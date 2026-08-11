STARTRADER ने Trustpilot समीक्षा प्रोफ़ाइलों पर अपडेट प्रदान किया

News provided by

STARTRADER

11 Aug, 2026, 11:45 IST

दुबई, UAE, 10 अगस्त, 2026 /PRNewswire/ -- STARTRADER अपने मौजूदा समीक्षा प्रोफ़ाइल को एक ही सूची में समेकित करने के प्रस्ताव के बारे में Trustpilot के साथ संवाद कर रहा है। इस मामले पर अभी भी संवाद चल रहा है और इसके पूरा होने की कोई समयसीमा तय नहीं की गई है। STARTRADER पुष्टि करता है कि इस मामले का अभी तक उसके संचालन या ग्राहक सेवाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

Continue Reading
STARTRADER Provides Update on Trustpilot Review Profiles
STARTRADER Provides Update on Trustpilot Review Profiles

STARTRADER ने कई क्षेत्रों में विस्तार करने के साथ-साथ विभिन्न कंपनियों और बाजारों के लिए अलग-अलग Trustpilot प्रोफ़ाइलें बनाई हैं। एक सिंगल, समेकित प्रोफ़ाइल ग्राहकों को विभिन्न क्षेत्रों में STARTRADER की ग्राहक प्रतिक्रिया का एक स्पष्ट और व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करेगी।

कुछ ग्राहकों ने STARTRADER की Trustpilot उपस्थिति में प्रदर्शित रेटिंग, समीक्षाओं की संख्या या समीक्षा इतिहास सहित कई बदलाव देखे होंगे। ये बदलाव उक्त वर्णित प्रस्तावित समेकन प्रक्रिया से, या STARTRADER के ट्रेडिंग प्लेटफ़ार्म, उत्पादों या ग्राहक सहायता से संबंधित नहीं हैं, और ये सभी सामान्य रूप से काम करते रहेंगे।

STARTRADER, Trustpilot के साथ चल रहे संवाद की प्रगति के अनुरूप आगे की जानकारी प्रदान करेगा। इस मामले से संबंधित कोई भी प्रश्न होने पर ग्राहक STARTRADER के ग्राहक सहायता चैनलों के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।

STARTRADER का परिचय

रिटेल और संस्थागत भागीदारों को MetaTrader, STARTRADER APP और STAR Copy सहित कई अन्य प्लेटफार्मों के माध्यम से वैश्विक बाजारों तक पहुंच प्रदान करने वाला STARTRADER एक वैश्विक मल्टी-एसेट ब्रोकर है। STARTRADER का परिचालन CMA, ASIC, FSCA, FSA और FSC सहित विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा लाइसेंस प्राप्त और विनियमित संस्थाओं के माध्यम से होता है, जो मजबूत संचालन को ग्राहक-प्रथम दृष्टिकोण के साथ जोड़ते हुए पारदर्शिता, विश्वसनीयता और दीर्घकालिक विकास के प्रति प्रतिबद्धता के साथ रिटेल ग्राहकों और भागीदारों दोनों को सेवा प्रदान करती हैं।

Also from this source

STARCARES ने भावी स्वास्थ्य-सेवा पेशेवरों के लिए University of Lagos में बास्केटबॉल कोर्ट का नवीनीकरण किया

STARCARES ने भावी स्वास्थ्य-सेवा पेशेवरों के लिए University of Lagos में बास्केटबॉल कोर्ट का नवीनीकरण किया

STARTRADER की सामुदायिक प्रभाव पहल STARCARES ने लगभग 2,000 छात्रों को उनके चिकित्सा प्रशिक्षण के अतिरिक्त मनोरंजन, टीम वर्क और परिसर से जुड़ने के लिए ...
STARTRADER ने सेमीकंडक्टर, ऑप्टिकल नेटवर्किंग और न्यूक्लियर क्षेत्र में 31 नए US Share & ETF CFD के साथ AI प्रस्तुतियों में विस्तार किया

STARTRADER ने सेमीकंडक्टर, ऑप्टिकल नेटवर्किंग और न्यूक्लियर क्षेत्र में 31 नए US Share & ETF CFD के साथ AI प्रस्तुतियों में विस्तार किया

STARTRADER ने आज 31 नए US Share & ETF CFDs के लॉन्च की घोषणा की है, जो सेमीकंडक्टर, AI इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑप्टिकल नेटवर्किंग और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र...
More Releases From This Source

Explore

Financial Technology

Financial Technology

Financial Technology

Financial Technology

Banking & Financial Services

Banking & Financial Services

Computer & Electronics

Computer & Electronics

News Releases in Similar Topics