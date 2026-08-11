STARTRADER Provides Update on Trustpilot Review Profiles
News provided bySTARTRADER
11 Aug, 2026, 13:35 CST
ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, 11 สิงหาคม 2569 /PRNewswire/ -- STARTRADER ได้เข้าปรึกษาหารือกับ Trustpilot เพื่อรวมข้อมูลรีวิวที่มีอยู่ให้แสดงในระบบเดียว ด้านข้อมูลต่างๆ ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา โดยยังไม่มีกำหนดเวลาที่แน่นอนในการดำเนินการให้แล้วเสร็จ ทาง STARTRADER ขอเรียนให้ทราบว่าเรื่องนี้จะไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อการดำเนินงานของเรา หรือการให้บริการลูกค้าอย่างแน่นอน
เนื่องจาก STARTRADER ได้ขยายธุรกิจไปยังประเทศต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ข้อมูลรีวิวบน Trustpilot จึงแยกตามแต่ละพื้นที่มาตลอด โดยการรวมข้อมูลรีวิวทั้งหมดไว้ในโปรไฟล์เดียวคือสิ่งที่ช่วยให้ลูกค้าได้รับรู้ถึงความคิดเห็น และรู้สึกได้ถึงประสบการณ์ตรงจากลูกค้าของ STARTRADER จากประเทศต่างๆ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ลูกค้าบางท่านอาจสังเกตเห็นถึงข้อมูลรีวิว STARTRADER บน Trustpilot ที่เปลี่ยนแปลงไปมาตลอด ไม่ว่าจะเป็นคะแนนรีวิว จำนวนรีวิว หรือประวัติการรีวิวที่ผ่านมา โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่มีผลใดๆ ต่อการรวมข้อมูลรีวิวที่กล่าวมาข้างต้น และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มเทรด ผลิตภัณฑ์ หรือการให้บริการลูกค้าของ STARTRADER ซึ่งทั้งหมดยังคงให้บริการตามปกติ
ทาง STARTRADER จะแจ้งข้อมูลความคืบหน้าในการดำเนินงานกับ Trustpilot ให้ลูกค้าทราบอีกครั้ง หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ สามารถติดต่อฝ่ายให้บริการของ STARTRADER ได้ทุกช่องทางเสมอ
เกี่ยวกับ STARTRADER
STARTRADER คือโบรกเกอร์ระดับโลกที่ให้บริการเทรดตราสารอนุพันธ์ออนไลน์แก่พันธมิตร และลูกค้ารายย่อยผ่านแพลตฟอร์ม MetaTrader แอป STARTRADER รวมถึงฟีเจอร์ STAR-COPY เช่นกัน การได้รับการกำกับดูแลจากหน่วยงานทั้ง 5 (CMA, ASIC, FSCA, FSA และ FSC) เป็นสิ่งที่ช่วยให้ STARTRADER ได้พัฒนาการให้บริการแก่ลูกค้ารายย่อยและพันธมิตรผ่านมาตรฐานการดำเนินงานที่โปร่งใส น่าเชื่อถือ มาพร้อมแนวคิดที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และมุ่งเน้นการเติบโตร่วมกันในระยะยาว
SOURCE STARTRADER
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