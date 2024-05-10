Vantage تكشف عن التأثير الكبير للتبرع بالأموال في دعم الجهود المستمرة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR حيال اللاجئين في أستراليا

سيدني، 10 مايو 2024 /PRNewswire/ -- يسر شركة Vantage Markets ، الشركة الرائدة في مجال الوساطة متعددة الأصول (والمعروفة باسم Vantage) أن تعلن عن التأثير المستمر لمساهمتها في دعم حماية وإعادة توطين اللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية في أستراليا. ويأتي ذلك في أعقاب تبرعها بمبلغ 100,000 دولار أمريكي إلى UNHCR، المفوضية السامية للأمم المتحدة UN لشؤون اللاجئين، في مايو 2023.

The Australian Government has granted emergency visas to evacuate Afghans no longer safe in their home country, including Fatima, the captain of the Afghan Women’s Football Team. © UNHCR/Heidi Wentworth-Ping

تتسم قضية اللاجئين في أستراليا بتعقيدات بالغة، حيث يطلب الآلاف اللجوء والحماية. وقد لعبت جهود المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، التي عززتها مساهمة Vantage، دورًا جوهريًا في مواجهة هذه التحديات وتقديم المساعدة الحيوية لهؤلاء الأفراد، ويتم ذلك من خلال الدعوة إلى تحسين حماية اللاجئين وعديمي الجنسية، وتقديم الدعم الاستشاري المباشر، وتسهيل الحلول الدائمة للاجئين المؤهلين.

حققت هذه الشراكة تأثيرًا عميقًا، إذ امتدت إلى حياة ما يقرب من 788 لاجئًا ونازحًا داخليًا وعائدًا (IDPs) في عام 2023 وحده. ومن بين هؤلاء، أعيد توطين 119 فردًا بنجاح من أستراليا إلى نيوزيلندا، ووجد 39 فردًا منازل جديدة في كندا وغادر 19 فردًا إلى الولايات المتحدة.

هذا وصرح السيد Jack Kelly، رئيس قسم المبيعات لدى شركة Vantage Australia، قائلًا: "إن تعاوننا مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR يؤكد على التزامنا ببناء عالم أكثر شمولية وتعاطفًا. إننا نتواضع ونحن نرى كيف مكّنت شراكتنا مفوضية UNHCR من التعامل ببراعة مع تعقيدات دعم اللاجئين، والتأكد من أن كل خطوة تُتخذ هي خطوة نحو مستقبل أفضل".

وقد امتدت نتائج هذه الجهود لتحدث تغييرات جوهرية في حياة المحتاجين. على سبيل المثال، وجدت إحدى السيدات من إيران، التي عانت من العنف والعزلة الاجتماعية بسبب اضطراب ما بعد الصدمة الحاد (PTSD)، العزاء بفضل دعم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR لها. فبفضل الدعم المالي من شركة Vantage، توافرت لمفوضية UNHCR الموارد الكافية لدعم صحتها العقلية واستكمال المقابلات اللازمة لإعادة توطينها في نيوزيلندا. وهي اليوم تنتظر نتيجة طلبها، على أمل مستقبل أكثر إشراقا.

وعلى نحو مماثل، أظهر رجلًا كرديًا آخر يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة المزمن PTSD وذو حالة صحية حرجة، قدرة تحمل ملحوظة. وذلك بفضل الدعم الشامل الذي قدمته له المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، فاستعاد توازنه العقلي وتمكن من اجتياز المقابلات المطولة والمفصلة لبدء عملية إعادة توطينه. واليوم، لا يزال يتمتع بالاستقرار ويتطلع بتفاؤل إلى بداية جديدة.

وأكد تقرير صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR في أستراليا أن "استكمال هذه الأنشطة كان له تأثير كبير على رفاهية ونوعية حياة اللاجئين وطالبي اللجوء الذين تضعهم مفوضية UNHCR تحت حمايتها". وأضاف التقرير: "من خلال تمكينهم وتعزيز الشعور بالاستقلالية، أتاحت هذه الأنشطة للاجئين وطالبي اللجوء سبيلاً لاستعادة بعض السيطرة على حياتهم. والأهم من ذلك، أن هذا الاهتمام أبقى خياراتهم مفتوحة لإعادة التوطين في نهاية المطاف، مما يوفر الأمل ومسارًا ملموسًا نحو مستقبل أفضل".

اختتم السيد Kelly قائلًا: "يشرفنا دعم جهود المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR - فالفريق يقوم بعمل مهم للغاية ونحن فخورون بأن نكون جزءًا من رحلتهم. نأمل أن تشجع مبادرتنا المزيد من الأفراد والمنظمات على دعم جهود المفوضية UNHCR المستمرة والانضمام إلى مهمة خلق عالم أكثر شمولية وتعاطفًا".

نبذة عن Vantage

Vantage -(أو Vantage Markets) هي وسيط عالمي متعدد الأصول يوفر للعملاء الوصول إلى خدمة ذكية وقوية لتداول العقود مقابل الفروقات (CFDs) في الفوركس والسلع والمؤشرات والأسهم والـ ETFs والسندات.

مع أكثر من 13 عامًا من الخبرة في السوق، تتجاوز Vantage دور الوسيط، حيث توفر نظامًا تجاريًا موثوقًا به و تطبيق تداول محمول حائز على جوائز، ومنصة تداول سهلة الاستخدام تمكن العملاء من اغتنام فرص التداول. قم بتنزيل تطبيق Vantage App على App Store أو Google Play.

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نبذة عن UNHCR

تقود UNHCR، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، العمل الدولي لحماية الأشخاص الذين أجبروا على الفرار بسبب الصراع والاضطهاد. تقدم المفوضية المساعدة المنقذة للحياة مثل المأوى والغذاء والماء، وتساعد في حماية حقوق الإنسان الأساسية، وتعمل على إيجاد حلول تضمن للناس مكانًا آمنًا يعتبرونه وطنًا يمكنهم فيه بناء مستقبل أفضل. تعمل المفوضية أيضًا على ضمان منح الجنسية للأشخاص عديمي الجنسية.

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