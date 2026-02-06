-Abu Dhabi lanza el programa de exención de aranceles aduaneros para el arte para atraer y apoyar a coleccionistas globales

El programa garantiza la debida diligencia, la documentación de la procedencia, la transparencia en la propiedad y el cumplimiento de las normas legales y de cumplimiento.

ABU DHABI, EAU, 6 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- El Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dabi (DCT Abu Dhabi) ha anunciado el lanzamiento de un programa pionero de exención de aranceles aduaneros para obras de arte que posicionará al emirato como uno de los destinos más confiables y vanguardistas del mundo para la colocación, conservación y exhibición a largo plazo de obras de arte de gran valor. La iniciativa se establece como un marco que prioriza la gobernanza, la claridad jurídica y la supervisión institucional como base para la participación.

© Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi

Desarrollado como parte de la estrategia cultural más amplia de Abu Dhabi, el programa ofrece un marco único para coleccionistas con un alto patrimonio y oficinas familiares que buscan un entorno seguro y gestionado por expertos para la preservación de obras de arte significativas valoradas a partir de 10 millones de AED (2,72 millones de dólares estadounidenses). Además, garantiza la debida diligencia, la documentación de la procedencia, la transparencia en la propiedad y el cumplimiento de las normas legales y de cumplimiento aplicables.

El programa de exención de aranceles aduaneros para obras de arte es válido para obras de arte importadas a Abu Dhabi por un período mínimo de tres años, lo que ofrece a los coleccionistas una mayor flexibilidad gracias a un plazo de exportación de seis meses. En su lanzamiento, el programa se centra en la seguridad regulatoria y la supervisión estructurada, y los servicios operativos adicionales se desarrollarán gradualmente en los próximos meses. Los participantes también se beneficiarán de oportunidades para que sus obras de arte sean consideradas para estudios académicos, investigaciones y participación pública.

Un comité especializado, compuesto por expertos globales, evaluará las propuestas recibidas para garantizar su conformidad con los estándares del programa y el compromiso de DCT Abu Dhabi con la salvaguardia de los bienes culturales de excepcional importancia. Este proceso de revisión forma parte de un enfoque de gobernanza más amplio, diseñado para reforzar la transparencia, la trazabilidad y la participación responsable. Un portal digital específico permitirá a los coleccionistas y las oficinas familiares presentar manifestaciones de interés, acceder a los detalles del programa y contactar directamente con expertos asesores.

A través del programa, DCT Abu Dhabi consolida la posición del emirato como capital cultural global que ofrece no solo museos e instituciones de primer nivel, sino también los marcos de gobernanza necesarios para proteger y valorizar importantes colecciones privadas. El enfoque del Departamento se distingue por su liderazgo en la regulación, garantizando que el desarrollo cultural a largo plazo se base en políticas sólidas.

La iniciativa se enmarca en una estrategia a largo plazo para impulsar sus industrias culturales y creativas, profundizar las alianzas internacionales y promover la inversión cultural responsable y con visión de futuro. El éxito se medirá mediante la integridad regulatoria, la supervisión eficaz y el cumplimiento de las mejores prácticas internacionales. Al ofrecer un entorno regulatorio estable y transparente, Abu Dhabi busca apoyar a los coleccionistas en la preservación de sus legados, contribuyendo al mismo tiempo a la comprensión cultural global.

Las solicitudes para el programa se abrirán a través del portal digital oficial, lo que permitirá a coleccionistas y oficinas familiares de todo el mundo contactar con el equipo del programa e iniciar el proceso de evaluación de elegibilidad. Se proporcionará más información a los interesados que la soliciten.