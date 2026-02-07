아부다비, 글로벌 수집가 유치 및 지원 위한 미술품 관세 면제 프로그램 출범

엄격한 실사, 문서화된 소장 이력, 소유권 투명성 및 법적 기준 및 주순 기준 보장

아부다비, 아랍에미리트, 2026년 2월 7일 /PRNewswire/ -- 아부다비 문화관광청(Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi, 이하 DCT 아부다비)이 고가 미술품의 장기 보관, 보존 및 전시를 위한 세계에서 가장 신뢰받는 미래 지향적 목적지로서 아부다비의 위상을 강화하기 위해, 선도적인 미술품 관세 면제 프로그램을 출범한다고 발표했다. 이 이니셔티브는 거버넌스, 법적 명확성, 제도적 감독을 참여의 핵심 기반으로 삼는 프레임워크로 마련됐다.

아부다비의 광범위한 문화 전략의 일환으로 개발된 이 프로그램은 최소 1000만 디르함(미화 272만 달러) 상당의 중요 미술품을 보유한 고액 순자산 보유 수집가 및 패밀리 오피스를 대상으로, 안전하고 전문적인 거버넌스 환경에서 작품을 보존할 수 있는 독자적인 프레임워크를 제공한다. 또한 엄격한 실사, 문서화된 소장 이력, 소유권의 투명성, 적용 가능한 법적 기준 및 준시 기준과의 정합성을 보장한다.

미술품 관세 면제 프로그램은 최소 3년간 아부다비로 반입되는 미술품을 대상으로 적용되며, 수집가에게 6개월의 반출 유예 기간을 제공해 유연성을 높였다. 출범 초기에는 규제 확실성과 체계적인 감독에 중점을 두며, 추가적인 운영 서비스는 향후 몇 달 이내에 단계적으로 확대될 예정이다. 참여자는 학술 연구, 조사, 큐레이션된 공공 참여 프로그램을 위한 작품 검토 기회도 제공받게 된다.

글로벌 전문가들로 구성된 전문 위원회는 접수된 미술품이 프로그램 기준과 탁월한 문화 자산 보호에 대한 DCT 아부다비의 의지에 부합하는지 평가한다. 이러한 심사 절차는 투명성, 추적 가능성, 책임 있는 참여를 강화하기 위한 포괄적 거버넌스 접근의 일환이다. 전용 디지털 포털을 통해 수집가와 패밀리 오피스는 관심 표명서를 제출하고, 프로그램 세부 정보를 확인하며, 자문 전문가와 직접 소통할 수 있다.

DCT 아부다비는 이번 프로그램을 통해 세계적 수준의 박물관과 문화 기관뿐만 아니라, 중요한 개인 소장품을 보호하고 그 가치를 제고하는 데 필수적인 거버넌스 프레임워크를 갖춘 글로벌 문화 수도로서 아부다비의 입지를 강화한다. DCT 아부다비는 규제를 선도적으로 도입해 장기적인 문화 발전을 견고한 정책적 토대 위에서 지원한다는 점에서 차별화를 꾀하고 있다.

이 이니셔티브는 문화 및 크리에이티브 산업 성장을 촉진하고, 국제 파트너십을 심화하며, 책임감 있고 미래 지향적인 문화 투자를 장려하기 위한 장기 전략과 일치한다. 성과는 규제 무결성, 효과적인 감독, 국제 모범 사례 준수로 측정될 예정이다. 아부다비는 안정적이고 투명한 규제 환경을 제공함으로써 수집가들이 자신의 문화적 유산을 보존하는 동시에 글로벌 문화 이해 증진에 기여할 수 있도록 지원할 계획이다.

프로그램 신청은 공식 디지털 포털을 통해 접수되며, 전 세계 수집가와 패밀리 오피스는 프로그램 팀과 연결되어 자격 심사 절차를 시작할 수 있다. 추가 정보는 요청 시 제공된다.

