرًا عبر الحركة وحركة الكاميرا. ويتجاوز ذلك ما يمكن أن يقدّمه الهاتف الذكي الثابت، إذ يضفي تفاعلًا أكثر إنسانية وتعبيرًا على التكنولوجيا اليومية ويعدّل زاوية رؤيته في الوقت الفعلي. ويسمح له إدراك متعدّد الأنماط بالتعرّف على الأصوات، وتتبع الحركة، والحفاظ على الوعي البصري، بما يخلق نموذج تفاعل أكثر طبيعية وحسية وبديهية.

ويقدّم «روبوت فون» أيضًا تفاعلًا للذكاء الاصطناعي المتجسَّد مُصمَّمًا ليبدو أكثر طبيعية وتعبيرًا. فهو يدعم مكالمات فيديو مدعومة بالذكاء الاصطناعي بزوايا شاملة تتبع المستخدم من خلال تحكّم حركي بمستوى الروبوتات. كما يستجيب بلغة جسد تعبيريّة تشمل حركات إيماء وهزّ للرأس، ويمكنه حتى الرقص على إيقاع الموسيقى، ما يضفي طابعًا مرحًا وحيويًّا على تجربة استخدام الهاتف الذكي.

ويتطلّب دمج روبوت داخل هاتف ذكي إعادة التفكير في المساحة والقوة والوزن على مستوى مجهري. وقد طبّقت HONOR المواد عالية الأداء وخبرتها في مجال الموثوقية، التي طوّرتها لأجهزتها القابلة للطي، في هندسة «روبوت فون»، مما أتاح تطوير محرّك ميكروي من ابتكارها الخاص، مُصمم ليكون فائق الصغر وعالي الصلابة. ومن خلال تقليص حجم المحرّك بشكل كبير، تمكّنت HONOR من تركيب نظام تثبيت من نوع Gimbal بأربع درجات حرية (4DoF) فائق الصغر داخل الهاتف، لتؤسّس بذلك البنية المادية للتحكّم في الحركة المتجسّدة بمستوى الروبوتات.

وتدعم هذه البنية الميكانيكية نظام تثبيت Gimbal ثلاثي المحاور، بما يوفّر حركة سلسة ودقيقة حتى في البيئات الديناميكية. ويعزّز وضع Super Steady Video ثبات المشاهد في سيناريوهات الحركة العالية، بينما تسمح ميزة AI Object Tracking لهاتف «روبوت فون» بتتبّع الأهداف بذكاء في الوقت الفعلي. كما يوسّع AI SpinShot نطاق التحكّم الإبداعي، بدعمه حركة دوران ذكية بزاويتَي 90 درجة و180 درجة لانتقالات سينمائية سلسة، حتى عند التصوير بيد واحدة.

وبالاستناد إلى مستشعر بدقة 200 ميجابكسل ونظام كاميرا Gimbal مُثبَّت، صُمّم هاتف «روبوت فون» لمساعدة المستخدمين على تجاوز مجرد التقاط اللحظات والانتقال إلى توثيق قصص حياتهم. فمن خلال التثبيت، والتتبع الذكي، وحركة الكاميرا ذات الطابع السينمائي، يهدف الهاتف إلى سد الفجوة بين فيديو الهاتف الذكي والسرد المرئي ذي المظهر الاحترافي.

وتُظهر هذه القدرات مجتمعةً كيف يمكن للذكاء الاصطناعي المتجسَّد أن يفتح آفاقًا جديدة لأساليب الالتقاط والتفاعل، ليجعل من «روبوت فون» خطوة حاسمة في تطوّر HONOR نحو أجهزة أكثر ذكاءً وقابلية للتكيّف. ومع مواصلة HONOR دفع «ALPHA PLAN» قدمًا، يقدّم «روبوت فون» لمحة عن الكيفية التي قد يُسهم بها الذكاء المتجسّد في تشكيل الجيل القادم من تقنيات الهواتف المحمولة.

نبذة عن HONOR

HONOR هي شركة رائدة عالميًا في مجال أنظمة أجهزة الذكاء الاصطناعي. تلتزم الشركة التزامًا راسخًا بإحداث ثورة في تفاعلات الإنسان مع الأجهزة لربط منظومة الذكاء الاصطناعي بجميع المستهلكين في عصر الذكاء الاصطناعي الوكيل وما بعده.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2923358/image1.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2923359/image2.jpg