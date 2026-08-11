STARTRADER cập nhật thông tin về hồ sơ đánh giá trên Trustpilot

DUBAI, UAE, ngày 11 tháng 8 năm 2026 /PRNewswire/ -- STARTRADER hiện đang trao đổi với Trustpilot về đề xuất hợp nhất các hồ sơ đánh giá hiện có thành một hồ sơ duy nhất. Quá trình này vẫn đang được thảo luận và hiện chưa có thời gian hoàn tất chính thức. STARTRADER xác nhận rằng đến thời điểm hiện tại, vấn đề này không ảnh hưởng đến hoạt động vận hành hoặc dịch vụ khách hàng của công ty.

STARTRADER Provides Update on Trustpilot Review Profiles

Trong quá trình STARTRADER mở rộng hoạt động tại nhiều khu vực, các hồ sơ Trustpilot riêng biệt đã được thiết lập theo từng pháp nhân và thị trường khác nhau. Việc hợp nhất thành một hồ sơ duy nhất sẽ giúp khách hàng có cái nhìn tổng quan và rõ ràng hơn về các đánh giá dành cho STARTRADER trên nhiều khu vực.

Một số khách hàng có thể đã nhận thấy những thay đổi trên hồ sơ Trustpilot của STARTRADER, bao gồm điểm đánh giá hiển thị, số lượng đánh giá hoặc lịch sử đánh giá. Những thay đổi này không liên quan đến đề xuất hợp nhất hồ sơ nêu trên, đồng thời cũng không liên quan đến các nền tảng giao dịch, sản phẩm hoặc dịch vụ hỗ trợ khách hàng của STARTRADER. Tất cả các hoạt động này vẫn đang diễn ra bình thường.

STARTRADER sẽ tiếp tục cập nhật thông tin khi quá trình trao đổi với Trustpilot có thêm tiến triển. Khách hàng có câu hỏi liên quan đến vấn đề này có thể liên hệ với STARTRADER thông qua các kênh hỗ trợ khách hàng chính thức.

Giới thiệu về STARTRADER

STARTRADER là nhà môi giới đa tài sản toàn cầu, mang đến cho khách hàng cá nhân và các đối tác tổ chức khả năng tiếp cận thị trường tài chính toàn cầu thông qua nhiều nền tảng, bao gồm MetaTrader, STARTRADER APP và STAR Copy. STARTRADER hoạt động thông qua các pháp nhân được cấp phép và quản lý bởi các cơ quan có thẩm quyền, bao gồm CMA, ASIC, FSCA, FSA và FSC. Với nền tảng quản trị vững chắc và định hướng lấy khách hàng làm trọng tâm, STARTRADER phục vụ cả khách hàng cá nhân và đối tác với cam kết về tính minh bạch, độ tin cậy và tăng trưởng dài hạn.

SOURCE STARTRADER