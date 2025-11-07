SERES Resmi Catat Saham di HKEX, Manfaatkan Dua Platform Pasar Modal "A+H" untuk Ekspansi Global

Kesuksesan IPO di HKEX merupakan platform global baru untuk SERES dalam menghimpun modal, mendukung pertumbuhan jangka panjang, serta memperkuat fondasi strategi global SERES. Lebih lagi, langkah tersebut menciptakan model baru bagi ekspansi global produsen mobil Tiongkok—menggabungkan inovasi teknologi dengan kekuatan finansial.

Sejak menggelar IPO di Bursa Efek Hong Kong pada 27 Oktober, minat investor meningkat pesat terhadap saham SERES. IPO ini bahkan mengalami kelebihan permintaan (oversubscribed) hingga 133 kali dengan total dana yang terhimpun mencapai lebih dari HK$170 miliar. Sekitar 70% dari dana hasil IPO akan digunakan SERES untuk penelitian dan pengembangan (R&D), sedangkan sekitar 20% dialokasikan untuk ekspansi jaringan pemasaran, aktivitas penjualan global, serta layanan jaringan pengisian daya baterai mobil.

IPO ini menarik 22 investor utama, termasuk Chongqing Industrial Chongqing Industrial Mother Fund (Chongqing Industrial Investment Fund of Funds (FoF), Linyuan Fund, GF Fund, Schroders, China Post Wealth, dan Xingyu Hong Kong. Dukungan luas dari investor global ini mencerminkan kepercayaan terhadap potensi pertumbuhan dan kualitas perkembangan SERES. Dukungan tersebut juga segera meningkatkan valuasi perusahaan dan memperkuat efisiensi pendanaan serta posisi pasar SERES.

Sebagai pemain utama di segmen NEV premium, SERES terus memperluas jangkauan global global, dan kini telah beroperasi di berbagai wilayah termasuk Eropa, Timur Tengah, Amerika, dan Afrika. Di Eropa, SERES telah memasuki sejumlah pasar utama seperti Norwegia, Jerman, Inggris, dan Swiss sebagai tahap awal dari ekspansi globalnya. Dengan dukungan dua platform bursa efek "A+H", SERES akan terus memperkuat inovasi teknologi, valuasi merek, dan jangkauan global.

Fokus pada Mobil Listrik Pintar dan Premium dengan Keunggulan Teknologi

Sebagai perusahaan teknologi yang berfokus pada NEV, SERES sangat berkomitmen di segmen pasar mobil listrik premium. Lini produk AITO — termasuk model M9, M8, M7, dan M5 — telah meraih banyak pengakuan dari pasar dan pelanggan, bahkan total pengirimannya telah mencapai lebih dari 800.000 unit hingga saat ini.

Dengan filosofi "Intelligence Redefining Luxury", SERES mengutamakan inovasi teknologi untuk menghadirkan mobil pintar yang aman dan berbasiskan perangkat lunak. Melalui investasi besar dalam bidang R&D, SERES sukses membangun keunggulan teknologi melalui berbagai inovasi seperti Platform Teknologi MF, Super Range Extender, dan Teknologi Keselamatan Berkendara Pintar (Intelligent Safety).

Ke depan, SERES akan terus mengembangkan mobil berbasiskan perangkat lunak, memperkuat pertumbuhan melalui inovasi yang berpusat pada pengguna, serta memperluas jangkauan di pasar global. SERES bertekad memperkuat status sebagai pemimpin di segmen mobil listrik premium dan mendorong industri otomotif Tiongkok memasuki era baru pembangunan bermutu tinggi.

