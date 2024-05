Vantage revela el destacado impacto de la donación en el apoyo que ACNUR presta a los refugiados en Australia

SYDNEY, 10 de mayo de 2024 /PRNewswire/ -- Vantage Markets (o Vantage), bróker líder de activos múltiples, se complace en anunciar el impacto continuo de su contribución para apoyar la protección y el reasentamiento de refugiados y apátridas en Australia. Esto sigue a su donación de 100.000 dólares a ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados en mayo de 2023.

The Australian Government has granted emergency visas to evacuate Afghans no longer safe in their home country, including Fatima, the captain of the Afghan Women’s Football Team. © UNHCR/Heidi Wentworth-Ping

El panorama de los refugiados en Australia presenta retos complejos, con miles de solicitantes de asilo y protección. Los esfuerzos de ACNUR, reforzados por el apoyo de Vantage, han sido decisivos para superar estos retos y prestar una ayuda fundamental a estas personas, abogando por una mejor protección de los refugiados y apátridas, ofreciendo asesoramiento directo y facilitando soluciones duraderas a los refugiados que reúnen los requisitos necesarios.

El impacto de esta asociación ha sido profundo, ya que solo en 2023 ha afectado a las vidas de unos 788 refugiados, desplazados internos y retornados. De ellos, 119 fueron reasentados con éxito de Australia a Nueva Zelanda, 39 encontraron un nuevo hogar en Canadá y 19 partieron hacia Estados Unidos.

"Nuestra colaboración con ACNUR subraya nuestro compromiso con la creación de un mundo más inclusivo y compasivo", declaró Jack Kelly, responsable de Ventas de Vantage Australia. "Nos sentimos honrados de ver cómo nuestra asociación ha permitido a ACNUR navegar con delicadeza por las complejidades del apoyo a los refugiados, garantizando que cada paso dado sea un paso hacia un futuro mejor".

Estos esfuerzos se han traducido en cambios significativos en las vidas de los necesitados. Por ejemplo, una mujer de Irán, que había sufrido violencia y aislamiento social debido a un grave trastorno de estrés postraumático (TEPT), encontró consuelo gracias al apoyo de ACNUR. Con el apoyo financiero de Vantage, ACNUR dispuso de recursos suficientes para apoyar su salud mental y completar las entrevistas necesarias para su reasentamiento en Nueva Zelanda. Hoy espera el resultado de su solicitud, con la esperanza de un futuro mejor.

Del mismo modo, otro hombre kurdo, que luchaba contra un trastorno de estrés postraumático crónico y una enfermedad potencialmente mortal, demostró una notable capacidad de recuperación. Gracias al apoyo integral de ACNUR, estabilizó su salud mental y pudo completar las extensas y detalladas entrevistas para iniciar su proceso de reasentamiento. Hoy sigue estable y esperanzado en un nuevo comienzo.

"La realización de estas actividades ha tenido un impacto significativo en el bienestar y la calidad de vida de los refugiados y solicitantes de asilo bajo la protección de ACNUR", destaca un informe elaborado por ACNUR Australia. "Al empoderarles y fomentar su sentido de la autogestión, estas actividades han ofrecido a los refugiados y solicitantes de asilo una vía para recuperar cierto control sobre sus vidas. Y lo que es más importante, este compromiso ha mantenido abiertas sus opciones para un eventual reasentamiento, ofreciéndoles esperanza y un camino tangible hacia un futuro mejor".

"Es un honor para nosotros apoyar los esfuerzos de ACNUR: el equipo está haciendo un trabajo increíblemente importante y estamos orgullosos de formar parte de su viaje", comentó Kelly. "Esperamos que nuestra iniciativa anime a más personas y organizaciones a apoyar los esfuerzos continuos de ACNUR y a unirse a la misión de crear un mundo más inclusivo y compasivo".

Acerca de Vantage

Vantage (o Vantage Markets) es un broker multiactivos que ofrece a sus clientes acceso a un servicio ágil y potente para negociar Contratos por Diferencia (CFD) sobre Divisas, Materias Primas, Índices, Acciones, ETF y Bonos.

Con más de 13 años de experiencia en el mercado, Vantage trasciende el papel de bróker, proporcionando un ecosistema de negociación de confianza, una galardonada aplicación de negociación móvil y una plataforma de negociación fácil de usar que permite a los clientes aprovechar las oportunidades de negociación. Descarga la aplicación Vantage en App Store o Google Play.

trade smarter @vantage

https://www.vantagemarkets.com/en-au/

Vantage Global Prime Pty Ltd (ACN 157 768 566) («Vantage»), con domicilio social en 12/15 Castlereagh Street, Sydney, NSW, Australia, 2000, está autorizada y regulada por la Australian Securities & Investments Commission (ASIC) AFSL no. 428901.

Operar con derivados conlleva riesgos significativos. No es adecuado para todos los inversores y, si es usted un cliente profesional, podría perder mucho más que su inversión inicial. Al adquirir nuestros productos derivados, usted no tiene ningún derecho ni obligación sobre los activos financieros subyacentes. Rentabilidades pasadas no son indicativas de rentabilidades futuras y las leyes fiscales están sujetas a cambios. La información de este sitio web es de carácter general y no tiene en cuenta sus objetivos personales, circunstancias financieras o necesidades. En consecuencia, antes de actuar sobre la base del asesoramiento, debe considerar si éste es adecuado para usted teniendo en cuenta sus objetivos, situación financiera y necesidades. Le animamos a buscar asesoramiento independiente en caso necesario.

Debe considerar si forma parte de nuestro mercado objetivo revisando nuestra Determinación del Mercado Objetivo (TMD), leyendo nuestra Declaración de Divulgación del Producto (PDS) y otros documentos legales para asegurarse de que comprende plenamente los riesgos antes de tomar cualquier decisión comercial. Le animamos a buscar asesoramiento independiente si es necesario.

Acerca de ACNUR

ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, lidera la acción internacional para proteger a las personas obligadas a huir a causa de conflictos y persecuciones. La organización proporciona asistencia vital, como refugio, alimentos y agua, ayuda a salvaguardar los derechos humanos fundamentales y desarrolla soluciones que garantizan que las personas tengan un lugar seguro al que llamar hogar, donde puedan construir un futuro mejor. ACNUR también trabaja para garantizar que los apátridas obtengan la nacionalidad.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2396068/Photo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1745281/4668275/Vantage_Logo.jpg