SERES oficialmente listada na HKEX, aproveitando as plataformas de capital duplas "A+H" para impulsionar a expansão global

CHONGQING, China, 7 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Em 5 de novembro, o SERES Group (código de ações: 9927.HK) foi oficialmente listado no quadro principal da Bolsa de Valores de Hong Kong. Com esse marco, a SERES torna-se a primeira fabricante chinesa de veículos elétricos de luxo (NEV) a ser listada tanto no mercado A-share quanto no H-share. É o maior IPO já realizado por uma montadora chinesa e também o maior IPO automotivo do mundo até agora neste ano.

Essa listagem bem-sucedida em Hong Kong oferece à SERES uma nova plataforma internacional para captação de capital e apoio ao crescimento de longo prazo, além de uma base sólida para a estratégia global da empresa. Mais importante ainda, estabelece um novo modelo para montadoras chinesas que buscam expandir no exterior, combinando inovação tecnológica com força financeira.

Desde o lançamento do IPO de Hong Kong da SERES em 27 de outubro, o entusiasmo dos investidores aumentou significativamente. A oferta pública em Hong Kong foi sobrescrita 133 vezes, arrecadando mais de HK$ 170 bilhões em financiamento. Aproximadamente 70% dos recursos serão destinados à pesquisa e desenvolvimento, e cerca de 20% apoiarão a expansão de novos canais diversificados de marketing, vendas no exterior e serviços de rede de carregamento.

Notavelmente, a oferta atraiu 22 investidores de referência, incluindo o Chongqing Industrial Mother Fund (Chongqing Industrial Investment Fund of Funds – FoF). O Linyuan Fund, o GF Fund, a Schroders, a China Post Wealth e a Xingyu Hong Kong também participaram, destacando o amplo reconhecimento do mercado de capitais global em relação às fortes perspectivas de crescimento e ao desenvolvimento de alta qualidade da SERES. Esse sólido apoio dos investidores deve impulsionar uma reavaliação do valor da empresa e estabelecer uma nova referência para o valor de investimento da SERES, fortalecendo ainda mais sua capacidade de financiamento e eficiência de capital.

Como líder no setor chinês premium de NEV, a SERES já está ampliando sua presença global, com operações que abrangem vários países na Europa, Oriente Médio, Américas e África. Somente na Europa, a SERES já entrou com sucesso em mercados importantes como Noruega, Alemanha, Reino Unido e Suíça, marcando a fase inicial de sua expansão global. Impulsionada pela plataforma de capital dupla "A+H", a SERES continuará promovendo a inovação tecnológica, fortalecendo o valor da marca e expandindo sua presença globalmente.

Foco em veículos elétricos inteligentes premium, construindo um fosso de especialização técnica

Como uma empresa orientada por tecnologia e com foco em NEVs, a SERES se dedicou ao mercado de veículos elétricos inteligentes premium. Até o momento, a linha AITO, com seus modelos M9, M8, M7 e M5, tem recebido forte reconhecimento do mercado e lealdade dos clientes, com entregas totais que já ultrapassam 800.000 unidades.

Mantendo-se fiel à sua filosofia de "Intelligence Redefining Luxury", a SERES está profundamente comprometida com a inovação tecnológica que resulta em veículos seguros e definidos por software. Graças aos seus substanciais investimentos em pesquisa e desenvolvimento, a empresa construiu um sólido fosso de especialização técnica com inovações como sua plataforma de tecnologia MF, o Super Range Extender e a tecnologia Intelligent Safety.

Olhando para o futuro, a SERES continuará a adotar veículos definidos por software, impulsionando seu crescimento por meio da inovação orientada pelas necessidades dos usuários e expandindo sua presença no cenário global. A empresa está preparada para fortalecer ainda mais sua liderança no segmento premium de NEV e impulsionar o setor automobilístico chinês rumo a uma nova era de desenvolvimento de alta qualidade.

