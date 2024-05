Vantage informuje o znaczącym wpływie darowizny na bieżące wsparcie dla uchodźców udzielonej na rzecz UNHCR w Australii

SYDNEY, 10 maja 2024 r. /PRNewswire/ -- Jeden z największych brokerów oferujący szeroki wachlarz aktywów, spółka Vantage Markets (lub Vantage), ma przyjemność poinformować o trwającym wpływie swojego wsparcia na ochronę i przesiedlanie uchodźców i bezpaństwowców w Australii. Jest to następstwem przekazanej w maju 2023 r. darowizny w wysokości 100 tys. USD na rzecz Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (UNHCR), agencji ONZ ds. uchodźców.

The Australian Government has granted emergency visas to evacuate Afghans no longer safe in their home country, including Fatima, the captain of the Afghan Women’s Football Team. © UNHCR/Heidi Wentworth-Ping

Sytuacja uchodźców w Australii jest skomplikowana, bowiem tysiące osób ubiegają się o azyl i ochronę. Wysiłki UNHCR, wspomagane przez wsparcie Vantage, przyczyniły się do sprostania tym trudnościom i zapewnienia im niezbędnej pomocy poprzez propagowanie lepszej ochrony uchodźców i bezpaństwowców, oferowanie bezpośredniego wsparcia doradczego i ułatwianie trwałych rozwiązań dla kwalifikujących się wnioskodawców.

Tylko w 2023 r. oddziaływanie tej współpracy było ogromne, zmieniając życie około 788 uchodźców, osób wewnętrznie przesiedlonych (IDP) i osób powracających. Spośród nich aż 119 osób zostało z powodzeniem przesiedlonych z Australii do Nowej Zelandii, 39 znalazło nowy dom w Kanadzie, a 19 osób wyjechało do Stanów Zjednoczonych.

„Współpraca z UNHCR odzwierciedla nasze zaangażowanie w tworzenie jeszcze bardziej włączającego i empatycznego świata - powiedział Jack Kelly, dyrektor ds. sprzedaży w Vantage Australia. - Z wdzięcznością obserwujemy, jak nasze wspólne działania umożliwiły UNHCR subtelne poruszanie się po złożoności wsparcia dla uchodźców, zapewniając, że każdy podjęty krok jest jednocześnie posunięciem w kierunku lepszej przyszłości".

Wysiłki te zaowocowały wyraźnymi zmianami w życiu potrzebujących. Na przykład pewna kobieta z Iranu, która doświadczyła przemocy i izolacji społecznej z powodu ciężkiego zespołu stresu pourazowego (PTSD), znalazła wytchnienie dzięki wsparciu UNHCR. Korzystając ze wsparcia finansowego ze strony Vantage, UNHCR dysponował wystarczającymi środkami, aby udzielić jej pomocy w zakresie zdrowia psychicznego i przeprowadzić rozmowy kwalifikacyjne niezbędne do przesiedlenia do Nowej Zelandii. Dziś czeka na wynik swojej aplikacji, mając nadzieję na lepszą przyszłość.

Podobnie zmagający się z przewlekłym zespołem stresu pourazowego i zagrażającą życiu chorobą kurdyjski mężczyzna wykazał się niezwykłą siłą. Dzięki holistycznemu wsparciu UNHCR odzyskał zdrowie psychiczne i był w stanie przejść przez szczegółowe wywiady, aby rozpocząć proces przesiedlenia. Na dzień dzisiejszy jego sytuacja jest stabilna i z ufnością spogląda w przyszłość.

„Zakończenie tych działań miało znaczący wpływ na dobrostan i jakość życia uchodźców i osób ubiegających się o azyl objętych ochroną UNHCR - stwierdzono w raporcie opracowanym przez UNHCR Australia. - Poprzez upodmiotowienie uchodźców i osób ubiegających się o azyl, oferowane działania umożliwiły im odzyskanie kontroli nad własnym życiem. Co ważniejsze, to przedsięwzięcie pozostawiło im otwartą drogę do ewentualnego przesiedlenia, dając nadzieję i możliwość dążenia do lepszych warunków życia".

„Jesteśmy zaszczyceni, że możemy wspierać wysiłki UNHCR - cały zespół podejmuje niezwykle ważną pracę i jesteśmy dumni, że możemy być częścią ich misji - powiedział Kelly. - Mamy nadzieję, że inicjatywa ta zmobilizuje więcej osób i organizacji do wspierania bieżących wysiłków UNHCR i przyłączenia się do kampanii na rzecz tworzenia bardziej inkluzywnego świata, w którym można liczyć na troskę".

Vantage

Vantage (lub Vantage Markets) specjalizuje się w obrocie różnorodnymi aktywami i oferuje klientom dostęp do elastycznej i zaawansowanej usługi handlu kontraktami różnic kursowych (CFD) na rynku Forex, towarów, indeksów, akcji, funduszy ETF i obligacji.

Posiadając ponad 13-letnie doświadczenie rynkowe, Vantage wykracza poza rolę brokera, udostępniając zaufany ekosystem handlowy, wielokrotnie nagradzaną mobilną aplikację handlową oraz przyjazną dla użytkownika platformę handlową, które umożliwiają klientom wykorzystywanie okazji handlowych. Aplikację Vantage można pobrać z App Store lub Google Play.

trade smarter @vantage

https://www.vantagemarkets.com/en-au/

Vantage Global Prime Pty Ltd (ACN 157 768 566) („Vantage"), z siedzibą pod adresem 12/15 Castlereagh Street, Sydney, NSW, Australia, 2000, jest podmiotem autoryzowanym i regulowanym przez Australijską Komisję Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC) nr AFSL. 428901.

Handel instrumentami pochodnymi wiąże się ze znacznym ryzykiem. Nie jest on odpowiedni dla wszystkich inwestorów, a w przypadku klientów profesjonalnych istnieje możliwość znacznie większej straty niż początkowa inwestycja. Nabywając instrumenty pochodne Vantage nie uzyskuje się żadnych uprawnień, praw ani zobowiązań do bazowych aktywów finansowych. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników, a przepisy podatkowe mogą ulec zmianie. Informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej mają charakter ogólny i nie uwzględniają osobistych celów, sytuacji finansowej ani potrzeb użytkownika. W związku z powyższym przed podjęciem działań w oparciu o poradę należy rozważyć, czy jest ona dostosowana do indywidualnych celów, sytuacji finansowej i potrzeb. W razie potrzeby firma zachęca do zasięgnięcia niezależnej porady.

Potencjalni klienci powinni rozważyć, czy należą do rynku docelowego firmy Vantage, zapoznawszy się z dokumentem „Określenie rynku docelowego" (Target Market Determination - TMD), czytając „Oświadczenie o ujawnieniu produktu" (Product Disclosure Statement - PDS) oraz inne dokumenty prawne, aby upewnić się jeszcze przed podjęciem jakichkolwiek decyzji handlowych, że w pełni rozumieją podejmowane ryzyko. W razie potrzeby firma zachęca do zasięgnięcia niezależnej porady.

UNHCR

UNHCR, Agencja ONZ ds. Uchodźców, prowadzi międzynarodowe działania mające na celu ochronę osób zmuszonych do ucieczki z powodu konfliktów i prześladowań. Organizacja zapewnia pomoc ratującą życie, w tym schronienie, żywność i wodę, pomaga chronić podstawowe prawa człowieka i opracowuje rozwiązania, które zapewniają ludziom bezpieczne miejsce, które będą mogli nazwać domem i budować lepszą przyszłość. UNHCR działa również na rzecz zapewnienia obywatelstwa osobom bezpaństwowym.

Zdjęcia - https://mma.prnewswire.com/media/2396068/Photo.jpg