Se comprometen 9 billones de dólares en activos para ADGM

ABU DHABI, EAU, 18 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- ADGM, el centro financiero internacional de Abu Dhabi, inicia su segunda década con un impulso renovado tras anunciar la incorporación de 11 nuevas e importantes instituciones financieras globales que representan más de 9 billones de dólares en activos bajo gestión. Este notable aumento, de 635.000 millones de dólares el año pasado a 450.000 millones de dólares en 2023, marca una de las expansiones más significativas de cualquier centro financiero internacional a nivel mundial este año y consolida la posición de ADGM como la jurisdicción de más rápido crecimiento de la región y una de las más dinámicas del mundo en gestión de activos.

Los anuncios, realizados en vísperas y durante la cuarta y mayor edición de la Semana Financiera de Abu Dhabi (ADFW), destacan la creciente influencia de la ciudad como la "Capital del Capital" y posicionan a la ADFW como una plataforma global que subraya el papel de Abu Dabi como centro financiero global, donde los flujos de capital se ven impulsados por instituciones líderes y un ecosistema regulatorio de primer nivel en ADGM.

Con el aumento significativo del total de activos bajo gestión representados en ADGM, el centro se consolida como el centro financiero internacional de más rápido crecimiento en la región y uno de los más dinámicos a nivel mundial. Este impulso no indica un crecimiento gradual, sino un cambio radical en el papel de Abu Dhabi dentro del sistema financiero global.

Durante la ADFW y en el período previo al evento, Cantor Fitzgerald, BBVA, Arab Bank Switzerland Gulf Ltd, Plenary ME Infrastructure Partners Ltd., UBS Group, KKR, Julius Baer, HarbourVest, Madison Realty Capital, Partners Group, DWS y Monroe Capital, junto con Eurasian Development Bank, ERM y DLA Piper, anunciaron su presencia en ADGM.

Estos compromisos marcan un sólido inicio para la próxima década de crecimiento de ADGM, situándolo entre los cinco principales centros financieros internacionales del mundo. Con una sólida base, ADGM seguirá marcando la pauta internacional en áreas prioritarias de crecimiento, no solo en la gestión de activos, sino también en toda la gama de servicios financieros, que abarca activos digitales, finanzas sostenibles y verdes, y servicios avanzados de family office y gestión patrimonial privada, todo ello respaldado por un marco regulatorio progresivo y proporcionado, alineado con los más altos estándares globales.

S.E. Ahmed Jasim Al Zaabi, presidente de ADGM, dijo: "Los compromisos anunciados durante la ADFW subrayan la creciente influencia de Abu Dhabi en el centro de los flujos globales de capital y la confianza a largo plazo que las instituciones internacionales depositan en la claridad y la escala de nuestra visión. Durante la última década, Abu Dhabi ha establecido un ecosistema financiero resiliente, confiable y progresista, basado en sólidas bases regulatorias. La incorporación de firmas globales que gestionan más de 9 billones de dólares en activos no es un hito aislado, sino una clara señal de confianza en la IFC de Abu Dhabi, de clase mundial, y en su capacidad para respaldar una actividad financiera cada vez más sofisticada. Con el inicio de la próxima década de ADGM, nos centramos en profundizar la capacidad de mercado, expandir la arquitectura financiera y reforzar el papel de Abu Dhabi como un centro globalmente conectado donde el capital se asigna con propósito y se crea valor a largo plazo."

En un hito histórico en el ámbito regulatorio global de activos digitales, la cuarta edición de ADFW marcó el anuncio de que Binance se convirtió en la primera plataforma de intercambio de criptomonedas en obtener una licencia global formal de la Autoridad Reguladora de Servicios Financieros (FSRA) de ADGM para operar bajo un marco regulatorio integral desde Abu Dhabi. Esta primicia mundial representa otro paso importante en los esfuerzos de ADGM por convertirse en el ecosistema de activos digitales más progresista y compatible con la normativa del mundo.

Richard Teng, consejero delegado conjunto de Binance comentó: "Durante la ADFW, Binance se convirtió en la primera plataforma global de intercambio de criptomonedas en obtener una licencia global integral bajo el marco de ADGM, lo que marca una primicia mundial para la industria de activos digitales. Este hito refleja nuestra filosofía de priorizar el cumplimiento normativo y nuestro enfoque continuo en la transparencia, la seguridad y la protección del usuario. Nuestra colaboración con ADGM y nuestra presencia en la ADFW refuerzan nuestra firme convicción en el crecimiento a largo plazo del ecosistema de criptomonedas. Mantenemos nuestro profundo compromiso con la región y seguiremos trabajando estrechamente con los reguladores, incluida la FSRA, para apoyar la innovación responsable y fomentar el crecimiento sostenible de la industria".

Además, otras entidades de los sectores de tecnología financiera y activos digitales, como iCapital, anunciaron la apertura de su primera oficina en Oriente Medio en Abu Dhabi, mientras que firmas como Hashed Global Management Ltd., Circle Internet MEA Ltd., Galaxy Digital y Animoca Asset Management están consolidando una mayor actividad desde ADGM.

Otro anuncio de RIQ, propiedad de IHC, indica que planea asociarse con Swiss Re, uno de los principales proveedores de reaseguros y seguros del mundo, para impulsar soluciones de reaseguro basadas en riesgos, datos e inteligencia artificial desde su sede en ADGM.

JPMorgan amplió su negocio de pagos y servicios de tesorería desde ADGM, lo que le permitirá ofrecer una amplia gama de soluciones, incluyendo gestión de liquidez y capacidades de pago multidivisa a clientes de la región. Para más información, visite: www.adfw.com

