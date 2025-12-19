阿布札比金融週 (Abu Dhabi Finance Week) 重新定義全球資本流動，9 兆美元資產承諾投入阿布札比全球市場 (ADGM)

阿聯酋阿布扎比2025年12月19日 /美通社/ -- 阿布札比全球市場 (ADGM) 正以更強勁的勢頭邁入第二個十年，此中心宣佈新增 11 間全球主要金融機構，其管理的資產規模總計超過 9 兆美元。這項顯著增長 —— 從去年的 6,350 億美元攀升至 2023 年的 4,500 億美元 —— 標誌著今年全球國際金融中心最重大的擴張之一，並鞏固了阿布扎比全球市場 (ADGM) 作為當地增長最快、全球最具活力的資產管理司法管轄區之一的地位。

在第四屆而且規模最大的阿布札比金融週 (Abu Dhabi Finance Week; ADFW) 籌備期間及活動舉行期間發布的系列公告，彰顯了這座城市作為「資本之都 」 (Capital of Capital) 日益增長的影響力， 並將 ADFW 定位為全球性平台 —— 此舉彰顯阿布札比作為國際金融樞紐的地位，其資本流動由頂尖機構驅動，並在阿布札比全球市場 (ADGM) 的世界級監管生態系統中蓬勃發展。

由於阿布札比全球市場 (ADGM) 所代表的管理資產總額急劇增長，此中心正在鞏固其作為當地發展最快的國際金融中心和全球最動態的國際金融中心之一的地位。這種動力不是遞增增的增長，而是阿布札比在全球金融體系中的角色逐步改變。

在阿布扎比金融週期間及活動籌備階段，Cantor Fitzgerald、BBVA、Arab Bank Switzerland Gulf Ltd、Plenary ME Infrastructure Partners Ltd.、UBS Group、KKR、Julius Baer、HarbourVest、Madison Realty Capital、Partners Group、DWS，以及 Monroe Capital、Eurasian Development Bank、ERM 及 DLA Piper，相繼宣佈進駐阿布札比全球市場 (ADGM) 。

這些承諾標誌著阿布札比全球市場 (ADGM) 未來十年增長的強大開始，將其中心置於全球五大國際金融中心之一。根據其堅實的基礎，阿布札比全球市場 (ADGM) 將繼續在優先的增長領域設定國際標準，不僅限於資產管理，而且還擴展到包括數碼資產、可持續和綠色金融以及先進的家庭辦公室和私人財富服務的全面金融服務，以及符合最高的全球標準的進步和比例的監管框架為基礎。

ADGM 主席 Ahmed Jasim Al Zaabi 表示：「ADFW 期間宣布的承諾，強調了阿布札比對全球資本流量的中心不斷增加的影響，以及國際機構對我們的願景清晰度和規模的長期信心。過去十年間，阿布札比已建立起韌性十足、值得信賴且不斷進步的金融生態系統，其根基奠基於穩健的監管架構之上。全球管理超過 9 兆美元資產的企業進駐，不僅是單一里程碑事件，更彰顯了各界對阿布達比世界級國際金融中心及其支援日益複雜金融活動能力的信任。隨著阿布札比全球市場 (ADGM) 進入下一十年，我們的重點是深化市場能力、擴大金融架構，以及加強阿布達比作為全球連接樞紐的角色， 資本被有目的地分配，並創造長期價值。」

在全球數碼資產監管領域的歷史性進展中，第四屆阿布札比金融週 (ADFW) 宣佈幣安成為首家獲得阿布札比全球市場金融服務監管局 (FSRA) 正式全球牌照的加密貨幣交易所，得以在阿布札比全面監管框架下營運。這項全球首次是阿布札比全球市場 (ADGM) 努力成為世界上最進步且符合規範的數字資產生態系統的另一個重要步驟。

Binance 聯合行政總裁 Richard Teng表示：「在阿布札比金融週 (ADFW) 期間，Binance 成為首家在阿布達比全球市場 (ADGM) 框架下取得全面全球牌照的全球加密貨幣交易所，此舉為數碼資產產業開創了全球先例。這個里程碑反映出我們合規性至上的理念，以及我們持續關注透明度、安全性和使用者保護。我們與 ADGM 的合作關係以及我們在 ADFW 的存在，增強了我們對加密生態系統的長期增長的堅信。我們繼續致力於該地區，並將繼續與監管機構（包括 FSRA）密切合作，以支援負責任的創新並促進可持續的產業增長。」

此外，金融科技與數碼資產領域的其他企業亦相繼布局：iCapital 宣佈於阿布札比開設中東首間辦公室；而 Hashed Global Management Ltd.、Circle Internet MEA Ltd.、Galaxy Digital 及 Animoca Asset Management 等公司，則正將更多業務活動轉移至阿布札比全球市場 (ADGM) 作為營運樞紐。

由 IHC 擁有的 RIQ 另一個公告，該公司表示正計劃與世界領先的再保險和保險提供商之一 Swiss Re 合作，從 ADGM 基地提高風險、數據和由 AI 驅動的再保險解決方案。

JPMorgan 通過 ADGM 擴大其支付和庫務服務業務，將使該公司能夠為該當地客戶提供多種解決方案，包括流動性管理和多種貨幣支付功能。如欲查看更多資料，請瀏覽：www.adfw.com

