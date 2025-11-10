SUPCON predstavuje na veľtrhu ADIPEC líderstvo v oblasti priemyselnej AI na podporu inteligentnej transformácie
News provided bySUPCON
Nov 10, 2025, 15:12 ET
ABU DHABI, SAE, 10. november 2025 /PRNewswire/ -- SUPCON (688777.SH, SUPCON.SW), globálny poskytovateľ automatizácie procesov a priemyselných riešení AI, ktorý poskytuje služby viac ako 35 000 zákazníkom vo viac ako 50 krajinách, predstavuje svoje najnovšie komplexné technológie pre automatizáciu a autonómnu prevádzku na veľtrhu ADIPEC 2025 v Zóne AI (stánok AI_S5), ktorý prebieha 3. do 6. novembra v Abu Dhabi.
Na tohtoročnom veľtrhu ADIPEC spoločnosť SUPCON demonštruje, ako jej portfólio priemyselnej AI novej generácie umožní spracovateľským a energetickým odvetviam pracovať bezpečne, efektívne a udržateľne. Prostredníctvom praktických inovácií v oblasti softvérovo definovaného riadenia, inteligentných dátových platforiem a pokročilej robotiky urýchľuje SUPCON prechod od tradičnej automatizácie k skutočne autonómnej prevádzke.
SUPCON upevňuje svoje vedúce postavenie v odvetví tým, že zdôrazňuje merateľné výsledky pre zákazníkov, od vyššej spoľahlivosti a zníženej spotreby energie až po nižšie prevádzkové náklady a rýchlejšie cykly nasadenia. Spoločnosť tiež zdôrazňuje svoj dlhodobý záväzok voči Blízkemu východu a poskytuje lokálnu inžiniersku podporu, školenia a spoločné inovácie, na pomoc zariadeniam na hnedej aj zelenej lúke rozšíriť zavádzanie priemyselnej AI.
Medzi predstavené inovácie patria:
- UCS (Universal Control System) – softvérovo definovaný, cloudovo natívny ovládací systém, ktorý eliminuje tradičné rozvádzače DCS a prináša revolúciu do architektúry ovládacích systémov. Zjednodušuje nasadenie, znižuje množstvo kabeláže a umožňuje bezpečnú, spoľahlivú a efektívnu prevádzku prostredníctvom architektúry s vysokou dostupnosťou a optimalizácie s podporou AI.
- TPT2 (Time-Series Pre-Trained Transformer 2) – Pokročilý priemyselný AI engine spoločnosti SUPCON, vopred natrénovaný na viac ako 10 biliónoch údajov z odvetvia, kombinuje možnosti prognostiky časových radov prostredníctvom architektúry založenej na transformátore s modelovaním prvých princípov, aby poskytoval inteligentnú simuláciu a autonómnu optimalizáciu. Jeho rozhranie v prirodzenom jazyku poskytuje intuitívny prístup pre operátorov a technikov v rámci rôznych funkcií a spolupracuje s viacerými agentmi prostredníctvom modelu Mixture of Experts (MoE).
- supOS (verzia Tier 0) – otvorená dátová platforma IIoT založená na UNS, ktorá slúži ako základ pre sémanticky konzistentné toky priemyselných dát v reálnom čase a aplikácie generované AI.
- PLANTBOT Robot Solution – integrované robotické riešenie pre inšpekciu a kontrolné hliadky, ktoré zahŕňa kolesové, štvornohé a koľajové roboty na zlepšenie bezpečnosti pracoviska a prevádzkovej odolnosti.
- PRIDE (Perception of All Readable Instruments, Devices and Equipment – Vnímanie všetkých čitateľných prístrojov, zariadení a vybavenia) – riešenie prediktívnej údržby založené na AI, ktoré zaisťuje nepretržité monitorovanie a inteligentnú diagnostiku stavu pre komplexné riadenie životného cyklu zariadení.
Tieto produkty spoločne stelesňujú komplexný rámec priemyselnej AI od spoločnosti SUPCON a plynulo prepájajú údaje z terénu s podnikovými informáciami prostredníctvom jednotnej, otvorenej a bezpečnej architektúry. Tento rámec, navrhnutý pre procesné aj diskrétne ovládacie aplikácie, obsahuje referenčné návrhy pre transformáciu hnedej lúky a jasný plán smerom k inteligentnej autonómnej prevádzke. Vďaka globálnemu dodávateľskému modelu, ktorý kombinuje celosvetové odborné poznatky s lokálnou technickou podporou, umožňuje SUPCON rýchle nasadenie, zvyšuje prevádzkovú efektivitu a urýchľuje návratnosť investícií, čo odráža trvalý záväzok spoločnosti rozvíjať priemyselnú inteligenciu a inovácie.
O spoločnosti SUPCON
SUPCON (688777.SH, SUPCON.SW) je svetovým lídrom v oblasti priemyselnej automatizácie a priemyselnej AI. Ponúka riadiace systémy, digitálne platformy, robotiku a softvérové riešenia, ktoré poháňajú svetový spracovateľský a energetický priemysel. Spoločnosť SUPCON, ktorej dôveruje viac ako 250 popredných podnikov a viac ako 35 000 zákazníkov na celom svete, je hnacou silou vývoja od automatizácie k autonómii, čím umožňuje bezpečnejšie, inteligentnejšie a udržateľnejšie priemyselné prevádzky.
Viac informácií nájdete na stránke https://global.supcon.com/
Kontakt pre médiá: Kang Yan – [email protected]
Video: https://mma.prnewswire.com/media/2817012/SUPCON_1.mp4
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2817013/DSC09759.jpg
Share this article