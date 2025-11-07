Oficiálne kótovanie SERES na HKEX - využitie duálnych kapitálových platforiem „A+H" na podporu globálnej expanzie
Nov 07, 2025, 10:38 ET
CHONGQING, Čína, 7. november 2025 /PRNewswire/ – 5. novembra bola skupina SERES Group (kód akcií: 9927.HK) oficiálne zaradená na hlavný trh Hongkonskej burzy cenných papierov. Vďaka tomuto míľniku sa SERES stal prvým čínskym výrobcom luxusných vozidiel poháňaných novou energiou (NEV), ktorý je kótovaný na trhoch s akciami A aj H. Ide o najväčšiu úvodnú verejnú ponuku (IPO) čínskej automobilky v histórii a zároveň o najväčšiu IPO automobilky na svete v tomto roku.
Toto úspešné kótovanie na hongkonskej burze poskytuje spoločnosti SERES novú medzinárodnú platformu na získavanie kapitálu a podporu dlhodobého rastu, ako aj pevný základ pre globálnu stratégiu spoločnosti. Čo je ešte dôležitejšie, predstavuje uvedenie nového modelu pre čínskych výrobcov automobilov expandujúcich do zahraničia, ktorý kombinuje technologické inovácie s finančnou zdatnosťou.
Od uvedenia hongkonskej IPO spoločnosti SERES 27. októbra nadšenie investorov prudko vzrástlo. Verejná ponuka v Hongkongu bola prevýšená 133-násobne, čím sa získalo financovanie vo výške viac ako 170 miliárd hongkonských dolárov. Približne 70 % výnosov pôjde na výskum a vývoj a zhruba 20 % na podporu rozširovania diverzifikovaných nových marketingových kanálov, predaj v zahraničí a služby nabíjacej siete.
Je pozoruhodné, že ponuka prilákala 22 kľúčových investorov vrátane fondu Chongqing Industrial Mother Fund (Chongqing Industrial Investment Fund of Funds (FoF)), Linyuan Fund, GF Fund, Schroders, China Post Wealth a Xingyu Hong Kong. Zdôraznilo to široké uznanie silných rastových vyhliadok a vysokokvalitného rozvoja spoločnosti SERES zo strany globálnych kapitálových trhov. Očakáva sa, že silná podpora investorov povedie k prehodnoteniu ocenenia spoločnosti a stanoví novú referenciu pre investičnú hodnotu spoločnosti SERES, čím sa ďalej zvýši jej finančná kapacita a kapitálová efektívnosť.
Spoločnosť SERES, popredný hráč v čínskom sektore prémiových NEV, už rozširuje svoju globálnu pôsobnosť a pokrýva viaceré krajiny Európy, Blízkeho východu, Ameriky aj Afriky. Len v Európe sa spoločnosti SERES podarilo úspešne vstúpiť na kľúčové trhy, ako sú Nórsko, Nemecko, Spojené kráľovstvo a Švajčiarsko, čím začala svoju globálnu expanziu. Vďaka duálnej kapitálovej platforme „A+H" bude SERES pokračovať v podpore technologických inovácií, zvyšovať hodnotu značky a rozširovať svoju globálnu prítomnosť.
Zameranie na prémiové inteligentné elektrické vozidlá a budovanie rozsiahlej technickej odbornosti
SERES, ako technologicky orientovaná spoločnosť so zameraním na NEV, pôsobí na trhu s prémiovými inteligentnými elektrickými vozidlami. Modelový rad AITO s modelmi M9, M8, M7 a M5 si doteraz získal silné uznanie na trhu a vernosť zákazníkov, pričom celkový počet dodaných kusov presiahol 800 000.
Spoločnosť SERES, verná svojej filozofii „Inteligencia nanovo definuje luxus", sa hlboko angažuje v oblasti technologických inovácií, ktoré vedú k vývinu bezpečných, softvérovo definovaných vozidiel. Vďaka značným investíciám do výskumu a vývoja si spoločnosť vybudovala silnú základňu technických znalostí s inováciami, ako je technologická platforma MF, super predĺženie dojazdu a technológia inteligentnej bezpečnosti.
Do budúcnosti bude SERES naďalej využívať softvérovo definované vozidlá, podporovať svoj rast inováciami na základe potrieb používateľov, a expandovať na globálnej scéne. Spoločnosť je pripravená ďalej upevňovať svoje vedúce postavenie v prémiovom segmente NEV a posunúť čínsky automobilový priemysel do novej éry vysokokvalitného rozvoja.
