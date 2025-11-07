Компания SERES официально зарегистрирована на Гонконгской фондовой бирже, чтобы использовать двойную платформу капитала «A+H» для обеспечения глобальной экспансии

ЧУНЦИН, Китай, 7 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- 5 ноября SERES Group (биржевой код: 9927.HK) официально зарегистрирована в основном списке Гонконгской фондовой биржи. Благодаря этой вехе SERES теперь является первым производителем люксовых транспортных средств на новых источниках энергии (NEV) в Китае, зарегистрированным одновременно на рынках A-акций и H-акций. Это крупнейшее первичное публичное размещение (IPO), когда-либо проведенное китайским автопроизводителем, а также пока крупнейшее в мире IPO автопроизводителя в этом году.

SERES Officially Listed on HKEX AITO M9

Этот успешный выход на Гонконгскую биржу обеспечивает компании SERES новую международную платформу для привлечения капитала и поддержки долгосрочного роста, а также прочную основу для реализации глобальной стратегии компании. И что еще важнее, он создает новую модель для китайских автопроизводителей, расширяющих присутствие за рубежом, сочетая технологические инновации с финансовым мастерством.

С момента запуска IPO компании SERES на Гонконгской бирже 27 октября энтузиазм инвесторов резко вырос. Первоначально намеченная сумма публичного размещения на Гонконгской бирже была превышена в 133 раза, и в результате компания привлекла финансирование в объеме более 170 млрд гонконгских долларов. Примерно 70 % полученных средств будет направлено на исследования и разработки, а примерно 20 % — на поддержку расширения диверсифицированных новых маркетинговых каналов, сбыта за рубежом и услуг сети зарядных станций.

Примечательно, что предложение привлекло 22 якорных инвестора, в том числе Чунцинский промышленный материнский фонд (Chongqing Industrial Investment Fund of Funds, FoF), Linyuan Fund, GF Fund, Schroders, China Post Wealth и Xingyu Hong Kong, что подчеркивает широкое признание мировыми рынками капитала надежных перспектив роста и качественного развития компании SERES. Эта сильная поддержка инвесторов должна привести к пересмотру оценки стоимости компании и установлению новой базовой инвестиционной стоимости SERES, что дополнительно повысит ее финансовые возможности и эффективность капитала.

Являясь ведущим игроком в секторе NEV премиум-класса в Китае, компания SERES уже расширяет свое глобальное присутствие, охватив в настоящее время несколько стран Европы, Ближнего Востока, Северной и Южной Америки и Африки. Только в Европе компания SERES успешно вышла на ключевые рынки, такие как Норвегия, Германия, Великобритания и Швейцария, что ознаменовало начальный этап ее глобальной экспансии. Опираясь на двойную платформу капитала «A+H», компания SERES продолжит поддерживать технологические инновации, повышать ценность бренда и расширять присутствие по всему миру.

Ориентация на интеллектуальные электромобили премиум-класса, создание конкурентного преимущества за счет экспертных технических знаний

В качестве технологической компании, ориентированной на NEV, компания SERES посвятила себя рынку интеллектуальных электромобилей премиум-класса. На сегодня линейка AITO, включающая модели M9, M8, M7 и M5, получила прочное признание на рынке и лояльность клиентов, а общий объем поставок превысил 800 000 единиц.

Сохраняя верность своей философии «Интеллект, меняющий представление о роскоши», SERES глубоко привержена технологическим инновациям, благодаря которым компания производит безопасные, программно-определяемые транспортные средства. Благодаря значительным инвестициям в исследования и разработки компания создала для себя надежное конкурентное преимущество в форме экспертных технических знаний в сочетании с инновациями, такими как платформа MF Technology Platform, технология увеличения запаса хода Super Range Extender и технология интеллектуальной безопасности Intelligent Safety.

В будущем компания SERES продолжит внедрение программно-определяемых транспортных средств, стимулируя собственный рост за счет инноваций, обусловленных потребностями пользователей, и расширяя присутствие на мировом уровне. Компания готова и дальше укреплять свое лидерство в сегменте NEV премиум-класса и вывести автомобильную промышленность Китая на новые горизонты высококачественного развития.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2815389/SERES_Officially_Listed_on_HKEX__2.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2815388/AITO_M9__2.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2767806/SERES_Logo.jpg