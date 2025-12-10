ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي المالي مؤتمر "فينتك أبوظبي" يدشّن مرحلة جديدة للقطاع المالي مدفوعة بالابتكار والتحولات

• اليوم الثالث من أسبوع ابوظبي المالي يسلط الضوء على التكنولوجيا المالية و الشؤون القانونية وحل النزاعات.

• سلسلة من الفعاليات المتخصصة شهدها هذا اليوم شملت منتدى أبوظبي للذكاء الاصطناعي ومنتدى بلوكتشين أبوظبي ومنتدى "ريسك 4.0" للمخاطر والأمن ومنتدى "إيست بوينت" للأصول الرقمية

• دورة هذا العام تشهد فعاليات خاصة شملت اجتماع طاولة مستديرة لقادة الويب 3 من تنظيم التقنيات الناشئة في أبوظبي العالمي (ADGM) و#Hashed، إضافة إلى جلسة حوارات حول العملات المستقرة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 10 ديسمبر / كانون أول 2025 /PRNewswire/ -- استضاف اليوم الثالث من أسبوع أبوظبي المالي 2025، الحدث المالي الرائد الذي ينظمه أبوظبي العالمي (ADGM)، فعاليات مؤتمري فينتك أبوظبي وريزولف وجمعت نخبة من أبرز قيادات القطاع المالي والتكنولوجيا والشؤون القانونية وحل النزاعات.

وتحت شعار الحدث الرسمي "آفاق منظومة رأس المال"، شهد اليوم الثالث مجموعة مميزة من الحوارات والرؤى القيّمة والنقاشات حول الابتكار المسرّع لعملية التحول، إلى جانب تحليلات معمّقة عبر تسليط الضوء على مكانة أبوظبي المتنامية كمركز مالي مستقبلي وقوة مؤثرة في المجال التنظيمي والقانوني، مؤكدين الدور المحوري لأبوظبي العالمي (ADGM) كمنصة بارز لصياغة مستقبل القطاع المالي وأطره التنظيمية، انطلاقاً من قيادة حكيمة، وتعاون بنّاء عابر للحدود، ومنهجيات ابتكار موجهة لتحقيق أثر فعلي.

وافتتح فعاليات هذا اليوم سعادة حمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ورئيس مجلس إدارة أكاديمية في أبوظبي العالمي، قائلاً: "لن يُبنى مستقبل القطاع المالي بالخوارزميات وحدها، بل بالاعتماد على قادة ورواد يملكون رؤية واضحة وإرادة قوية. ومن خلال منصات مثل مؤتمر فينتك أبوظبي، فإننا لا نكتفي برصد التوجهات المستقبلية، بل نشارك في تشكيلها. وتعكس النقاشات اليوم طموح أبوظبي وتطلعاتها لأن تصبح نقطة الانطلاق لمرحلة جديدة من التقدم المالي الشامل والمبتكر والمرن."

مؤتمر فينتك أبوظبي: المرحلة التالية من الابتكار المالي

سلّطت الدورة التاسعة من مؤتمر فينتك أبوظبي، التي أصبحت اليوم أكبر وأهم تجمع للتكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الضوء على التحوّلات الجذرية التي تعيد تشكيل قطاع الخدمات المالية، بدءاً من تقنيات الترميز والذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى الخدمات المصرفية الرقمية والعملات المستقرة.

وشهد المؤتمر سلسلة من الحوارات المؤثرة والجلسات رفيعة المستوى، التي شارك فيها عدد من أبرز قادة القطاع المالي على مستوى العالم. وضمّت قائمة المتحدثين شخصيات بارزة من منظومة التكنولوجيا المالية العالمية، من بينهم براين آرمسترونغ، الرئيس التنفيذي لشركة "كوين بيس" وجيريمي ألاير، الرئيس التنفيذي لشركة "سيركل" وريتشارد تينغ، الرئيس التنفيذي لشركة باينانس، وجينيفر جونسون، الرئيس التنفيذي لشركة "فرانكلين تمبلتون" وأنطوني سوهو، الرئيس التنفيذي لشركة "موني جرام"، وأمبارين موسى، الرئيس التنفيذي لشركة ريفوليوت في منطقة الخليج، وغيرهم.

