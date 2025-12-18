أصول بقيمة 9 تريليونات دولار أميركي تنضم إلى أبوظبي العالمي (ADGM) بينما يعيد أسبوع أبوظبي المالي رسم خريطة تدفقات رأس المال العالمية

• أبوظبي العالمي (ADGM) يستقطب 9 تريليونات دولار أميركي من الأصول تحت الإدارة، خلال الدورة الرابعة من أسبوع أبوظبي المالي، إيذاناً ببدء عقده القادم من النمو.

• في خطوة تاريخية، "بينانس" (Binance) تحصل على أول ترخيص عالمي من نوعه، ضمن الإطار التنظيمي لأبوظبي العالمي (ADGM)، ما يرسّخ معياراً جديداً للإشراف على الأصول الرقمية ونظامها البيئي العالمي.

• شركات عالمية رائدة في مجالات الخدمات المصرفية وإدارة الأصول والبنية التحتية، من بينها "كانتور فيتزجيرالد" (Cantor Fitzgerald)، و"بي بي في إيه" (BBVA)، والبنك العربي سويسرا - الخليج، و"بليناري إم إي إنفراستركتشر بارتنرز المحدودة" (Plenary ME Infrastructure Partners Ltd)، وبنك التنمية الأوراسي، تكشف خططها للانضمام إلى المركز المالي.

يدخل أبوظبي العالمي (ADGM)، المركز المالي الدولي لأبوظبي، عقده الثاني بزخم كبير، معلناً عن انضمام 11 شركة مالية عالمية كبرى جديدة، تمثّل أصولاً تحت الإدارة تتجاوز قيمتها 9 تريليونات دولار أميركي. ويُعدّ هذا الارتفاع اللافت، من 635 مليار دولار أميركي في العام الماضي و450 مليار دولار أميركي في عام 2023، أحد أكبر التوسعات التي يشهدها أي مركز مالي دولي على مستوى العالم، خلال هذا العام، كما يعزّز مكانة أبوظبي العالمي (ADGM) بوصفه الأسرع نمواً في المنطقة، وإحدى أكثر الوجهات ديناميكية في مجال إدارة الأصول، عالمياً.

وتعكس الإعلانات، التي صدرت جميعها قُبيل وخلال الدورة الرابعة والأكبر من أسبوع أبوظبي المالي، تنامي تأثير أبوظبي باعتبارها "عاصمة رأس المال"، وتُرسّخ مكانة أسبوع أبوظبي المالي كمنصة عالمية تسلّط الضوء على دور أبوظبي كمركز مالي عالمي، حيث تُدار تدفقات رأس المال بدعم من مؤسسات رائدة، وبيئة تنظيمية عالمية المستوى في أبوظبي العالمي (ADGM).

ومع الارتفاع الكبير في إجمالي الأصول تحت الإدارة، المُمثَّلة في أبوظبي العالمي (ADGM)، يواصل المركز ترسيخ مكانته باعتباره أسرع مركز مالي دولي نمواً في المنطقة، وواحداً من أكثرها ديناميكية على مستوى العالم. ويعكس هذا الزخم تحولاً نوعياً لا يقتصر على نمو تدريجي، بل يشكّل نقلة مفصلية في دور أبوظبي ضمن النظام المالي العالمي.

وخلال الأسبوع، كشفت شركات مالية عالمية، تشمل "كانتور فيتزجيرالد" (Cantor Fitzgerald ) ، و"بي بي في إيه" (BBVA )، والبنك العربي سويسرا – الخليج، و"بليناري إم إي إنفراستركتشر بارتنرز المحدودة" ( Plenary ME Infrastructure Partners Ltd)، إلى جانب بنك التنمية الأوراسي، و"إيه أر إم" (ERM) و"دي إل إي بايبير" (DLA Piper)، عن خطط لتأسيس حضور لها في أبوظبي العالمي (ADGM)، إذ ستغطي مجالات إدارة الأصول، والخدمات المصرفية، واستثمارات البنية التحتية، والاستشارات المتعلقة بالاستدامة، والخدمات القانونية العالمية، لتضاف إلى شركات أخرى متميزة، أعلنت خلال الربع الرابع من العام، خططها للانضمام، تشمل مجموعة "يو بي إس" (UBS Group)، و"كي كي آر" (KKR)، و"جوليوس باير" (Julius Baer)، و"هاربورفيست" (HarbourVest)، و"ماديسون ريالتي كابيتال" (Madison Realty Capital)، و"بارتنرز جروب" (Partners Group)، و"دي دبليو إس" (DWS)، و"مونرو كابيتال" (Monroe Capital)، ما يُؤكد عمق واستدامة مسار نمو أبوظبي العالمي (ADGM).

