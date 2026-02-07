アブダビ、世界中のコレクターの誘致と支援に向け美術品関税免除プログラムを開始

本プログラムは、デューデリジェンス、出所の文書化、所有権の透明性、法律およびコンプライアンス基準との整合性を保証するものです。

アブダビ（UAE）, 2026年2月7日 /PRNewswire/ -- Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) は、先駆的な美術品関税免除プログラムの開始を発表しました。本プログラムは、同首長国を高額美術品の長期保管、保存、展示において世界で最も信頼できる先進的なデスティネーションの1つとして位置づけるものです。本イニシアチブは、ガバナンス、法的明確性、組織的な監視を参加の基盤として優先する枠組みとして確立されています。

アブダビの広範なカルチャー戦略の一環として開発されたこのプログラムは、1,000万ディルハム（272万米ドル）以上の価値のある重要な美術品の保存のために、安全かつ専門家が管理する環境を求める富裕層のコレクターやファミリーオフィスに独自の枠組みを提供します。また、デューデリジェンス、出所の文書、所有者の透明性、適用される法的基準やコンプライアンス基準との整合性も確保されています。

© Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi

美術品関税免除プログラムは、アブダビに持ち込まれる美術品に対して最低3年間適用され、コレクターは6ヶ月間の輸出枠を通じて柔軟性を高めることができます。立ち上げ当初は、規制の確実な適用と体系的な監督に重点を置き、今後数カ月で段階的に運用サービスを追加していく予定です。参加者はまた、学術的な研究、リサーチ、キュレーションされたパブリック・エンゲージメントの目的のために美術品を使用する機会も得ることができます。

世界的な専門家で構成される専門委員会が、プログラムの基準や、特別に重要な文化財を保護するというDCT Abu Dhabiのコミットメントとの整合性を確認すべく、寄せられた応募作品を評価します。この審査プロセスは、透明性、トレーサビリティ、責任ある参加を強化するために設計された、より広範なガバナンス・アプローチの一部を形成するものです。専用のデジタル・ポータルサイトでは、コレクターやファミリー・オフィスが関心表明書（EOI）を提出したり、プログラムの詳細にアクセスしたり、アドバイザリーの専門家と直接やり取りすることができます。

DCT Abu Dhabiは、本プログラムを通じて、世界トップクラスの美術館や施設だけでなく、個人による重要なコレクションを保護し、向上させるために必要なガバナンスの枠組みも提供することで、世界的な文化首都としての首長国の地位を高めます。DCT Abu Dhabiのアプローチは、長期的な文化発展が強固な政策基盤によって支えられるよう、規制によって主導することで差別化を図るものです。

本イニシアチブは、文化・クリエイティブ産業を成長させ、国際的なパートナーシップを深め、責任ある未来志向の文化投資を促進するという長期戦略に沿ったものです。規制の完全性、効果的な監督、国際的なベストプラクティスの順守によってどれくらい成功したかが評価されます。アブダビは、安定的で透明性の高い規制環境を提供することで、コレクターが遺産を保存するのを支援すると同時に、世界的な文化理解に貢献することを目指しています。

本プログラムの申し込みは公式デジタルポータルを通じて開始され、世界中のコレクターやファミリーオフィスがプログラムチームと連携し、資格審査プロセスを開始できるようになります。詳細については、関係者の要望に応じて提供されることになります。

写真：https://mma.prnewswire.com/media/2888734/DCT_Abu_Dhabi.jpg

SOURCE Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi