SUPCON na targach ADIPEC jako lider przemysłowych rozwiązań AI sprzyjający inteligentnej transformacji
Nov 12, 2025, 13:32 ET
ABU ZABI, ZEA, 12 listopada 2025 r. /PRNewswire/ -- SUPCON(688777.SH, SUPCON.SW), globalny dostawca usług automatyzacji procesów i przemysłowych rozwiązań AI, który służy ponad 35 tys. klientom w przeszło 50 krajach, prezentuje swoje technologie do kompleksowej automatyzacji i autonomicznego działania podczas targów ADIPEC 2025 w Strefie AI (stoisko AI_S5), w dniach 3-6 listopada w Abu Zabi.
Podczas tegorocznych targów ADIPEC, firma SUPCON demonstruje, jak jej oferta przemysłowego AI nowej generacji pozwala branżom przetwórstwa i energetyki działać bezpiecznie, efektywnie i w sposób zrównoważony. Dzięki praktycznym innowacjom w dziedzinie sterowania definiowanego programowo, inteligentnych platform danych i zaawansowanej robotyki, SUPCON przyspiesza przejście od tradycyjnej automatyzacji w kierunku całkowicie autonomicznego działania.
SUPCON wzmacnia swoją rolę lidera w branży, podkreślając wymierne efekty wśród klientów, obejmujące szereg korzyści od wyższej niezawodności i zmniejszonego zużycia energii aż po niższe koszty operacyjne i szybsze cykle wdrożenia. Spółka podkreśla też swoje długoterminowe zaangażowanie na Bliskim Wschodzie, gdzie zapewnia lokalne wsparcie inżynieryjne, szkolenia i współpracę w zakresie innowacji, aby pomagać zarówno modernizowanym obiektom przemysłowym, jak i nowym inwestycjom zwiększać zastosowanie technologii AI.
Wśród prezentowanych innowacji znalazły się:
- UCS (Universal Control System) - definiowany programowo, działający w chmurze system sterowania, który eliminuje tradycyjne szafy DCS i rewolucjonizuje architekturę systemów sterowania. Upraszcza on wdrażanie, zmniejsza ilość kabli i umożliwia bezpieczne, niezawodne i efektywne działania dzięki zastosowaniu architektury o wysokiej dostępności i optymalizacji opartej o AI.
- TPT2 (Time-Series Pre-Trained Transformer 2) - zaawansowany przemysłowy silnik AI firmy SUPCON wstępnie przeszkolony na ponad 10 bilionach branżowych punktów danych łączy możliwości prognozowania szeregów czasowych poprzez architekturę Transformer z modelowaniem opartym o fundamentalne założenia w celu zapewnienia inteligentnej symulacji i autonomicznej optymalizacji. Interfejs oparty o język naturalny zapewnia intuicyjny dostęp dla operatorów i inżynierów niezależnie od ich roli, współpracując z wieloma agentami poprzez model Mixture of Experts (MoE).
- supOS (wersja Tier 0) - otwarta, oparta o UNS platforma danych IIoT będąca podstawą spójnych semantycznie przemysłowych przepływów danych i aplikacji generowanych przez AI.
- PLANTBOT Robot Solution - zintegrowane rozwiązanie robotyczne do kontroli i patrolowania, obejmujące roboty na kółkach, czworonożne i szynowe, które zwiększają bezpieczeństwo i odporność operacyjną lokalizacji.
- PRIDE (Perception of All Readable Instruments, Devices and Equipment) - oparte o AI rozwiązanie do konserwacji predykcyjnej, które zapewnia ciągłe monitorowanie i inteligentną diagnostykę stanu urządzeń w celu kompleksowego zarządzania cyklem życia sprzętu.
Wszystkie te rozwiązania razem stanowią kompleksowy system przemysłowego AI firmy SUPCON, płynnie łączący dane terenowe z rozwiązaniami do inteligentnego zarządzania poprzez jednolitą, otwartą i bezpieczną architekturę. Zaprojektowany do zarządzania procesami i sterowania dyskretnego, system obejmuje referencyjne rozwiązania do modernizacji istniejących obiektów oraz klarowny plan wdrażania inteligentnej działalności autonomicznej. Wykorzystując globalny model dostarczania, który łączy w sobie ogólnoświatowe doświadczenie z lokalnym wsparciem inżynieryjnym, SUPCON umożliwia szybkie wdrożenia, poprawia efektywność operacyjną i skraca czas do osiągnięcia wymiernych korzyści, co świadczy o niezmiennym zaangażowaniu spółki w postępy w dziedzinie inteligencji przemysłowej i innowacje.
SUPCON
SUPCON (688777.SH, SUPCON.SW) jest globalnym liderem w dziedzinie automatyki przemysłowej i przemysłowego AI, oferującym systemy sterowania, platformy cyfrowe, robotykę, i rozwiązania programowe napędzające światowe branże przetwórstwa i energetyki. Spółce zaufało ponad 250 czołowych przedsiębiorstw i ponad 35 tysięcy klientów z całego świata. SUPCON przyczynia się do ewolucji od automatyzacji do autonomii - umożliwiając bezpieczniejszą, bardziej inteligentną i zrównoważoną działalność przemysłową.
Więcej informacji na stronie https://global.supcon.com/
Kontakt dla mediów: Kang Yan - [email protected]
Klip wideo - https://mma.prnewswire.com/media/2817012/SUPCON_1.mp4
Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2817013/DSC09759.jpg
