شركة SERES تستعرض ابتكارات رائدة في معرض قوانغتشو للسيارات، وترسم ملامح المستقبل

قوانغتشو، الصين, 23 نوفمبر 2025 /PRNewswire/ -- تم عرض التشكيلة الكاملة لمنتجات AITO وأحدث الإنجازات التكنولوجية لشركة SERES في معرض قوانغتشو الدولي للسيارات. في الوقت نفسه، تم الكشف بشكلٍ مهيب عن SERES MF Platform 2.0.

الذكاء يُعيد تعريف الفخامة: ظهور مجموعة AITO الكاملة

يُمثل معرض السيارات لهذا العام أكبر حضور لعلامة AITO من حيث الحجم والتشكيلة. حيث عُرضت أحدث منتجات من سلسلة AITO بأكملها معًا، مع تجاوز عمليات التسليم التراكمية 900,000 وحدة. من بين هذه الطرازات، احتل كل من AITO M9 وAITO M8 صدارة المبيعات في الفئتين السعريتين 500 ألف يوان و400 ألف يوان على التوالي.

SERES Showcases Industry-Leading Innovations at Auto Guangzhou Leon He, President of SERES Group and MF Platform 2.0

كما تميّز جناح AITO المُطور حديثًا — بمساحة 1,700 متر مربع — بمنطقتي عرض التقنيات وتجربة الفخامة، ليجسّد بشكلٍ حيّ شعار العلامة: "الذكاء يعيد تعريف الفخامة".

إطلاق SERES MF Platform 2.0، التي تضع معيارًا جديدًا لمستقبل التنقّل الذكي

تم إطلاق SERES MF Platform 2.0 رسميًا خلال المعرض. بتوجيه من "الذكاء البانورامي" وبالاعتماد على أساسٍ من "السلامة الذكية"، تمثل هذه المنصة ترقية شاملة في مجالات: الطاقة الذكية، والهيكل الذكي، وبنية الهندسة الكهربائية الإلكترونية (EEA)، والحيّز الذكي. إنها منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي ومخصّصة للمركبات الكهربائية الذكية.

كما عُرضت أحدث الإنجازات التكنولوجية، بما في ذلك مُعزِّز المدى 2.0T، ونظام تمديد المدى فائق الدمج 14 في 1، اللذان يظهران لأول مرة في معرض سيارات محلي.

قاعدة مستخدمي AITO تتجاوز 900,000، وإجمالي المسافات المقطوعة باستخدام أنظمة القيادة المساعِدة يتخطى 4.45 مليارات كيلومتر

حتى الآن، اكتسبت AITO ثقة 900,000 مستخدم. تجاوز إجمالي المسافات المقطوعة بواسطة المركبات الكهربائية ذات المدى الموسع 21.4 مليار كيلومتر، وتمثل القيادة الكهربائية الخالصة 70% من هذه المسافة. كما تجاوزت المسافة التراكمية للقيادة باستخدام أنظمة القيادة المساعِدة 4.45 مليارات كيلومتر.

بالإضافة إلى ذلك، قدمت AITO خدمات رعاية استباقية 266,000 مرة، مما وفّر للمستخدمين أكثر من 440 ألف ساعة من وقت الصيانة عبر التشخيص عن بُعد، لتضع معيارًا جديدًا للخدمات المتميزة.

ستواصل SERES تطوير منتجات راقية للمستخدمين، تتميز بأعلى مستويات السلامة والجودة والموثوقية والأداء والقيمة.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2830225/SERES_Showcases_Industry_Leading_Innovations_at_Auto_Guangzhou.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2830224/Leon_He_President_SERES_Group_MF_Platform_2_0.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2767806/SERES_Logo.jpg