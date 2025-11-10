SUPCON présente son leadership en matière d'IA industrielle à l'ADIPEC, pour une transformation intelligente

ABOU DABI, ÉAU, 10 novembre 2025 /PRNewswire/ -- SUPCON (688777.SH, SUPCON.SW), fournisseur mondial de solutions d'automatisation des processus et d'IA industrielle au service de plus de 35 000 clients dans plus de 50 pays, présente ses dernières technologies d'automatisation complète et d'opérations autonomes à l'ADIPEC 2025 dans l'AI Zone (stand AI_S5), qui se tient du 3 au 6 novembre à Abou Dabi.

À l'occasion du salon ADIPEC de cette année, SUPCON démontre comment son portefeuille d'IA industrielle de nouvelle génération permet aux industries de transformation et d'énergie de fonctionner de manière sûre, efficace et durable. Grâce à des innovations pratiques dans le domaine du contrôle défini par logiciel, des plateformes de données intelligentes et de la robotique avancée, SUPCON accélère le passage de l'automatisation traditionnelle à des opérations véritablement autonomes.

SUPCON renforce son leadership dans l'industrie en présentant les résultats mesurables obtenus par les clients, allant d'une plus grande fiabilité et d'une consommation d'énergie réduite à des coûts opérationnels moindres et à des cycles de déploiement plus rapides. L'entreprise renouvelle également son engagement à long terme au Moyen-Orient, en fournissant une assistance technique locale, une formation et une co-innovation afin d'aider les installations existantes et nouvelles à adopter l'IA industrielle.

Parmi les innovations présentées figurent :

UCS (Universal Control System) - un système de contrôle défini par logiciel et basé sur le cloud qui élimine les armoires DCS traditionnelles et révolutionne les architectures des systèmes de contrôle. Le système simplifie le déploiement, réduit le câblage et permet des opérations sécurisées, fiables et efficaces grâce à une architecture à haute disponibilité et à une optimisation alimentée par l'IA.

- un système de contrôle défini par logiciel et basé sur le cloud qui élimine les armoires DCS traditionnelles et révolutionne les architectures des systèmes de contrôle. Le système simplifie le déploiement, réduit le câblage et permet des opérations sécurisées, fiables et efficaces grâce à une architecture à haute disponibilité et à une optimisation alimentée par l'IA. TPT2 (Time-Series Pre-Trained Transformer 2) - le moteur d'IA industriel avancé de SUPCON, pré-entraîné sur plus de 10 000 milliards de points de données industrielles, combine des capacités de prévision de séries temporelles à travers une architecture basée sur des transformateurs avec une modélisation de premier principe pour fournir une simulation intelligente et une optimisation autonome. Son interface en langage naturel offre un accès intuitif aux opérateurs et aux ingénieurs, quel que soit leur rôle, et permet d'orchestrer avec plusieurs agents grâce à un modèle de mélange d'experts (MoE).

- le moteur d'IA industriel avancé de SUPCON, pré-entraîné sur plus de 10 000 milliards de points de données industrielles, combine des capacités de prévision de séries temporelles à travers une architecture basée sur des transformateurs avec une modélisation de premier principe pour fournir une simulation intelligente et une optimisation autonome. Son interface en langage naturel offre un accès intuitif aux opérateurs et aux ingénieurs, quel que soit leur rôle, et permet d'orchestrer avec plusieurs agents grâce à un modèle de mélange d'experts (MoE). supOS (version de niveau 0) - une plateforme de données IIoT ouverte, basée sur UNS, servant de base aux flux de données industrielles en temps réel et sémantiquement cohérents, ainsi qu'aux applications générées par l'IA.

- une plateforme de données IIoT ouverte, basée sur UNS, servant de base aux flux de données industrielles en temps réel et sémantiquement cohérents, ainsi qu'aux applications générées par l'IA. PLANTBOT Robot Solution - une solution robotique intégrée pour l'inspection et la patrouille, couvrant les robots à roues, quadrupèdes et sur rails pour améliorer la sécurité du site et la résilience opérationnelle.

- une solution robotique intégrée pour l'inspection et la patrouille, couvrant les robots à roues, quadrupèdes et sur rails pour améliorer la sécurité du site et la résilience opérationnelle. PRIDE (Perception of All Readable Instruments, Devices and Equipment) - une solution de maintenance prédictive basée sur l'IA assurant une surveillance continue et des diagnostics de santé intelligents pour la gestion de bout en bout du cycle de vie des équipements.

Ensemble, ces offres incarnent le cadre d'IA industrielle de bout en bout de SUPCON et relient les données de terrain à l'intelligence d'entreprise par le biais d'une architecture unifiée, ouverte et sécurisée. Conçu pour les applications de contrôle des processus et de contrôle discret, le cadre présente des conceptions de référence pour la transformation des sites industriels et une feuille de route claire vers des opérations autonomes intelligentes. S'appuyant sur un modèle de livraison global qui associe une expertise mondiale à une assistance technique locale, SUPCON permet un déploiement rapide, améliore l'efficacité opérationnelle et accélère la rentabilité, reflétant l'engagement indéfectible de l'entreprise à promouvoir l'intelligence et l'innovation industrielles.

À propos de SUPCON

SUPCON (688777.SH, SUPCON.SW) est un leader mondial de l'automatisation industrielle et de l'IA industrielle. La société propose des systèmes de contrôle, des plateformes numériques, de la robotique et des solutions logicielles qui alimentent les industries de transformation et d'énergie dans le monde. Bénéficiant de la confiance de plus de 250 entreprises de premier plan et de plus de 35 000 clients dans le monde entier, SUPCON conduit l'évolution de l'automatisation vers l'autonomie, permettant ainsi des opérations industrielles plus sûres, plus intelligentes et plus durables.