وتشكل هذه الالتزامات بداية قوية للعقد القادم من النمو لأبوظبي العالمي (ADGM)، وتضع المركز ضمن أفضل خمسة مراكز مالية دولية على مستوى العالم. وبالاستناد إلى أسس قوية، سيواصل أبوظبي العالمي (ADGM) تحديد المعايير الدولية في مجالات النمو ذات الأولوية، ليس في إدارة الأصول فحسب، بل أيضاً في كامل طيف الخدمات المالية، بما في ذلك الأصول الرقمية، والتمويل المستدام والأخضر، والخدمات المتقدمة لإدارة الثروات العائلية، مدعوماً بإطار تنظيمي متطوّر ومتوازن، يتماشى مع أعلى المعايير العالمية.

وفي ظلّ قيادة الرؤية المستقبلية لأبوظبي، تتيح هذه المرحلة الجديدة من النمو لأبوظبي العالمي (ADGM)، أن يتجاوز دورُه الاستجابةَ للتحولات المالية العالمية، ليسهم بشكل فاعل في إعادة تشكيل مفهوم المركز المالي الدولي باعتباره بوابة عالمية لرأس المال، ومنصة للابتكار، ووجهة لجذب المواهب المالية من الجيل التالي.

وتعليقاً على الزخم المتواصل الذي تشهده أبوظبي وأبوظبي العالمي (ADGM)، قال سعادة أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي (ADGM): "تعكس الالتزامات المهمة التي أُعلن عنها خلال أسبوع أبوظبي المالي، تنامي دور أبوظبي كمركز لتدفقات رؤوس الأموال العالمية، والثقة التي توليها الشركات الدولية لرؤيتنا طويلة الأمد. فعلى مدار السنوات العشر الماضية، أرست أبوظبي منظومة مالية مرنة وموثوقة ومتطوّرة، قائمة على أسس تنظيمية متينة. ولا يُعدّ انضمام شركات عالمية تدير أصولاً تزيد قيمتها عن 9 تريليونات دولار أميركي إنجازاً بحدّ ذاته، بل إشارة واضحة على الثقة بالمركز المالي الدولي لأبوظبي، وقدرته على دعم أنشطة مالية متطورة. ومع دخول أبوظبي العالمي (ADGM) عقده القادم، يتمحور تركيزنا على تعميق قدرات السوق، وتوسيع الهيكل المالي، وتعزيز دور أبوظبي كمركز عالمي مترابط، حيث يُخصص رأس المال بشكل هادف، وتُبنى قيمة طويلة الأجل".

وفي تطور تاريخي على صعيد تنظيم الأصول الرقمية عالمياً، شهدت الدورة الرابعة من أسبوع أبوظبي المالي الإعلان عن حصول "بينانس" (Binance) على أول ترخيص عالمي رسمي من سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM)، لتصبح بذلك أول منصة تداول عملات مشفرة تحصل على هذا الترخيص، ما يسمح لها بالعمل ضمن إطار تنظيمي شامل من أبوظبي. ويُعدّ هذا الإنجاز العالمي خطوة مهمة أخرى في جهود أبوظبي العالمي (ADGM) لتأسيس أكثر منظومة للأصول الرقمية تقدماً وامتثالاً على مستوى العالم.

وعلّق ريتشارد تينغ، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة "بينانس" (Binance)، قائلاً: "خلال أسبوع أبوظبي المالي، أصبحت "بينانس" أول منصة للعملات المشفرة على مستوى العالم، تحصل على ترخيص عالمي شامل ضمن إطار عمل أبوظبي العالمي (ADGM)، مسجّلة بذلك إنجازاً غير مسبوق في قطاع الأصول الرقمية. ويعكس هذا الإنجاز فلسفتنا القائمة على الامتثال في المقام الأول، وتركيزنا المستمر على الشفافية والأمان وحماية المستخدمين. وتعزز شراكتنا مع أبوظبي العالمي (ADGM) وحضورنا في أسبوع أبوظبي المالي، إيماننا الراسخ بالنمو الطويل الأمد لمنظومة العملات الرقمية. ونؤكّد التزامنا العميق تجاه المنطقة، وسنواصل العمل عن كثب مع الجهات التنظيمية، بما في ذلك سلطة تنظيم الخدمات المالية، لدعم الابتكار المسؤول وتعزيز النمو المستدام للقطاع".

