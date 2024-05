Vantage revela el impacto significativo de las donaciones en el apoyo continuo de ACNUR a los refugiados en Australia

SYDNEY, 10 de mayo de 2024 /PRNewswire/ -- El bróker líder en activos múltiples, Vantage Markets (o Vantage), se complace en anunciar el impacto continuo que ha tenido su contribución para respaldar la protección y el reasentamiento de refugiados y personas sin nacionalidad en Australia. Esto lo hace después de donar 100.000 dólares a ACNUR, la agencia de la ONU para refugiados, en mayo de 2023.

El panorama de los refugiados en Australia presenta desafíos complejos, ya que hay miles de personas que buscan asilo y protección. Los esfuerzos de ACNUR, reforzados con el apoyo de Vantage, han sido fundamentales para superar estos desafíos y brindar asistencia vital a estas personas, al abogar por una mejor protección de los refugiados y personas sin nacionalidad, ofrecer asesoramiento directo y facilitar soluciones duraderas para los refugiados elegibles.

El impacto de esta asociación ha sido profundo y ha influenciado las vidas de aproximadamente 788 refugiados, desplazados internos (IDP, en inglés) y repatriados solo en 2023. Entre ellos, 119 personas fueron reubicadas con éxito de Australia a Nueva Zelanda, 39 encontraron nuevos hogares en Canadá y 19 personas partieron a los Estados Unidos.

"Nuestra colaboración con ACNUR destaca nuestro compromiso de crear un mundo más inclusivo y compasivo", dijo Jack Kelly, jefe de ventas de Vantage Australia. "Nos sentimos honrados de ver cómo nuestra asociación ha permitido a ACNUR navegar con delicadeza las complejidades de brindar apoyo a los refugiados, garantizando que cada paso dado sea un paso hacia un futuro mejor".

Estos esfuerzos han resultado en cambios significativos en las vidas de quienes los necesitan. Por ejemplo, una mujer de Irán, que había soportado violencia y aislamiento social debido a un grave trastorno de estrés postraumático (PTSD, en inglés), encontró consuelo en el apoyo de ACNUR. Con el apoyo financiero de Vantage, ACNUR tuvo recursos suficientes para apoyar su salud mental y completar las entrevistas necesarias para su reubicación en Nueva Zelanda. Hoy espera el resultado de su solicitud, con la esperanza de un futuro mejor.

De manera similar, un hombre kurdo, que luchaba contra el trastorno de estrés postraumático crónico y una condición de salud potencialmente mortal, demostró una resiliencia notable. Gracias al apoyo integral de ACNUR, estabilizó su salud mental y pudo completar las extensas y detalladas entrevistas para iniciar su proceso de reubicación. Hoy se mantiene estable y con la esperanza de un nuevo comienzo.

"Llevar a cabo estas actividades ha tenido un impacto significativo en el bienestar y la calidad de vida de los refugiados y solicitantes de asilo bajo la protección de ACNUR", dice un informe compilado por ACNUR Australia. "Al empoderarlos y fomentar un sentido de autonomía, estas actividades han ofrecido a los refugiados y solicitantes de asilo una vía para recuperar cierto control sobre sus vidas. Más importante aún, este compromiso ha mantenido abiertas sus opciones para una eventual reubicación, ofreciendo esperanza y un camino tangible hacia un futuro mejor".

"Nos sentimos honrados de apoyar los esfuerzos de ACNUR; el equipo está haciendo un trabajo increíblemente importante y estamos orgullosos de formar parte de su travesía", dijo Kelly. "Esperamos que nuestra iniciativa anime a más personas y organizaciones a apoyar los esfuerzos actuales de ACNUR y unirse a la misión de crear un mundo más inclusivo y compasivo".

Acerca de Vantage

Vantage (o Vantage Markets) es un bróker de activos múltiples que ofrece a los clientes acceso a un servicio ágil y potente para negociar contratos por diferencia (CFD, en inglés) en Forex, materias primas, índices, acciones, ETF y bonos.

Con más de 13 años de experiencia en el mercado, Vantage trasciende el papel de bróker, proporcionando un ecosistema de negociación de confianza, una aplicación de operaciones móvil galardonada, y una plataforma de operaciones fácil de usar que permite a los clientes aprovechar las oportunidades para operar. Descargue la aplicación de Vantage en App Store o Google Play.

Acerca de ACNUR

ACNUR, la agencia de la ONU para refugiados, lidera la acción internacional para proteger a las personas que se ven obligadas a huir debido a un conflicto y la persecución. La organización presta asistencia vital, como refugio, alimentos y agua, ayuda a salvaguardar los derechos humanos fundamentales y desarrolla soluciones que garanticen a las personas un lugar seguro al que llamar hogar y en el que puedan construir un futuro mejor. ACNUR también trabaja para garantizar que las personas sin nacionalidad obtengan una nacionalidad.

