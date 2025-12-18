9 Billionen US-Dollar Vermögenswerte für ADGM, während Abu Dhabi Finance Week globale Kapitalströme neu definiert

ABU DHABI, VAE, 19. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- ADGM, das internationale Finanzzentrum von Abu Dhabi, startet mit zusätzlicher Dynamik in sein zweites Jahrzehnt und kündigt die Aufnahme von 11 neuen bedeutenden globalen Finanzinstituten an, die die ein verwaltetes Vermögen von mehr als 9 Billionen US-Dollar repräsentieren. Dieser bemerkenswerte Anstieg gegenüber 635 Mrd. US-Dollar im vergangenen Jahr sowie 450 Mrd. US-Dollar im Jahr 2023 zählt in diesem Jahr weltweit zu den bedeutendsten Expansionen eines internationalen Finanzzentrums und stärkt die Position von ADGM als der am schnellsten wachsende internationale Finanzplatz der Region sowie als eine der dynamischsten Jurisdiktionen weltweit für die Vermögensverwaltung.

Die Ankündigungen, die im Vorfeld und während der vierten sowie größten Ausgabe der Abu Dhabi Finance Week (ADFW) gemacht wurden, unterstreichen den wachsenden Einfluss der Stadt als „Capital of Capital" und positionieren die ADFW als globale Plattform, die Abu Dhabis Rolle als globales Finanzzentrum unterstreicht, in dem Kapitalflüsse durch führende Institutionen sowie ein erstklassiges regulatorisches Ökosystem bei ADGM gefördert werden.

Mit dem starken Anstieg des bei ADGM repräsentierten verwalteten Vermögens festigt das Zentrum seine Position als der am schnellsten wachsende internationale Finanzplatz der Region und als einer der dynamischsten weltweit. Die Dynamik signalisiert kein schrittweises Wachstum, sondern einen Wandel in der Rolle von Abu Dhabi innerhalb des globalen Finanzsystems.

Während der ADFW und im Vorfeld der Veranstaltung kündigten Cantor Fitzgerald, BBVA, Arab Bank Switzerland Gulf Ltd, Plenary ME Infrastructure Partners Ltd, UBS Group, KKR, Julius Baer, HarbourVest, Madison Realty Capital, Partners Group, DWS sowie Monroe Capital und Eurasian Development Bank, ERM und DLA Piper an, eine Präsenz in ADGM aufzubauen.

Diese Zusagen markieren einen starken Start für das nächste Wachstumsjahrzehnt des ADGM und positionieren das Zentrum unter den Top 5 der internationalen Finanzzentren weltweit. Aufbauend auf seinem soliden Fundament wird ADGM weiterhin internationale Maßstäbe in vorrangigen Wachstumsbereichen setzen, die sich nicht nur auf Vermögensverwaltung beschränken, sondern auch das gesamte Spektrum der Finanzdienstleistungen abdecken, darunter digitale Vermögenswerte, nachhaltige Finanzierungen und Green Finance sowie fortschrittliche Familienvermögensverwaltungs- und Privatvermögensdienste, gestützt auf einen progressiven sowie angemessenen Regulierungsrahmen, der sich an den höchsten globalen Standards orientiert.

S.E. Ahmed Jasim Al Zaabi, Vorsitzender von ADGM, sagte: „Die auf der ADFW angekündigten Zusagen unterstreichen den wachsenden Einfluss Abu Dhabis im Zentrum der globalen Kapitalströme sowie das langfristige Vertrauen, das internationale Institutionen in die Klarheit und den Umfang unserer Vision setzen. In den letzten zehn Jahren hat Abu Dhabi ein stabiles, vertrauenswürdiges sowie fortschrittliches Finanzsystem aufgebaut, das auf einem soliden regulatorischen Fundament steht. Die Aufnahme globaler Unternehmen, die ein verwaltetes Vermögen von mehr als 9 Billionen US-Dollar repräsentieren, ist kein isolierter Meilenstein, sondern ein klares Signal des Vertrauens in Abu Dhabis erstklassiges internationales Finanzzentrum und dessen Fähigkeit, immer anspruchsvollere Finanzaktivitäten zu unterstützen. Mit dem Eintritt von ADGM in das nächste Jahrzehnt richten wir unseren Fokus auf die Vertiefung der Marktkapazitäten, den Ausbau der Finanzarchitektur sowie die Stärkung der Rolle Abu Dhabis als global vernetzte Drehscheibe, in der Kapital zielgerichtet eingesetzt wird und langfristiger Wert entsteht."

Die vierte Ausgabe der ADFW markierte eine historische Entwicklung im Bereich der globalen Regulierung von digitalen Vermögenswerten: Binance erhielt als erste Kryptobörse eine formelle weltweite Lizenz von der Financial Services Regulatory Authority (FSRA) der ADGM, um unter einem umfassenden regulatorischen Rahmen von Abu Dhabi zu operieren. Diese weltweite Premiere ist ein weiterer wichtiger Schritt in den Bemühungen von ADGM, das fortschrittlichste sowie regelkonformste Ökosystem für digitale Vermögenswerte weltweit zu werden.

Richard Teng, Co-Geschäftsführer von Binance, kommentierte: „Während der ADFW wurde Binance zur ersten globalen Kryptobörse, die unter dem ADGM-Regelwerk eine umfassende Lizenz erhalten hat, was eine Weltpremiere für die Branche der digitalen Vermögenswerte darstellt. Dieser Meilenstein spiegelt unsere Philosophie wider, bei der die Einhaltung von Vorschriften an erster Stelle steht und wir uns weiterhin auf Transparenz, Sicherheit sowie den Schutz der Nutzer konzentrieren. Unsere Partnerschaft mit ADGM und unsere Präsenz auf der ADFW unterstreichen unseren festen Glauben an das langfristige Wachstum des Krypto-Ökosystems. Wir engagieren uns weiterhin stark in der Region und arbeiten eng mit den Regulierungsbehörden einschließlich der FSRA zusammen, um verantwortungsvolle Innovationen zu unterstützen sowie nachhaltiges Branchenwachstum zu fördern."

Darüber hinaus kündigten weitere Unternehmen aus den Bereichen Fintech sowie digitale Vermögenswerte, darunter iCapital, die Eröffnung seiner ersten Niederlassung im Nahen Osten in Abu Dhabi an, während Firmen wie Hashed Global Management Ltd, Circle Internet MEA Ltd, Galaxy Digital sowie Animoca Asset Management mehr Aktivitäten von ADGM aus steuern.

Eine weitere Ankündigung von RIQ, das sich im Besitz von IHC befindet, besagt, dass RIQ plant, mit Swiss Re, einem der weltweit führenden Rückversicherungs- und Versicherungsanbieter, zusammenzuarbeiten, um Risiko-, Daten- sowie KI-gestützte Rückversicherungslösungen von der ADGM-Basis aus zu entwickeln.

JPMorgan baute sein Zahlungsverkehrs- und Treasury-Geschäft von ADGM aus, was dem Unternehmen ermöglicht, Kunden in der Region eine breite Palette von Lösungen anzubieten, darunter Liquiditätsmanagement sowie Zahlungsfunktionen in mehreren Währungen. Weitere Informationen finden Sie auf: www.adfw.com

