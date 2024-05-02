Vantage сообщает о влиянии пожертвований на поддержку беженцев УВКБ ООН в Австралии

СИДНЕЙ, 2 мая 2024 г. /PRNewswire/ -- Ведущий брокер смешанных активов, компания Vantage Markets (или Vantage) рада объявить о сохранении влияния своего вклада в поддержку защиты и переселения беженцев и лиц без гражданства в Австралии. Это следует из ее пожертвования в размере 100 000 долларов США в УВКБ ООН, агентство ООН по делам беженцев, в мае 2023 года.

The Australian Government has granted emergency visas to evacuate Afghans no longer safe in their home country, including Fatima, the captain of the Afghan Women’s Football Team. © UNHCR/Heidi Wentworth-Ping

Ситуация с беженцами в Австралии представляет сложный комплекс проблем с учетом тысяч людей, ищущих убежища и защиты. Усилия УВКБ ООН, подкрепленные поддержкой Vantage, сыграли важную роль в решении этих проблем и оказании критически важной помощи указанным лицам путем требования улучшения защиты беженцев и лиц без гражданства, предложения прямой консультационной поддержки, а также поддержки долгосрочных решений для беженцев, имеющих право на получение помощи.

Это партнерство оказало глубокое влияние, затронув жизни примерно 788 беженцев, внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и репатриантов только в 2023 году. Из них 119 человек были успешно переселены из Австралии в Новую Зеландию, 39 нашли новый дом в Канаде и 19 человек выехали в США.

«Сотрудничество с УВКБ ООН подчеркивает нашу приверженность созданию более инклюзивного и сострадательного мира, — сказал Джек Келли (Jack Kelly), руководитель отдела продаж Vantage Australia. — Мы довольны тем, что наше партнерство позволило УВКБ ООН тонко решать сложные вопросы поддержки беженцев, гарантируя, что каждый сделанный шаг является шагом к лучшему будущему».

Эти усилия обеспечили значительные изменения в жизни нуждающихся. Например, одна женщина из Ирана, которая пережила насилие и социальную изоляцию из-за тяжелого посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), нашла облегчение благодаря поддержке УВКБ ООН. За счет финансовой поддержки Vantage УВКБ ООН располагало достаточными ресурсами для поддержки ее психического здоровья и проведения необходимых собеседований с целью переселения в Новую Зеландию. Сегодня она ждет результатов своего обращения, надеясь на более светлое будущее.

Аналогично, один курд, борющийся с хроническим ПТСР и опасным для жизни заболеванием, продемонстрировал замечательную устойчивость. Благодаря комплексной поддержке УВКБ ООН он стабилизировал свое психическое здоровье и смог пройти обширные и подробные собеседования, чтобы начать процесс переселения. Сегодня он сохраняет стабильность и надеется на новое начало.

«Выполнение этих действий оказало значительное влияние на благополучие и качество жизни беженцев и просителей убежища, находящихся под защитой УВКБ ООН, — говорится в докладе, составленном УВКБ ООН в Австралии. — Расширяя их возможности и развивая чувство самостоятельности, эти действия дали беженцам и лицам, ищущим убежища, возможность восстановить некоторый контроль над своей жизнью. Что еще важнее, это взаимодействие сохраняет для них возможности переселения, предлагая надежду и практический путь к более светлому будущему».

«Для нас большая честь поддерживать усилия УВКБ ООН, эта команда делает невероятно важную работу, и мы гордимся участием в их работе, — сказал Келли. — Надеемся, что наша инициатива побудит больше людей и организаций поддержать текущие усилия УВКБ ООН и принять участие в реализации миссии по созданию более инклюзивного и сострадательного мира».

О компании Vantage

Компания Vantage (или Vantage Markets) — это брокер смешанных активов, предлагающий клиентам доступ к динамичному и мощному сервису для торговли контрактами на разницу (CFD) на рынках Forex, сырья, индексов, фондовых рынках, рынках ETF и облигаций.

Обладая более чем 13-летним опытом работы на рынке, компания Vantage выходит за рамки роли брокера, предоставляя надежную торговую экосистему, отмеченное наградами мобильное приложение трейдера и удобную торговую платформу, позволяющую клиентам реализовывать торговые возможности. Загрузите приложение Vantage в App Store или Google Play.

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Об организации УВКБ ООН

УВКБ ООН, агентство ООН по делам беженцев, возглавляет международные действия по защите людей, вынужденных бежать из-за конфликтов и преследований. Организация предоставляет жизненно необходимую помощь, включая жилье, продовольствие и воду, помогает защищать фундаментальные права человека и разрабатывает решения, которые обеспечивают людям безопасное место, которое они могут назвать своим домом, где они могут построить лучшее будущее. УВКБ ООН также прилагает усилия, чтобы обеспечить предоставление гражданства лицам без гражданства.

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