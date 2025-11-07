SERES es incluida oficialmente en HKEX, y aprovecha las plataformas de doble capital "A+H" para impulsar la expansión a nivel mundial

CHONGQING, China, 7 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- El 5 de noviembre, SERES Group (código de valores: 9927.HK) fue incluido oficialmente entre los principales cotizadores de la Bolsa de Valores de Hong Kong. Con este hito, SERES se convierte en el primer fabricante de vehículos de lujo de nueva energía en China en formar parte de los mercados de acciones A y H. Es la mayor Oferta Pública Inicial (IPO, por sus siglas en inglés) que ha existido por un fabricante de autos chino, y también la IPO de fabricante automotriz del mundo en lo que va de año.

Esta exitosa inclusión en la bolsa de Hong Kong le proporciona a SERES una nueva plataforma internacional para recaudar capital y respaldar el crecimiento a largo plazo, y constituye además una sólida base para la estrategia mundial de la empresa. Lo que es más importante, establece un nuevo modelo para los fabricantes automotrices chinos que se expanden a nivel internacional, al combinar la innovación tecnológica con la capacidad financiera.

Desde la presentación de la IPO de Hong Kong de SERES el 27 de octubre, ha crecido el interés de los inversionistas. La oferta pública de Hong Kong tuvo un nivel de suscripción 133 veces superior al disponible, recaudando más de HK$170 mil millones en financiación. Aproximadamente el 70 % de lo recaudado se destinará a la investigación y el desarrollo, y alrededor del 20 % apoyará la expansión de nuevos canales de marketing diversificados, las ventas internacionales y servicios de redes de carga.

En particular, la oferta atrajo a 22 inversionistas clave, incluyendo el Fondo Matriz Industrial de Chongqing (Fondo de Fondos de Inversiones Industriales de Chongqing [FoF, por sus siglas en inglés]). Además del Fondo de Linyuan, El Fondo GF, Schroders, China Post Wealth y Xingyu Hong Kong, resalta el amplio reconocimiento de las sólidas perspectivas de crecimiento y el desarrollo de alta calidad de SERES por parte de los mercados mundiales de capital. Se prevé que este fuerte apoyo de los inversionistas impulse la recalificación de la valoración de la empresa y establezca un nuevo referente para el valor de inversión de SERES, y potencie aún más su capacidad financiera y su eficiencia de capital.

Como un importante agente en el sector de los vehículos de nueva energía premium de China, SERES ya está ampliando su presencia internacional con operaciones que ya abarcan varios países en Europa, el Medio Oriente, América y África. Solamente en Europa, SERES ha conseguido insertarse exitosamente en mercados clave como Noruega, Alemania, el Reino Unido y Suiza, lo que marca la etapa inicial de su expansión mundial. Impulsada por la plataforma de doble capital "A+H", SERES continuará potenciando la innovación tecnológica, aumentando el valor de la marca y ampliando su presencia internacional.

Enfocados en vehículos eléctricos inteligentes premium, mientras construimos un escudo de conocimientos técnicos

Como empresa impulsada por la tecnología con énfasis en vehículos de nueva energía, SERES se ha comprometido con el mercado de vehículos eléctricos inteligentes premium. Hasta la fecha, la gama AITO, con sus modelos M9, M8, M7 y M5, la empresa ha recibido un gran reconocimiento en el mercado y fidelidad de los clientes, con un total de entregas que supera las 800.000 unidades.

Fiel a su filosofía "La inteligencia que redefine el lujo", SERES está profundamente comprometida con la innovación tecnológica que fabrica vehículos seguros y definidos por software. Gracias a sus considerables inversiones en investigación y desarrollo, la empresa ha construido un sólido escudo de conocimientos técnicos con innovaciones tales como la plataforma MF Technology, el sistema Super Range Extender y la tecnología Intelligent Safety (Seguridad inteligente).

De cara al futuro, SERES continuará apostando por los vehículos definidos por software, y potenciando su crecimiento con innovación, impulsada por las necesidades de los usuarios, y expandiendo su presencia en el escenario mundial. La empresa está lista para seguir consolidando su liderazgo en el sector de los vehículos de nueva energía premium e impulsar el sector automotriz de China hacia una nueva era de desarrollo de alta calidad.

