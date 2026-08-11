STARTRADER تقدم تحديثًا بشأن ملفات التقييم على Trustpilot

دبي، الإمارات العربية المتحدة

11 أغسطس / آب 2026

/PRNewswire/ -- تجري STARTRADER مناقشات مستمرة مع Trustpilot بشأن مقترح لدمج ملفات التقييم الحالية الخاصة بها ضمن ملف واحد. ولا يزال الموضوع قيد المناقشة، ولم يتم حتى الآن تأكيد أي إطار زمني لاستكمال هذه العملية. وتؤكد STARTRADER أن هذا الأمر لم يكن له، حتى تاريخه، أي تأثير على عملياتها أو خدماتها المقدمة للعملاء.

ومع توسّع STARTRADER في مناطق متعددة، تم على مرّ الوقت إنشاء ملفات منفصلة على Trustpilot لعدد من الكيانات والأسواق المختلفة. ومن شأن توحيد هذه الملفات ضمن ملف واحد أن يمنح العملاء رؤية أشمل وأكثر وضوحًا لآراء العملاء حول STARTRADER عبر مختلف المناطق.

STARTRADER Provides Update on Trustpilot Review Profiles

قد يكون بعض العملاء قد لاحظوا تغيّرات في صفحة STARTRADER على Trustpilot، بما في ذلك التقييم المعروض، أو عدد المراجعات، أو سجل المراجعات. ولا ترتبط هذه التغيّرات بعملية الدمج المقترحة والمذكورة أعلاه، كما أنها لا ترتبط بمنصات التداول أو المنتجات أو خدمات دعم العملاء لدى STARTRADER، والتي تواصل جميعها العمل كالمعتاد.

ستقدم STARTRADER المزيد من التحديثات مع تقدّم المناقشات مع Trustpilot. ويمكن للعملاء الذين لديهم أي استفسارات بشأن هذا الموضوع التواصل عبر قنوات دعم العملاء التابعة لـ STARTRADER.

نبذة عن STARTRADER

شركة STARTRADER هي شركة وساطة عالمية متعددة الأصول، تتيح للعملاء الأفراد والشركاء من المؤسسات الوصول إلى الأسواق العالمية من خلال مجموعة من المنصات، بما في ذلك MetaTrader وSTARTRADER APP وSTAR Copy. وتعمل STARTRADER من خلال كيانات مرخّصة وخاضعة لرقابة جهات تنظيمية تشمل CMA وASIC وFSCA وFSA وFSC، وتجمع بين الحوكمة القوية ونهج يضع العميل في صميم أولوياتها، مع خدمة العملاء الأفراد والشركاء والالتزام بالشفافية والموثوقية والتطور المستمر.