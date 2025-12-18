La Semaine financière d'Abou Dabi redéfinit les flux de capitaux mondiaux en annonçant l'engagement de 9 billions de dollars américains d'actifs dans l'Abu Dhabi Global Market (ADGM)

ABOU DABI, EAU, 18 décembre 2025 /PRNewswire/ -- L'ADGM, le centre financier international d'Abou Dabi, entame sa deuxième décennie sur les chapeaux de roues en dévoilant l'arrivée de 11 nouvelles grandes institutions financières mondiales, représentant plus de 9 billions de dollars américains d'actifs sous gestion. Cette augmentation remarquable, par rapport à 635 milliards de dollars américains l'année dernière et 450 milliards de dollars américains en 2023, marque cette année l'une des expansions les plus significatives de tous les centres financiers internationaux, qui vient renforcer la position de l'ADGM comme l'un des territoires les plus dynamiques du monde pour la gestion d'actifs, enregistrant la croissance la plus rapide à l'échelle régionale.

Ces annonces, faites avant et pendant la quatrième et plus grande édition de la Semaine financière d'Abou Dabi (ADFW), soulignent l'influence croissante de la ville dans son statut de « capitale des capitaux », et confirment le rôle de plateforme mondiale de l'ADFW pour mettre en avant Abou Dabi comme un centre financier mondial, où les flux de capitaux sont dynamisés par des institutions de premier plan et un écosystème réglementaire de classe mondiale à l'ADGM.

Portée par la forte augmentation du total des actifs gérés à l'ADGM, le centre consolide sa position de centre financier international affichant la croissance la plus rapide de la région, l'un des plus dynamiques au niveau mondial. Cet élan n'est pas le signe d'une croissance progressive, mais d'un changement radical du rôle d'Abou Dabi au sein du système financier mondial.

Pendant l'ADFW et dans la période précédant l'événement, Cantor Fitzgerald, BBVA, Arab Bank Switzerland Gulf Ltd., Plenary ME Infrastructure Partners Ltd., UBS Group, KKR, Julius Baer, HarbourVest, Madison Realty Capital, Partners Group, DWS et Monroe Capital, ainsi que la Banque eurasiatique de développement, ERM et DLA Piper ont révélé qu'ils comptaient s'établir à l'ADGM.

Ces engagements marquent un bon départ pour la prochaine décennie de croissance de l'ADGM, qui le place parmi les 5 premiers centres financiers internationaux du monde. S'appuyant sur ses solides fondations, l'ADGM continuera à définir des références internationales dans les domaines de croissance prioritaires, non seulement dans la gestion d'actifs, mais aussi pour l'ensemble des services financiers : actifs numériques, finance durable et verte, services avancés de gestion de fortune et de patrimoine privé, étayés par un cadre réglementaire évolutif et proportionné qui s'aligne sur les normes mondiales les plus strictes.

Son Excellence Ahmed Jasim Al Zaabi, président de l'ADGM, a déclaré : « Les engagements annoncés lors de l'ADFW soulignent l'influence croissante d'Abou Dabi au centre des flux de capitaux mondiaux et la confiance à long terme que les institutions internationales accordent à la clarté et à l'ampleur de notre vision. Au cours de la dernière décennie, Abou Dabi a mis en place un écosystème financier résilient, fiable et moderne, qui repose sur des bases réglementaires solides. L'arrivée d'entreprises internationales gérant plus de 9 billions de dollars américains d'actifs n'est pas une étape isolée, mais un signal clair de la confiance accordée au centre financier international de classe mondiale d'Abou Dabi et à sa capacité à prendre en charge une activité financière de plus en plus complexe. Alors que l'ADGM entre dans une nouvelle décennie, notre objectif est d'approfondir les capacités du marché, d'étendre l'architecture financière et de renforcer le rôle de plaque tournante mondialement connectée d'Abou Dabi, où les capitaux sont alloués de manière ciblée pour créer de la valeur à long terme. »

Dans un développement historique au sein de l'espace réglementaire mondial des actifs numériques, la quatrième édition de l'ADFW a vu Binance devenir la première plateforme d'échange de cryptomonnaies à obtenir une licence mondiale formelle de l'Autorité de réglementation des services financiers (FSRA) de l'ADGM pour opérer dans un cadre réglementaire complet à partir d'Abou Dabi. Cette première mondiale constitue une nouvelle étape majeure dans les efforts déployés par l'ADGM pour devenir l'écosystème d'actifs numériques le plus évolutif et le plus conforme du monde.

Richard Teng, codirecteur général de Binance, a commenté : « Au cours de l'ADFW, Binance est devenue la première plateforme mondiale d'échange de cryptomonnaies à obtenir une licence mondiale complète dans le cadre de l'ADGM : une première mondiale pour le secteur des actifs numériques. Ce tournant reflète notre philosophie centrée sur la conformité et nos priorités permanentes : la transparence, la sécurité et la protection des utilisateurs. Notre partenariat avec l'ADGM et notre présence à l'ADFW nous confortent dans notre confiance résolue en la croissance à long terme de l'écosystème des cryptomonnaies. Nous restons profondément attachés à la région et continuerons à travailler en étroite collaboration avec les organismes de réglementation, notamment la FSRA, pour soutenir l'innovation responsable et favoriser la croissance durable du secteur. »

D'autres entités des secteurs de la technologie financière et des actifs numériques, comme iCapital, ont par ailleurs fait part de l'ouverture à Abou Dabi de leur premier bureau au Moyen-Orient, tandis que des entreprises telles que Hashed Global Management Ltd., Circle Internet MEA Ltd., Galaxy Digital et Animoca Asset Management ancrent une plus grande partie de leur activité au sein de l'ADGM.

Autre annonce, celle de RIQ, propriété d'IHC, qui a déclaré vouloir s'associer à Swiss Re, l'un des principaux prestataires mondiaux de services de réassurance et d'assurance, pour faire progresser les solutions de réassurance par risque alimentées par les données et l'IA depuis sa base à l'ADGM.

JPMorgan a étendu ses activités de services de paiement et de trésorerie à partir de l'ADGM, ce qui lui permettra de proposer à ses clients de la région une large gamme de solutions, notamment en matière de gestion des liquidités et de paiements multidevises. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.adfw.com

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2550581/5072851/ADGM_Logo.jpg