وتناولت الجلسات مجموعة من الموضوعات المهمة، أبرزها الائتمان الرقمي، والابتكار في المجال التنظيمي، والأصول الرقمية، وتبني المؤسسات للتكنولوجيا المالية، والخدمات المصرفية المبتكرة، مقدّمةً رؤىً مباشرة من الرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا المالية، والمستثمرين، وكبار التنفيذيين في المصارف. وتناولت جلسة خاصة مع ريتشارد تينغ تقلبات أسواق العملات المشفّرة، مع التركيز على السؤال المحوري التالي: "هل يمكن تطوير الأصول المشفرة حتى تصبح بنية تحتية موثوقة"، فيما ناقش الرؤساء التنفيذيون لكل من ريفوليوت وكابيتال دوت كوم وإيريبور جروب ولوكا، تركيز مؤسِسي شركات التكنولوجيا المالية على السرعة والوضوح التنظيمي وبناء الثقة، مع توسع أعمالهم في بيئة تتطلب درجة عالية من المرونة والقدرة على التكيف.

وناقش قادة مصرفيون من "ستيت ستريت" ومصرف الهلال و"بيريوس جروب" التطورات التي تشهدها المؤسسات المالية التقليدية، بدءاً من تبني الذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى إعادة تعريف تجربة العملاء. وقدمت الجلسة نظرة واقعية على جهود التحول الرقمي الحالية في البنية المصرفية التقليدية. وفي موازاة ذلك، استعرض خبراء الاستثمار في المراحل المبكرة لنمو الشركات، من"إف جي لابز" و"ستاندرد تشارترد فنتشرز" استراتيجياتهم في اكتشاف الشركات المليارية المستقبلية مبكراً، من خلال التعرف على الأنماط المتكررة، والانضباط السعري، والعلوم المتقدمة الخاصة برصد الشركات الكبرى الواعدة.

منتدى "ريزولف" ينعقد تحت شعار الشجاعة

بالتوازي انعقدت الدورة الرابعة من منتدى "ريزولف" (Resolve 2025) تحت شعار "الشجاعة" وركزت على المسائل الخاصة بحل النزاعات الدولية وكيفية تطوّر الأنظمة القانونية في ظل التحولات الرقمية والتغيرات السريعة التي تشهدها الأسواق السوقية السريعة. وجمع المنتدى نخبة من خبراء القانون العالميين، والجهات التنظيمية، وقادة الأعمال، وصنّاع السياسات، في يوم حافل بالكلمات الرئيسية والنقاشات حول تنظيم الأصول الرقمية عبر الحدود، والاستراتيجيات القانونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والجوانب القانونية لأسواق رأس المال العالمية.

وقد ألقى معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل في دولة الإمارات، كلمة رئيسية مؤثرة بعنوان "العدالة بشجاعة" شدّد فيها على ريادة أبوظبي في ترسيخ معايير قانونية متقدمة. كما استهلّت ليندا فيتز-آلان، المسجّل والرئيس التنفيذي لمحاكم أبوظبي العالمي، فعاليات المنتدى بكلمة حول كيفية التعامل مع التحولات القانونية بوضوح وعزيمة. وشهد اليوم مشاركات رفيعة المستوى، من بينها: ماثيو لويس، المدير الإداري لشركة Hintsa Performance، ومارك راندولف الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة "نتفلكس"، والبروفسور نانسي غليسون من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.

الفعاليات الموازية: تجمع أصحاب الرؤى والشركات الرائدة والابتكار

بالتوازي مع الفعاليات الرئيسية، استعرض منتدى أبوظبي للذكاء الاصطناعي الأثر الهائل للذكاء الاصطناعي على النظم المالية. وشاركت في جلساته شركات رائدة في قطاعي التكنولوجيا والتمويل، من بينها مبادلة، و"إنسبشين"، و"سكيل إيه آي"، و"تو سيغما"، و"إس إس آند سي تكنولوجيز"، و"باي بال"، و"فيزا" و"بريسايت"، حيث ركز المتحاورون على التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في التحليلات التنبؤية، ونماذج إدارة المخاطر، والبنية التحتية الرقمية.

وفي سياق آخر، استضاف منتدى بلوكتشين أبوظبي مجموعة من أبرز رواد هذا المجال، من بينهم تشارلز هوسكنسون، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسّس لشركة "إنبوت آوتبوت" وأناطولي ياكوفينكو، الشريك المؤسس لشركة "سولانا" والرئيس التنفيذي لشركة "سولانا لابز"، إلى جانب كوكبة من قادة الفكر والخبراء من "بلاك روك" و"باكسوس" ومؤسسة "إيه دي آي". وناقشت الجلسات موضوعات عدة، شملت التمويل اللامركزي، والبنية التحتية للأصول الرقمية، وتدفقات رأس المال المؤسسي.

