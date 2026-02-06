Abou Dhabi lance un programme d'exonération des droits de douane sur les œuvres d'art afin d'attirer et de soutenir les collectionneurs du monde entier

Le programme assure le respect des procédures, une traçabilité documentée, la transparence de la propriété et l'alignement sur les normes juridiques et de conformité.

ABOU DHABI, EAU, 6 février 2026 /PRNewswire/ -- Le ministère de la Culture et du tourisme d'Abou Dhabi (DCT Abu Dhabi) a annoncé le lancement d'un programme pionnier d'exonération des droits de douane sur les œuvres d'art qui positionnera l'émirat comme l'une des destinations les plus fiables et les plus avant-gardistes au monde pour le dépôt à long terme, la conservation et l'exposition d'œuvres d'art de grande valeur. L'initiative apparaît comme un cadre donnant la priorité à la gouvernance, à la clarté juridique et à la surveillance institutionnelle en tant que fondement de la participation.

© Ministère de la culture et du tourisme d'Abou Dhabi

Développé dans le cadre de la stratégie culturelle élargie d'Abou Dhabi, le programme offre un cadre unique aux collectionneurs fortunés et aux family offices à la recherche d'un environnement sûr et géré par des experts pour la préservation d'œuvres d'art importantes d'une valeur de 10 millions d'AED (2,72 millions de dollars américains). En outre, il garantit le respect des procédures, une traçabilité documentée, la transparence de la propriété et l'alignement sur les normes juridiques et de conformité applicables.

Le programme d'exonération des droits de douane sur les œuvres d'art s'applique aux œuvres d'art introduites à Abou Dhabi pour une durée minimale de trois ans, ce qui offre une plus grande souplesse aux collectionneurs grâce à une fenêtre d'exportation de six mois. Au départ, le programme se concentrera sur la certitude réglementaire et la surveillance structurée, et des services opérationnels supplémentaires seront mis en place progressivement au cours des prochains mois. Les participants auront également la possibilité de voir leurs œuvres prises en compte dans le cadre d'études universitaires, de recherches et d'activités publiques encadrées par des conservateurs.

Un comité spécialisé, composé d'experts internationaux, évaluera les candidatures reçues afin de s'assurer qu'elles sont conformes aux normes du programme et à l'engagement du DCT Abu Dhabi de sauvegarder les biens culturels d'une importance exceptionnelle. Ce processus d'examen s'inscrit dans une approche de gouvernance plus large visant à renforcer la transparence, la traçabilité et la participation responsable. Un portail numérique dédié permettra aux collectionneurs et aux family offices de soumettre des manifestations d'intérêt, d'accéder aux détails du programme et de dialoguer directement avec des experts en conseil.

Grâce à ce programme, le DCT Abu Dhabi renforce la position de l'émirat en tant que capitale culturelle mondiale dotée non seulement de musées et d'institutions de classe mondiale, mais aussi des cadres de gouvernance nécessaires pour protéger et mettre en valeur d'importantes collections privées. L'approche du ministère se différencie par son rôle de chef de file en matière de réglementation, en veillant à ce que le développement culturel à long terme s'appuie sur des fondements politiques solides.

Cette initiative s'inscrit dans une stratégie à long terme visant à développer les industries culturelles et créatives, à approfondir les partenariats internationaux et à promouvoir des investissements culturels responsables et tournés vers l'avenir. Le succès sera évalué au regard de l'intégrité réglementaire, de l'efficacité de la surveillance et du respect des meilleures pratiques internationales. En offrant un environnement réglementaire stable et transparent, Abou Dhabi vise à aider les collectionneurs à préserver leur patrimoine tout en contribuant à la compréhension culturelle mondiale.

Les candidatures au programme seront ouvertes via le portail numérique officiel, ce qui permettra aux collecteurs et aux family offices du monde entier d'entrer en contact avec l'équipe du programme et d'entamer le processus d'évaluation de l'éligibilité. De plus amples détails seront mis à la disposition des parties intéressées sur demande.

