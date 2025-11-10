SUPCON Tampil sebagai Pemimpin Solusi AI Industri di Ajang ADIPEC, Dorong Transformasi Cerdas

Di ADIPEC tahun ini, SUPCON memperlihatkan portofolio solusi AI Industri generasi baru yang mendukung industri proses dan energi beroperasi dengan lebih aman, efisien, dan berkelanjutan. Melalui inovasi praktis dalam software-defined control, platform data cerdas, dan robotika mutakhir, SUPCON mempercepat transisi dari otomatisasi konvensional menuju kegiatan operasional yang sepenuhnya otonom.

SUPCON memperkuat status sebagai pemimpin industri dengan membahas manfaat nyata yang diperoleh berbagai klien — mulai dari reliabilitas yang lebih baik, konsumsi energi yang lebih hemat, pemangkasan biaya operasional, hingga siklus implementasi yang kian cepat. SUPCON juga menegaskan komitmen jangka panjang terhadap kawasan Timur Tengah dengan menyediakan dukungan layanan rekayasa lokal, pelatihan, serta kolaborasi inovasi untuk membantu fasilitas brownfield maupun greenfield memperluas penerapan AI industri.

Beberapa di antara inovasi yang ditampilkan SUPCON:

UCS (Universal Control System) — sistem kontrol software-defined yang berbasiskan komputasi awan yang tidak memerlukan kabinet DCS konvensional, serta merombak arsitektur sistem kontrol. UCS memperingkas proses instalasi, mengurangi kebutuhan kabel, dan mendorong kegiatan operasional yang aman, efisien, serta andal dengan arsitektur high-availability dan optimalisasi AI.

— sistem kontrol yang berbasiskan komputasi awan yang tidak memerlukan kabinet DCS konvensional, serta merombak arsitektur sistem kontrol. UCS memperingkas proses instalasi, mengurangi kebutuhan kabel, dan mendorong kegiatan operasional yang aman, efisien, serta andal dengan arsitektur dan optimalisasi AI. TPT2 (Time-Series Pre-Trained Transformer 2) — mesin AI industri canggih SUPCON yang dilatih dengan lebih dari 10 triliun data industri. Memadukan fitur time-series forecasting dan first principles modeling , TPT2 menghadirkan simulasi cerdas dan optimalisasi otonom. Berkat antarmuka berbasiskan bahasa alami, TPT2 membantu operator dan ahli teknik mengakses informasi secara intuitif dengan dukungan model Mixture of Experts (MoE).

— mesin AI industri canggih SUPCON yang dilatih dengan lebih dari 10 triliun data industri. Memadukan fitur dan , TPT2 menghadirkan simulasi cerdas dan optimalisasi otonom. Berkat antarmuka berbasiskan bahasa alami, TPT2 membantu operator dan ahli teknik mengakses informasi secara intuitif dengan dukungan model (MoE). supOS (Tier 0 version) — platform data IIoT terbuka berbasiskan UNS yang menjadi dasar aliran data industri secara real-time , memiliki konsistensi semantik sekaligus mendukung pengembangan aplikasi oleh AI.

— platform data IIoT terbuka berbasiskan UNS yang menjadi dasar aliran data industri secara , memiliki konsistensi semantik sekaligus mendukung pengembangan aplikasi oleh AI. Solusi PLANTBOT Robot — solusi robotik terintegrasi untuk inspeksi dan patroli, mencakup robot beroda, berkaki empat, dan dibekali rel untuk meningkatkan keselamatan kerja di lokasi dan daya tahan operasional.

— solusi robotik terintegrasi untuk inspeksi dan patroli, mencakup robot beroda, berkaki empat, dan dibekali rel untuk meningkatkan keselamatan kerja di lokasi dan daya tahan operasional. PRIDE (Perception of All Readable Instruments, Devices and Equipment) — solusi pemeliharaan prediktif berbasiskan AI untuk pemantauan kontinu dan diagnosis kesehatan peralatan secara cerdas sepanjang siklus pemakaian.

Semua inovasi ini mencerminkan kerangka kerja AI Industri terpadu dari SUPCON. Lewat kerangka kerja ini, SUPCON menghubungkan data lapangan hingga ke level enterprise intelligence melalui arsitektur terbuka yang aman dan terpadu. Dirancang untuk aplikasi kontrol proses maupun diskret, kerangka kerja ini memandu transformasi untuk fasilitas brownfield dan perencanaan menuju kegiatan operasional otonom yang sepenuhnya cerdas. Dengan model layanan global yang memadukan keahlian global dan dukungan rekayasa di pasar lokal, SUPCON menjamin tahap implementasi yang cepat, peningkatan efisiensi operasional, dan mempercepat manfaat yang diperoleh klien — sejalan dengan komitmen SUPCON dalam mendorong teknologi cerdas dan inovasi industri di seluruh dunia.

Tentang SUPCON

SUPCON (688777.SH, SUPCON.SW) adalah pemimpin solusi otomatisasi industri dan AI Industri di pasar global. SUPCON menyediakan sistem kontrol, platform digital, sistem robotika, dan solusi perangkat lunak untuk industri proses dan energi di seluruh dunia. Setelah mendapat kepercayaan lebih dari 250 perusahaan besar dan 35.000+ klien global, SUPCON terus memimpin transisi dari otomatisasi menuju otonomi — mendukung kegiatan operasional industri yang lebih aman, cerdas, dan berkelanjutan.

Informasi selengkapnya: https://global.supcon.com/

Narahubung Media: Kang Yan — [email protected]

