STARTRADER, Trustpilot 리뷰 프로필 관련 업데이트 발표

아랍에미리트 두바이, 2026년 8월 11일 /PRNewswire/ -- 스타트레이더 (STARTRADER) 는 기존에 운영 중인 여러 개의 Trustpilot 리뷰 프로필을 하나로 통합하는 방안에 대해 Trustpilot 과 계속 논의를 진행하고 있습니다 . 이 사안은 현재 협의 중이며 , 완료 시점은 아직 확정되지 않았습니다 . STARTRADER 는 이번 사안이 현재까지 회사의 운영이나 고객 서비스에 어떠한 영향도 미치지 않았음을 확인합니다 .

스타트레이더 (STARTRADER) 는 여러 지역으로 사업을 확장해오는 과정에서 , 시간이 지나며 각기 다른 법인과 시장에 대해 별도의 Trustpilot 프로필이 개설되었습니다 . 프로필을 하나로 통합하면 고객들이 전 지역에 걸친 스타트레이더 (STARTRADER) 의 고객 피드백을 보다 명확하게 종합적으로 확인할 수 있게 될 것입니다 .

STARTRADER Provides Update on Trustpilot Review Profiles

일부 고객께서는 스타트레이더 (STARTRADER) 의 Trustpilot 페이지에서 표시되는 평점 , 리뷰 수 , 또는 리뷰 이력 등에 변화가 있음을 확인하셨을 수 있습니다 . 이러한 변화는 위에서 설명한 통합 작업과는 관련이 없으며 , 스타트레이더 (STARTRADER) 의 거래 플랫폼 , 상품 , 또는 고객지원 서비스와도 무관합니다 . 이들 서비스는 모두 평소와 같이 정상적으로 운영되고 있습니다 .

스타트레이더 (STARTRADER) 는 Trustpilot 과의 논의가 진행되는 대로 추가 업데이트를 제공할 예정입니다 . 이번 사안과 관련하여 문의사항이 있는 고객께서는 스타트레이더 (STARTRADER) 의 고객지원 채널을 통해 문의해 주시기 바랍니다 .

STARTRADER 소개

STARTRADER 는 리테일 및 기관 파트너들이 MetaTrader, STARTRADER APP, STAR Copy 등 다양한 플랫폼을 통해 글로벌 시장에 접근할 수 있도록 지원하는 글로벌 멀티에셋 브로커입니다 . STARTRADER 는 CMA, ASIC, FSCA, FSA, FSC 등 각국 감독당국의 라이선스와 규제를 받는 법인을 통해 운영되며 , 견고한 거버넌스와 고객 중심의 접근 방식을 결합하여 리테일 고객과 파트너 모두에게 투명성 , 신뢰성 , 그리고 장기적인 성장에 대한 확고한 의지를 바탕으로 서비스를 제공하고 있습니다 .

SOURCE STARTRADER