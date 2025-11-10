SUPCON демонстрирует лидерство в промышленном ИИ на ADIPEC, стимулируя интеллектуальную трансформацию

News provided by

SUPCON

Nov 10, 2025, 15:11 ET

АБУ-ДАБИ, ОАЭ, 10 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- SUPCON (688777.SH, SUPCON.SW), один из глобальных поставщиков решений для автоматизации технологических процессов и промышленного ИИ, имеющий более 35 000 клиентов в более чем 50 странах мира, представляет свои новейшие технологии полной автоматизации и автономных операций на выставке ADIPEC 2025 в AI Zone (стенд AI_S5), которая проходит с 3 по 6 ноября в Абу-Даби.

В этом году на выставке ADIPEC компания SUPCON демонстрирует, как ее портфель промышленного ИИ следующего поколения расширяет возможности технологической и энергетической отраслей для безопасной, эффективной и устойчивой работы. Благодаря практическим инновациям в программно-определяемом управлении, интеллектуальных платформах данных и передовой робототехнике SUPCON ускоряет переход от традиционной автоматизации к по-настоящему автономным операциям.

SUPCON укрепляет свое лидерство в отрасли, подчеркивая измеримые результаты своих клиентов, начиная с повышения надежности и снижения потребления электроэнергии до сокращения эксплуатационных издержек и более быстрых циклов внедрения. Компания также подчеркивает свою долгосрочную приверженность Ближнему Востоку, предоставляя инженерную поддержку на местах, обучение и совместные инновации, чтобы помочь как модернизируемым, так и новым объектам увеличить внедрение промышленного ИИ.

Среди нововведений:

  • UCS (Universal Control System) — программно-определяемая облачная система управления, которая упраздняет традиционные шкафы РСУ и революционизирует архитектуры систем управления. Это упрощает установку, сокращает количество кабелей и обеспечивает безопасную, надежную и эффективную работу благодаря архитектуре высокой доступности и оптимизации на основе искусственного интеллекта.
  • TPT2 (Time-Series Pre-Trained Transformer 2) — передовой промышленный ИИ-процессор SUPCON, предварительно обученный по более чем 10 триллионам отраслевых точек данных, сочетает в себе возможности прогнозирования временных рядов с помощью архитектуры на основе трансформаторов с моделированием основных принципов для обеспечения интеллектуального моделирования и автономной оптимизации. Его естесственно-языковой интерфейс обеспечивает интуитивно понятный доступ для операторов и инженеров различных отделов, объединяясь с разными агентами через модель Mixure of Experts (MoE).
  • supOS (версия Tier 0) — открытая платформа данных IIoT на базе UNS, служащая основой для семантически согласованных потоков промышленных данных в режиме реального времени и приложений, созданных ИИ.
  • PLANTBOT  Robot Solution — интегрированное роботизированное решение для осмотра и патрулирования с использованием роботов на колесах, четырехногих роботов и роботов на рельсах для повышения безопасности объекта и эксплуатационной устойчивости.
  • PRIDE (Perception of All Readable Instruments, Devices and Equipment) — решение для профилактического обслуживания на основе ИИ, обеспечивающее непрерывный мониторинг и интеллектуальную диагностику состояния оборудования для комплексного управления его жизненным циклом.

Вместе эти предложения воплощают в себе комплексную инфраструктуру промышленного ИИ SUPCON, бесшовно объединяющую полевые данные с корпоративной информационной системой через единую, открытую и безопасную архитектуру. Разработанная как для технологического примнения, так и для дискретного управления, данная система имеет типовые варинты дизайна для трансформации модернизируемых объектов и четкую дорожную карту для интеллектуальных автономных операций. Используя глобальную модель работы, сочетающую в себе международный опыт с местной инженерной поддержкой, SUPCON обеспечивает быстрое внедрение, повышает операционную эффективность и ускоряет окупаемость, что отражает неустанное стремление компании к продвижению промышленного ИИ и инноваций.

О компании SUPCON

SUPCON (688777.SH, SUPCON.SW) является одним из мировых лидеров в области промышленной автоматизации и промышленного ИИ, предлагая системы управления, цифровые платформы, робототехнику и программные решения для мировой перерабатывающей и энергетической промышленности. Компания SUPCON, которой доверяют более 250 ведущих предприятий и более 35 000 клиентов по всему миру, способствует переходу от автоматизации к автономности, обеспечивая более безопасные, умные и устойчивые промышленные операции.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите https://global.supcon.com/

Контакты для СМИ: Кан Ян (Kang Yan) — [email protected]

Видео - https://mma.prnewswire.com/media/2817012/SUPCON_1.mp4
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2817013/DSC09759.jpg