كما شهد اليوم فعاليات مغلقة، من بينها اجتماع طاولة مستديرة لقادة الويب 3 من تنظيم التقنيات الناشئة في أبوظبي العالمي (ADGM) و#Hashed، إضافة إلى جلسة حوارات حول العملات المستقرة بمشاركة كبار المديرين والتنفيذيين.

وتضمنت الجلسات المتخصصة الأخرى منتدى ريسك 4.0 للمخاطر والأمن، وفعالية بلومبرغ حول "تطور الذكاء الاصطناعي من إمكانات إلى تطبيقات عملية"، ومنتدى "إيست بوينت" للأصول الرقمية".

الوافدون الجدد الشراكات الرئيسية

شهد اليوم الثالث من أسبوع أبوظبي المالي سلسلة من الإعلانات البارزة، حيث كشف كل من Galaxy Digital والبنك الأوراسي للتنمية عن خططهما لافتتاح مكاتب في أبوظبي العالمي (ADGM) وتعمل شركة Galaxy Digital، المدرجة في بورصة ناسداك والرائدة عالمياً في مجال الأصول الرقمية والبنية التحتية لمراكز البيانات، على توسيع حضورها العالمي عبر ثلاث قارات من خلال افتتاح مكتبها في أبوظبي. وفي المقابل، يأتي إعلان البنك الأوراسي للتنمية في إطار استعداداته لإطلاق منصة استثمارية تتيح للمستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي الوصول إلى مشاريع واعدة في آسيا الوسطى.

كما شهد اليوم إعلاناً لافتاً من شركة ساس العقارية SAAS Properties، إحدى أبرز شركات تطوير العقارات الفاخرة في دولة الإمارات، حيث كشفت رسمياً عن أحدث مشاريعها وهو مشروع "الريتز-كارلتون ريزيدنسز" في جزيرة الماريه، وهو مشروع سكني فاخر يحمل علامة ريتز-كارلتون العالمية ويعزز محفظة الشركة من الوجهات الراقية.

وتم خلال اليوم الثالث الإعلان عن توقيع 24 مذكرة تفاهم، شملت شراكات بين جهات محلية ودولية من بينها "بلاك روك"، "فينستريت"، "سويس ري" (SWISS RE) ، RIQ ، "كيتوبي جلوبال" ومجموعة "لولو" المالية، Crypto.com ، 42 أبوظبي، "هانوا" و"كريسوس".

لمزيد من المعلومات حول أسبوع أبوظبي المالي، يرجى زيارة www.adfw.com.

نبذة عن أبوظبي العالمي (ADGM)

أبوظبي العالمي (ADGM)، هو المركز المالي الدولي الرائد لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وأحد أكبر المناطق المالية في العالم من حيث النطاق الجغرافي والأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد التراخيص الناشطة.

يُعدّ أبوظبي العالمي (ADGM) واحدًا من مجموعة محدودة من المراكز المالية العالمية والمركز المالي الوحيد على مستوى المنطقة الذي يعمل ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على التطبيق المباشر لقانون العموم الإنجليزي.

يتولى أبوظبي العالمي (ADGM) مهمة حوكمة جزيرة الماريه وجزيرة الريم اللتين تشملان مجتمعتين المنطقة المالية الحرة لإمارة أبوظبي، كما يشكل حلقة وصلٍ بين الاقتصادات المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا والأسواق العالمية. يوفر أبوظبي العالمي (ADGM) منظومة متقدمة وشاملة تُمكن المؤسسات المالية وغير المالية من الازدهار، كما يدعم الابتكار والنمو المستدام والمرونة الاقتصادية طويلة الأمد.

من خلال نموه المستمر وشراكاته العابرة للحدود، يعزز أبوظبي العالمي (ADGM) مكانة أبوظبي باعتبارها "عاصمة رأس المال" ووجهة عالمية رائدة في مجالات التمويل والاستثمار والأعمال.

لمزيد من المعلومات عن أبوظبي العالمي (ADGM)، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.adgm.com أو متابعة صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي: "لينكد إن" و"إنستجرام" :@ADGM و X : @adglobalmarket

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2550581/5010772/ADGM_Logo.jpg