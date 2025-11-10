SUPCON předvádí na veletrhu ADIPEC své vedoucí postavení v oblasti průmyslové umělé inteligence a podporuje inteligentní transformaci

SUPCON

Nov 10, 2025, 15:15 ET

ABÚ DHABÍ, Spojené arabské emiráty, 10. listopadu 2025 /PRNewswire/ -- SUPCON (688777.SH, SUPCON.SW), globální poskytovatel řešení pro automatizaci procesů a průmyslovou AI, který obsluhuje více než 35 000 zákazníků ve více než 50 zemích, představuje své nejnovější technologie pro kompletní automatizaci a autonomní provoz na ADIPEC (mezinárodním ropnému veletrhu a konferenci v Abú Dhabí) 2025zóně AI (stánek AI_S5), který se koná od 3. do 6. listopadu v Abú Dhabí.

Na letošním veletrhu ADIPEC společnost SUPCON předvádí, jak její portfolio průmyslové umělé inteligence nové generace umožňuje procesním a energetickým odvětvím bezpečné, efektivní a udržitelné fungování. Prostřednictvím praktických inovací v oblasti softwarově definovaného řízení, inteligentních datových platforem a pokročilé robotiky urychluje SUPCON přechod od tradiční automatizace k skutečně autonomnímu provozu.

SUPCON posiluje své vedoucí postavení v oboru tím, že zdůrazňuje měřitelné výsledky pro zákazníky, od vyšší spolehlivosti a snížené spotřeby energie až po nižší provozní náklady a rychlejší cykly nasazení. Společnost také podtrhuje svůj dlouhodobý závazek vůči Střednímu východu, kde poskytuje místní technickou podporu, školení a společné inovace, aby pomohla jak stávajícím, tak nově budovaným zařízením rozšířit využívání průmyslové AI.

Mezi představené inovace patří:

  • UCS (univerzální řídicí systém) – softwarově definovaný, cloudový řídicí systém, který eliminuje tradiční skříně DCS a revolučním způsobem mění architekturu řídicích systémů. Zjednodušuje nasazení, omezuje kabeláž a umožňuje bezpečný, spolehlivý a efektivní provoz díky architektuře s vysokou dostupností a optimalizaci založené na umělé inteligenci.
  • TPT2 (předem ověřený transformátor časových řad 2) – pokročilý průmyslový nástroj AI společnosti SUPCON, předem ověřený na více než 10 bilionech průmyslových datových bodech, kombinuje schopnosti předpovědi časových řad prostřednictvím architektury založené na transformátorech s modelováním prvních principů, aby poskytoval inteligentní simulaci a autonomní optimalizaci. Jeho rozhraní v přirozeném jazyce poskytuje intuitivní přístup pro operátory a inženýry napříč rolemi a koordinuje více agentů prostřednictvím „modelu směs odborníků" (MoE).
  • supOS (verze Tier 0) – otevřená datová platforma průmyslového internetu věcí založená na UNS, která slouží jako základ pro sémanticky konzistentní toky průmyslových dat v reálném čase a aplikace generované umělou inteligencí.
  • robotické řešení PLANTBOT – integrované robotické řešení pro inspekci a střežení, zahrnující kolové, čtyřnohé a kolejové roboty, které zlepšuje bezpečnost pracoviště a provozní odolnost.
  • PRIDE (vnímání všech čitelných přístrojů, zařízení a vybavení) – řešení prediktivní údržby založené na AI, které zajišťuje nepřetržité monitorování a inteligentní diagnostiku stavu pro komplexní správu životního cyklu zařízení.

Společně tyto nabídky představují komplexní rámec průmyslové umělé inteligence SUPCON, který plynule propojuje data z terénu s podnikovou inteligencí prostřednictvím jednotné, otevřené a bezpečné architektury. Tento rámec, navržený jak pro procesní, tak pro diskrétní řídicí aplikace, obsahuje referenční návrhy pro transformaci brownfieldů a jasný plán směřující k inteligentním autonomním operacím. Díky globálnímu modelu dodávek, který kombinuje celosvětové odborné znalosti s místní technickou podporou, umožňuje SUPCON rychlé nasazení, zvyšuje provozní efektivitu a zkracuje dobu návratnosti investic, což odráží trvalé úsilí společnosti o rozvoj průmyslové inteligence a inovací.

O společnosti SUPCON

SUPCON (688777.SH, SUPCON.SW) je vedoucím světovým podnikem v oblasti průmyslové automatizace a průmyslové umělé inteligence, který nabízí řídicí systémy, digitální platformy, robotiku a softwarová řešení, která pohánějí světový zpracovatelský a energetický průmysl. Společnost SUPCON, které důvěřuje více než 250 předních podniků a více než 35 000 zákazníků po celém světě, pohání evoluci od automatizace k autonomii a umožňuje bezpečnější, chytřejší a udržitelnější průmyslové operace.

Další informace naleznete na https://global.supcon.com/

Kontakt pro média: Kang Yan – [email protected]

Video – https://mma.prnewswire.com/media/2817012/SUPCON_1.mp4
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2817013/DSC09759.jpg

