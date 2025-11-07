إدراج SERES رسميًا في بورصة هونغ كونغ، مستفيدةً من منصات رأس المال المزدوجة "الفئة A + الفئة H" لتعزيز التوسع العالمي

تشونغكينغ ، الصين, 7 نوفمبر 2025/PRNewswire/ -- في 5 نوفمبر ، تم رسميًا إدراج "سيريس جروب" (SERES Group) (رمز الأسهم: 9927.HK) في المجلس الرئيسي لبورصة هونغ كونغ. مع هذا الإنجاز ، أصبحت "سيريس" الآن أول شركة صينية لصناعة مركبات الطاقة الجديدة الفاخرة مدرجة في كل من أسواق "أسهم الفئة A" (المتداولة في بورصات بر الصين الرئيسي) و"أسهم الفئة H" (المتداولة في بورصة هونغ كونغ). إنه أكبر طرح عام أولي على الإطلاق من قبل شركة صناعة سيارات صينية وأيضًا أكبر طرح عام أولي لمصنّع سيارات في العالم حتى الآن هذا العام.

يوفر هذا الإدراج الناجح في بورصة هونغ كونغ لشركة "سيريس" منصة دولية جديدة لجمع رأس المال ودعم النمو على المدى الطويل وكذلك أساسًا متينًا لاستراتيجية الشركة العالمية. والأهم من ذلك ، أنه يضع نموذجًا جديدًا لشركات صناعة السيارات الصينية التي تتوسع في الخارج ، حيث تجمع بين الابتكار التكنولوجي والقوة المالية.

منذ إطلاق الطرح العام الأولي في بورصة هونغ كونغ في 27 أكتوبر ، ارتفع حماس المستثمرين. شهد الطرح العام في بورصة هونغ كونغ اكتتابًا مفرطًا بمقدار 133 ضعفًا، ما أسفر عن جمع أكثر من 170 مليار دولار هونغ كونغي للتمويل. ستذهب حوالي 70٪ من العائدات نحو البحث والتطوير ، وستدعم نسبة حوالي 20٪ توسيع قنوات التسويق الجديدة المتنوعة والمبيعات في الخارج وخدمات شبكات الشحن.

وعلى وجه الخصوص ، جذب العرض 22 مستثمرًا أساسيًا ، بما في ذلك "صندوق تشونغتشينغ الصناعي الأساسي" ( الصندوق الرئيسي للاستثمار الصناعي في تشونغتشينغ)، وصندوق "لين يوان فاند" ( Linyuan Fund )، وصندوق "جي إف فاند" ( GF Fund )،و "شرودرز" ( Schroders )، و"تشاينا بوست ويلث" ( China Post Wealth )، و"تسينجيوو هونغ كونغ" ( Xingyu Hong Kong )، ما يُبرز الاعتراف الواسع من أسواق رأس المال العالمية بتوقعات النمو القوية لشركة "سيريس" وتنميتها عالية الجودة. ومن المتوقع أن يدفع هذا الدعم القوي من المستثمرين إلى إعادة تصنيف تقييم الشركة وإنشاء معيار جديد لقيمة الاستثمار في "سيريس" ، مما يعزز قدرة التمويل وكفاءة رأس المال.

كشركة رائدة في قطاع مركبات الطاقة الجديدة المتميزة في الصين ، تقوم "سيريس" بالفعل بتوسيع بصمتها العالمية ، حيث تغطي عملياتها الآن العديد من البلدان في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط والأمريكتين وأفريقيا. في أوروبا وحدها ، دخلت "سيريس" بنجاح أسواق رئيسية مثل النرويج وألمانيا والمملكة المتحدة وسويسرا ، مما يمثل المرحلة الأولية من توسعها العالمي. بدعم من منصة رأس المال المزدوجة "الفئة A + الفئة H " ، ستواصل "سيريس" دفع الابتكار التكنولوجي ، وتعزيز قيمة العلامة التجارية ، وتوسيع حضورها على مستوى العالم.

التركيز على المركبات الكهربائية الذكية المتميزة ، وبناء حصن من الخبرة التقنية

كشركة مدفوعة بالتكنولوجيا مع التركيز على مركبات الطاقة الجديدة، التزمت "سيريس" بسوق المركبات الكهربائية الذكية المتميزة. حتى الآن ، تلقى مجموعة AITO ، مع طرازاتها M9 و M8 و M7 و M5 ، اعترافًا قويًا في السوق وتحظى بولاء العملاء ، حيث تجاوز إجمالي عمليات التسليم 800000 وحدة.

وبالتزامها بفلسفتها المتمثلة في شعار "الذكاء يعيد تعريف الفخامة"، تلتزم "سيريس" بعمق بالابتكار التكنولوجي الذي ينتج سيارات آمنة محددة برمجيًا. بفضل استثماراتها الكبيرة في البحث والتطوير ، قامت الشركة ببناء حصن قوي من الخبرة التقنية مع الابتكارات ، مثل منجزاتها التي تشمل منصة ( MF Platform ) التكنولوجية، ونظام ( Super Range Extender ) الفائق لتوسيع النطاق، وتكنولوجيا "السلامة الذكية".

بالنظر إلى المستقبل ، ستستمر "سيريس" في تبنّي المركبات المحددة برمجيًا ، وتعزيز نموها بالابتكار ، مدفوعةً باحتياجات المستخدمين ، والتوسع على الساحة العالمية. تستعد الشركة لتعزيز قيادتها في قطاع مركبات الطاقة الجديدة المتميزة ودفع صناعة السيارات الصينية إلى حقبة جديدة من التنمية عالية الجودة.

