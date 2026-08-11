STARTRADER、Trustpilotレビュープロファイルに関する最新情報を発表

ドバイ（UAE）, 2026年8月11日 /PRNewswire/ -- STARTRADERは、既存のTrustpilotレビュープロファイルを単一のリスティングに統合する提案について、Trustpilotと協議を継続しています。本件は現在も協議中であり、完了時期は未定です。STARTRADERは、本件が現時点で同社の業務運営または顧客サービスに影響を及ぼしていないことを確認しています。

STARTRADERは複数地域へ展開を拡大する過程で、事業体や市場ごとに個別のTrustpilotプロファイルを設けてきました。単一の統合プロファイルにより、お客様は各地域におけるSTARTRADERへの顧客フィードバックを、より包括的かつ分かりやすく確認できるようになります。

STARTRADER Provides Update on Trustpilot Review Profiles

一部のお客様は、表示評価、レビュー件数、レビュー履歴など、STARTRADERのTrustpilot上の表示に変化があったことにお気づきかもしれません。これらの変更は、上記の統合案に関する取り組み、またはSTARTRADERの取引プラットフォーム、商品、顧客サポートとは関係ありません。これらはいずれも通常どおり運営されています。

STARTRADERは、Trustpilotとの協議の進展に応じて、今後も最新情報をお知らせします。本件についてご質問のあるお客様は、STARTRADERのカスタマーサポート窓口までお問い合わせください。

STARTRADERについて

STARTRADERは、個人および機関投資家のパートナーに対し、MetaTrader、STARTRADER APP、STAR Copyを含む各種プラットフォームを通じて、グローバル市場へのアクセスを提供する世界的なマルチアセットブローカーです。STARTRADERは、CMA、ASIC、FSCA、FSA、FSCを含む規制当局の認可および規制を受ける事業体を通じて運営されています。強固なガバナンスと顧客第一のアプローチを融合し、透明性、信頼性、長期的な成長へのコミットメントをもって、個人のお客様およびパートナーにサービスを提供しています。

SOURCE STARTRADER