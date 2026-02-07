阿布扎比推出藝術品關稅豁免計劃 吸引並支援全球收藏家

該計劃確保進行適當的盡職審查、文件來源證明、所有權透明化，並符合法律與合規標準。

阿聯酋阿布扎比2026年2月7日 /美通社/ -- 阿布扎比文化與旅遊部 (Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi, DCT Abu Dhabi) 宣佈推出一項具開創性的藝術品關稅豁免計劃，旨在將阿聯酋定位為全球最值得信賴、最具前瞻性的高價值藝術品長期存放、保存及展覽目的地之一。 該項舉措被建立為一個以良好管治、法律明確性及機構監督為核心的制度框架，作為參與計劃的基礎。

作為阿布扎比更廣泛文化策略的一部分，該計劃為高淨值收藏家及家族辦公室提供一個獨特的制度框架，讓其在安全且具專業管治的環境中保存具重要價值的藝術品，適用於估值由 1,000 萬阿聯酋迪拉姆（約 272 萬美元）起的作品。 該計劃確保進行適當的盡職審查、文件來源證明、所有權透明化，並符合適用的法律及合規標準。

藝術品關稅豁免計劃適用於進入阿布扎比並停留至少三年的藝術品，並透過提供六個月的出口期限，為收藏家帶來更高的靈活性。 計劃啟動初期將專注於法例確定性與結構化監管，而其他營運支援服務將於未來數個月分階段逐步推出。 參與者還將獲得讓藝術品參與學術研究、專題考察及策展式公眾互動的機會。

由全球專家組成的專責委員會將評估所有提交申請，確保其符合計劃標準，以及阿布扎比文化與旅遊局 (DCT Abu Dhabi) 對保護具卓越文化價值資產的承諾。 該審查程序屬於更廣泛管治方針的一部分，旨在加強透明度、可追溯性及負責任的參與機制。 一個專屬的數碼平台將讓收藏家及家族辦公室提交意向申請、查閱計劃詳情，並直接與顧問專家互動交流。

透過該計劃，阿布扎比文化與旅遊局 (DCT Abu Dhabi) 進一步鞏固阿布扎比作為全球文化樞紐的地位，不僅擁有世界級的博物館及文化機構，亦具備完善的管治框架，以保護並提升重要的私人藝術收藏。 該部門的方針以監管為先，形成鮮明定位，確保長遠文化發展能建立於穩健的政策基礎之上。

此項舉措與一項長期策略保持一致，旨在推動文化及創意行業的持續增長、加深國際夥伴關係，並促進負責任且具前瞻性的文化投資。 計劃的成效將以監管完整性、有效監督，以及是否符合國際最佳實務作為衡量標準。 透過提供穩定且透明的監管環境，阿布扎比旨在支援收藏家保存其文化傳承，同時為促進全球文化理解作出貢獻。

計劃申請將透過官方數碼平台開放，讓全球各地的收藏家及家族辦公室與計劃團隊建立聯繫，並展開資格評估流程。 更多詳細資訊將根據個別需求另行提供。

