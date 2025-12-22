아부다비 금융 주간, 글로벌 자본 흐름 재편…ADGM로 9조 달러 규모 자산 유입

아부다비, 아랍에미리트, 2025년 12월 22일 /PRNewswire/ -- 아부다비 국제 금융센터인 ADGM이 전체 운용 자산 규모가 9조 달러가 넘는 주요 글로벌 금융 기관 11곳을 추가로 유치하며 성장 동력을 한층 강화하며 출범 10주년을 넘어 두 번째 10년에 접어들었다. 이로써 ADGM의 유치 자산은 지난해 6350억 달러, 2023년 4500억 달러에서 크게 확대됐으며, 이는 올해 전 세계 국제 금융센터 가운데서도 가장 주목할 만한 성장 사례 중 하나로 평가된다. 전체 운용자산 급증으로 ADGM은 역내에서 가장 빠르게 성장하는 국제 금융 중심지이자 세계적으로 가장 역동적인 금융 중심지 중 하나로서 입지를 공고히 하고 있다.

아부다비 금융 주간(Abu Dhabi Finance Week, 이하 'ADFW')의 네 번째이자 최대 규모 행사 개최 직전과 기간 중 달성한 이러한 대규모 유치 성과는 '자본의 수도(Capital of Capital)'로서 커지고 있는 아부다비의 영향력을 부각시키는 한편, ADFW를 글로벌 플랫폼으로 자리매김하게 해준다. 이를 통해 ADGM은 선도적 금융 기관과 세계적 수준의 규제 생태계를 바탕으로 자본 흐름이 이뤄지는 글로벌 금융 허브로서 아부다비의 역할을 재확인하게 됐다.

전체 운용자산 급증으로 ADGM은 역내에서 가장 빠르게 성장하는 국제 금융 중심지이자 세계적으로 가장 역동적인 금융 중심지 중 하나로서 입지를 공고히 하고 있다. 이러한 추세는 단순한 점진적 성장이 아닌, 글로벌 금융 시스템 내 아부다비의 역할에 있어 획기적인 변화를 의미한다.

ADFW 기간과 행사 개최를 앞두고 캔터 피츠제럴드(Cantor Fitzgerald), BBVA, 아랍 뱅크 스위스 걸프(Arab Bank Switzerland Gulf Ltd.), 플레너리 ME 인프라스트럭처 파트너스(Plenary ME Infrastructure Partners Ltd.), UBS 그룹(UBS Group), KKR, 줄리어스 베어(Julius Baer), 하버베스트(HarbourVest), 매디슨 리얼티 캐피털(Madison Realty Capital), 파트너스 그룹(Partners Group), DWS, 먼로 캐피털(Monroe Capital)을 비롯해 유라시아 개발은행(Eurasian Development Bank), ERM, DLA 파이퍼(DLA Piper)가 ADGM에 거점을 설립한다고 발표했다.

이 같은 약속은 ADGM의 향후 10년간 성장에 강력한 출발점을 마련하며, ADGM을 세계 5대 국제 금융 센터 중 하나로 자리매김하게 해줄 것이다. ADGM은 탄탄한 기반을 바탕으로 자산운용에 국한되지 않고 디지털 자산, 지속가능·친환경 금융, 첨단 패밀리 오피스 및 프라이빗 웰스 서비스에 이르는 전 금융 서비스 분야에서 국제적 기준을 지속적으로 제시할 예정이다. 이는 최고 수준의 글로벌 기준에 부합하는 진보적이고 균형 잡힌 규제 프레임워크를 토대로 한다.

아흐메드 자심 알 자비(Ahmed Jasim Al Zaabi) ADGM 의장은 다음과 같이 말했다. "ADFW 기간 중 발표된 이번 약속은 아부다비가 글로벌 자본 흐름의 중심에서 영향력을 확대하고 있으며, 국제 기관들이 우리의 비전이 지닌 명확성과 규모에 대해 장기적으로 신뢰하고 있음을 확인해준다. 지난 10년간 아부다비는 견고한 규제 기반 위에서 회복력 있고, 신뢰할 수 있으면서 진보적인 금융 생태계를 구축해 왔다. 9조 달러 이상의 자산을 운용하는 글로벌 기업들의 추가 유치는 단순한 이정표를 넘어 세계적 수준의 ADGM과 점점 더 정교해지는 금융 활동을 지원할 수 있는 이곳의 역량에 대한 신뢰를 보여주는 분명한 신호이다. ADGM이 다음 10년을 맞이함에 따라 우리는 시장 역량을 강화하고, 금융 구조를 확장하고, 자본이 목적에 맞게 배분되고 장기적 가치가 창출되는 글로벌 연결 허브로서 아부다비의 역할을 더욱 강화하는 데 주력할 것이다."

제4회 ADFW에서는 바이낸스(Binance)가 ADGM 금융서비스규제청(Financial Services Regulatory Authority·FSRA)으로부터 아부다비의 포괄적 규제 프레임워크 하에서 운영할 수 있는 공식 글로벌 라이선스를 획득했다. 이는 암호화폐 거래소 중에는 최초로, 글로벌 디지털 자산 규제 영역에서 역사적인 진전으로 평가된다. 이러한 세계 최초의 성과는 ADGM이 세계에서 가장 진보적이고 규정을 준수하는 디지털 자산 생태계가 되기 위한 노력의 또 다른 주요 단계이다.

리처드 텅(Richard Teng) 바이낸스 공동 최고경영자(Co-CEO)는 다음과 같이 말했다. "ADFW 기간 동안 바이낸스는 ADGM 프레임워크 하에서 포괄적인 글로벌 라이선스를 획득한 최초의 글로벌 암호화폐 거래소가 되었다. 이는 디지털 자산 산업의 세계 최초 기록으로, 우리의 규정 준수 우선 철학과 투명성, 보안, 사용자 보호에 대한 지속적인 집중으로 이뤄낸 성과다. 우리는 ADGM과의 파트너십과 ADFW 참가를 통해 암호화폐 생태계의 장기적 성장에 대한 확고한 믿음을 재확인했다. 우리는 중동 지역에 대한 깊은 헌신을 계속 유지하며, 책임 있는 혁신을 지원하고 산업의 지속 가능한 성장을 촉진하기 위해 FSRA를 포함한 규제 당국과 긴밀히 협력해 나갈 것이다."

또한 아이캐피털(iCapital) 등 핀테크 및 디지털 자산 분야의 다른 기업들은 아부다비에 중동 첫 사무소 개설을 발표했다. 해시드 글로벌 매니지먼트(Hashed Global Management Ltd.), 서클 인터넷 MEA(Circle Internet MEA Ltd.), 갤럭시 디지털(Galaxy Digital), 애니모카 자산운용(Animoca Asset Management) 등도 ADGM을 기반으로 더 많은 활동을 전개하고 있다.

IHC 소유의 RIQ는 세계적인 재보험 및 보험사 중 하나인 스위스 리(Swiss Re)와 협력해 ADGM에서 확보한 거점을 기반으로 위험 관리, 데이터 및 AI 기반 재보험 솔루션을 발전시킬 계획이라고 밝혔다.

JP모건(JPMorgan)은 ADGM을 기반으로 결제 및 재무 서비스 사업을 확장하여 이 지역 고객에게 유동성 관리 및 다중 통화 결제 기능을 포함한 광범위한 솔루션을 제공할 수 있게 됐다. 자세한 내용은 www.adfw.com에서 확인할 수 있다.

