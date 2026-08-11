مبادرة STARCARES تجدّد ملعب كرة السلة في جامعة لاغوس لدعم كوادر الرعاية الصحية في المستقبل

بعد تجديده، أصبح ملعب كرة السلة مساحة مخصصة لنحو 2,000 من طلاب التخصصات الصحية، حيث يمنحهم فرصة لاستعادة نشاطهم، والتواصل فيما بينهم، وبناء روابط أقوى خارج إطار دراستهم الأكاديمية.
لاغوس، نيجيريا، 11 أغسطس 2026
/PRNewswire/ -- أكملت مبادرة STARCARES، التابعة لشركة STARTRADER والمعنية بإحداث أثر إيجابي في المجتمعات، مشروع تجديد ملعب كرة السلة في كلية الطب بجامعة لاغوس، لتوفر لنحو 2,000 طالب مساحة مخصصة للترفيه والعمل الجماعي وتعزيز التواصل فيما بينهم داخل الحرم الجامعي، بعيدًا عن متطلبات دراستهم الطبية.
تقع الكلية في إيدي-أرابا بمنطقة سوروليري، ويعمل فيها 1,850 موظفًا ضمن 32 قسمًا. ومنذ أن استقبلت أول دفعة من طلاب الطب عام 1962، والتي ضمت 28 طالبًا، واصلت الكلية تطورها لتصبح اليوم واحدة من المؤسسات المرموقة التي تستقطب الراغبين في دراسة الطب وطب الأسنان والتخصصات الصحية الأخرى.
شملت أعمال التجديد تحديث أرضية الملعب وتجهيزات كرة السلة، إلى جانب إضافة مقاعد جديدة وتوفير الملابس والمعدات الرياضية للطلاب. وبذلك، أصبح الملعب أكثر من مجرد مساحة لممارسة الرياضة، إذ يمنح الطلاب متنفسًا من ضغوط الدراسة الطبية ومكانًا يستعيدون فيه نشاطهم، ويتنافسون، ويقضون الوقت مع زملائهم.
"حين تهيّئ مؤسسة أجيالًا ستسهم في حماية صحة المجتمع، فمن المهم أن توفر لهم بيئة تدعمهم هم أيضًا. ويجسّد هذا الملعب إيماننا بأن الأشخاص الطموحين يحتاجون أيضًا إلى مساحة للراحة، والتواصل مع الآخرين، واستعادة نشاطهم ليواصلوا السعي نحو أهدافهم."
بيتر كارستن، الرئيس التنفيذي لشركة STARTRADER
تخللت عملية التجديد مراسم لبدء الأعمال وأخرى لتسليم الملعب، حيث دخل الطلاب إلى الملعب بعد اكتماله وبدأوا استخدامه مباشرة.
وتأتي المبادرة تحت شعار "حيث تبدأ نجوم الغد" (Where Tomorrow STARs Begin)، بما يعكس التزام مبادرة STARCARES بتطوير مرافق تخدم المجتمع ويستمر أثرها بعد الافتتاح. ومن خلال تجديد المساحات القائمة وتحويلها إلى أماكن تشجع على المشاركة والتواصل، تسهم مبادرة STARCARES في تحسين التجارب اليومية التي تقرّب أفراد المجتمع من بعضهم وتساعده على الازدهار.
نبذة عن STARTRADER
تُعد شركة STARTRADER وسيطًا عالميًا متعدد الأصول، يتيح للعملاء الأفراد والشركاء من المؤسسات الوصول إلى الأسواق العالمية عبر مجموعة من المنصات، بما في ذلك MetaTrader وSTARTRADER APP وSTAR Copy.
وتعمل شركة STARTRADER من خلال كيانات مرخّصة وخاضعة لرقابة جهات تنظيمية تشمل CMA وASIC وFSCA وFSA وFSC، وتجمع بين الحوكمة القوية ونهج يضع العميل في صميم أولوياتها، مع التزامها بخدمة العملاء والشركاء وفق أعلى معايير الشفافية والموثوقية والتطور المستدام.
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