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت شركات أخرى في قطاعي التكنولوجيا المالية والأصول الرقمية، بما في ذلك شركة "آي كابيتال" (iCapital) عن افتتاح أول مقرّ لها في منطقة الشرق الأوسط في أبوظبي، في حين تعمل شركات مثل "هاشد جلوبال مانجمنت" (Hashed Global Management Ltd)، و"سيركل إنترنت إم إي إيه المحدودة" (Circle Internet MEA Ltd) ، و"جالاكسي ديجيتال" (Galaxy Digital)، و"أنيموكا لإدارة الأصول" (Animoca Asset Management ) على تعزيز حجم أنشطتها انطلاقاً من أبوظبي العالمي (ADGM).

و تزداد منظومة أبوظبي العالمي (ADGM) تطوّراً وعمقاً، مع رسوخ أنشطة متقدمة وعالية القيمة. وتجسّد ذلك في إعلان شركة "آر آي كيو" (RIQ) التابعة للشركة العالمية القابضة (IHC)، عن خططها لعقد شراكة مع "سويس آر إي" (Swiss Re)، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال التأمين وإعادة التأمين، لتطوير حلول إعادة التأمين المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وإدارة المخاطر والبيانات، انطلاقاً من مقرّها في أبوظبي العالمي (ADGM). وتعتزم الشركتان تعزيز مكانة أبوظبي، كمركز عالمي لإعادة التأمين والابتكار المالي من الجيل التالي.

وفي سياق متصل، أعلن بنك "جيه بي مورغان" (JPMorgan ) عن توسيع خدماته في مجال المدفوعات وإدارة الخزانة، انطلاقاً من أبوظبي العالمي (ADGM)، ما سيُمكن البنك من تقديم مجموعة واسعة من الحلول، بما في ذلك إدارة السيولة وقدرات المدفوعات متعددة العملات لعملائه في المنطقة. وتعكس هذه التوسّعات تصاعد مكانة أبوظبي باعتبارها مركزاً رئيسياً للعمليات المصرفية المتقدمة وإدارة السيولة.

وإلى جانب هذه المؤسسات العالمية، تعمل منصات محلية على تعزيز البنية التحتية للسوق في أبوظبي، وترسيخ دورها كمركز عالمي لتكوين رؤوس الأموال. وبلغ عدد مذكرات التفاهم التي تم توقيعها ما مجموعه 82 مذكرة، وقد وُقِّعت بين كل من "فينستريت" (Finstreet) ومؤسسة "إيه دي آي دي إل تي" (ADI DLT Foundation) وشركات عملاقة مثل "بلاك روك" (BlackRock) و"فرانكلين تمبلتون" (Franklin Templeton). وتبرز بين هذه الشراكات، شراكة "مجرّة – هالو" (Majarra–Halo)، لتركيزها على بناء قدرات الجيل القادم من المنتجات المهيكلة من داخل المركز. وتُظهر هذه المبادرات مجتمعة، كيف تقوم أبوظبي بتصميم شبكة رأس المال فيها بشكل مدروس، من خلال مواءمة التكنولوجيا واللوائح التنظيمية وهيكلية السوق، لتشكيل الفصل القادم من الابتكار المالي.

وجاءت جميع هذه الإعلانات خلال الدورة الرابعة من أسبوع أبوظبي المالي، التي أقيمت تحت شعار "آفاق منظومة رأس المال"، وجمعت قادة عالميين، وكبار المسؤولين التنفيذيين، من مختلف قطاعات الخدمات المالية والمنظومة المالية الأوسع. وتعكس هذه الإعلانات المكانة المتصاعدة لأبوظبي كقوة مالية عالمية، ودور أبوظبي العالمي (ADGM) في بناء "عاصمة رأس المال" بشكل أكثر ترابطاً وتنافسية وتنوعاً خلال العقد المقبل.

